Владимир Путин: «Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Уже на рубеже XIX-XX веков существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы.

Важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры стало основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК. Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы.

Сегодня эта база совершенствуется, выходит на новый уровень. Служит укреплению замечательных традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников. Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи. Желаю вам всего самого доброго», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.