Владимир Путин: «Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта»

Теги Владимир Путин Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Уже на рубеже XIX-XX веков существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы.

Важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры стало основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК. Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы.

Сегодня эта база совершенствуется, выходит на новый уровень. Служит укреплению замечательных традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников. Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи. Желаю вам всего самого доброго», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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11 комментариев

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Fullhouse
История - это единственное, чем может гордиться путинизм. В настоящем все плохо, а про будущее он и не думает
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АРХАТ
Объясните мне. Глава чужого государства (причём маленького) разруливает проблемы в твоей стране, это типо сверхдержава?)
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Olga.t
Ответ Oleg Olegov
Фундаментальная речь, которая изменит судьбу российского спорта!
Да что там спорта - всей страны!
Песков же обещал, а он слов на ветер не бросает))
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Olga.t
Ответ Lala M
Интересно, он вам лично обещал? Или откуда такая уверенность?
Плохо следите за событиями в стране.
Он обещал публично.
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Lionel Andres Messi 10
Путинская Россия – гордиться и жить наследием прошлого.
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Oleg Olegov
Фундаментальная речь, которая изменит судьбу российского спорта!
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Viks
Помощник по спорту написал? Хотя вряд ли - тот двух слов связать не может.
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Willy Troll
Вот только настоящим гордиться никогда не получится. Тысячи спортсменов остались без настоящего и возможно без будущего. Наверно, благодарят самого за это.
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Заборостроитель
Скучно для историка выступил
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