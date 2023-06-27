Ковачич перешел в «Манчестер Сити» из «Челси». Контракт – на четыре года

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы фото Матео Ковачич Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил трансфер Матео Ковачича.

29-летний полузащитник подписал с «горожанами» контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов и 5 миллионов бонусами. Выплата бонусов зависит от выигранных «Манчестер Сити» трофеев.

С «Челси» Матео Ковачич выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошедшем сезоне хорватский хавбек сыграл за лондонцев 37 матчей во всех турнирах, забил два гола, сделал две результативные передачи и получил 10 желтых карточек.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ QWertY
Повезло пареньку под конец карьеры
и до этого он не грустил, ЛЧ с Реалом и Челси не подарили ему
+56
-7
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ковачич топ трансфер для горожан за копейки!! Пеп наверное станет первым кто возьмет четыре АПЛ подряд!
+53
-16
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ QWertY
Повезло пареньку под конец карьеры
паренек поиграл в Реале, Челси, выиграл важные трофеи, ещё и подписал контракт на 4 года с топовым МС. Че у тебя нового?
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Матвеев
Топ трансфер
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Единственный летний трансфер Челси, который кажется ошибкой. Кова даже с лавке бы мог усилить Челси.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иц а мэн
шикарный трансфер если не будет ломаться конечно
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Барсик Юрана
На повышение?🤔
в текущих реалиях - получается что так
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Он не настолько хорош, насколько крута его карьера. Дальше будет Бавария, ПСЖ и 100лямов в Аравии, этот чел не упустит ничего
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гребнев
Мне кажется у Пепа Матео максимально расскроется.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Челси профукал такого классного игрока!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
По сути замена Гюндогану. Думаю при Гвардиоле повысит качество игры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Акира_1
Единственный летний трансфер Челси, который кажется ошибкой. Кова даже с лавке бы мог усилить Челси.
Мог бы но ему травмы мешают,а так продали игрока которому скоро исполнится 30 лет + он травматичный достаточно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ songbilong
и до этого он не грустил, ЛЧ с Реалом и Челси не подарили ему
Такая карьера у него, хотя мне казался переоцененным когда-то)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ DolJun
удачи кове, но не в матчах против челси. жаль, такой бист изза травм не может и сезона ровно отыграл, сделка выгодна для всех сторон
На повышение?🤔
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
55640648@vkontakte.ru
Если бы Сити проиграл Интеру, то шутили бы про то, что Пепу нужен хорват для победы в ЛЧ)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
Надо было раньше подписывать, а так оборвали хорватскую серию побед в ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Шикарный трансфер для Сити, главное чтобы травмы обходили стороной Матео.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ну, удачи Кове! Никогда в бытие игроком "Челси" номер не отбывал. Да, были плохие матчи, но даже в унынии последнего сезона всегда пахал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧеБурашка
Легко заменили Гундогана. Такого же плана игрок, только мощнее, ну и прибавит у Пепа разумеется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Реальное усиление
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ Айрат Ситдиков
Такая карьера у него, хотя мне казался переоцененным когда-то)
при живых КроКаМо у него даже не было мыслей быть главным в Реале, после перехода стал настоящим топом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салесар
Ответ JBa
на банке еще никто не раскрывался. даже слепому понятно, что ковачич для глубины. очень качественный футболист, но у Сити таковых 25 человек пока что слабо представляю, кого он может вытеснить в составе
И аканджи для глубины, и Аке. Да и гюндоган при действующих кдб и Сильве приходил для глубины. А получилось, что получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хуршед Мирзоев
Трансфер хороший но надо было покупать Габриэля Жежуза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Пеп сможет его встроить, если травмы не помешают. Игрока, который может тащить мяч из опорной, у Сити не было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Ковачич топ и так дешево
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий