Ковачич перешел в «Манчестер Сити» из «Челси». Контракт – на четыре года
«Манчестер Сити» подтвердил трансфер Матео Ковачича.
29-летний полузащитник подписал с «горожанами» контракт на четыре года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов и 5 миллионов бонусами. Выплата бонусов зависит от выигранных «Манчестер Сити» трофеев.
С «Челси» Матео Ковачич выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В прошедшем сезоне хорватский хавбек сыграл за лондонцев 37 матчей во всех турнирах, забил два гола, сделал две результативные передачи и получил 10 желтых карточек.
Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»
40 комментариев