«Манчестер Сити» подтвердил трансфер Матео Ковачича.

29-летний полузащитник подписал с «горожанами» контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов и 5 миллионов бонусами. Выплата бонусов зависит от выигранных трофеев.

С « » выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошедшем сезоне хорватский хавбек сыграл за лондонцев 37 матчей во всех турнирах, забил два гола, сделал две результативные передачи и получил 10 желтых карточек.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»