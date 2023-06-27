«Вест Хэм» не продал Райса «Ман Сити» за 80+10 млн фунтов
«Вест Хэм» не продал Деклана Райса «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что «горожане» предложили за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. «Молотобойцы» отклонили это предложение, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
В подписании Райса также заинтересован «Арсенал». Два предложения «канониров» были отклонены, но клуб по-прежнему намерен подписать хавбека.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Мужик тихо сидит пока клуб, который сделал из него топа получит заслуженные бабки
Игрок хороший, но и 90 млн с бонусами большая переплата.
Не понимаю зачем он и Сити и нам. Он средне играет в пас, в защите ни Канте, ни Каземиро. До них ему далеко.
Арсенал сделает третий билд (им видимо только со второго раза дошло что хочет Вест Хэм)
стоунз в опорной лучше чем в защите
Родри один из лучших опросников в мире, не сместит его райс