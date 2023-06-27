«Вест Хэм» не продал Райса «Ман Сити» за 80+10 млн фунтов

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Вест Хэм» не продал Деклана Райса «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» предложили за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. «Молотобойцы» отклонили это предложение, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. 

В подписании Райса также заинтересован «Арсенал». Два предложения «канониров» были отклонены, но клуб по-прежнему намерен подписать хавбека. 

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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34 комментария

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Roman
Не пойму, Вест Хэм что-ли Боуэли ждёт? Чтобы тот пришел и отвалил 120?
+35
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+30
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Stewart D.
кстати сити покупали кэлвина филипса из лидса - он вообще жив ? что с ним ? В бытность игры за лидс хороши играл, почему в сити пропал ?
+29
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+29
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Born is the King
Ответ Stewart D.
кстати сити покупали кэлвина филипса из лидса - он вообще жив ? что с ним ? В бытность игры за лидс хороши играл, почему в сити пропал ?
У Сити были лишние 55 млн вот и купили этого Филипса
+17
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+17
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Хан Сахан
Ответ The Best
Вест Хэм уже давно дал всем понять что они хотят за Райса 100 млн) Арсенал сделает третий билд (им видимо только со второго раза дошло что хочет Вест Хэм)
Райс в этой ситуации красиво себя ведет. Другие игроки подают трансферное прошение, баламутят воду в коллективе и шантажируют.
Мужик тихо сидит пока клуб, который сделал из него топа получит заслуженные бабки
+7
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Акира_1
Только в АПЛ могут ломить такую цену за этого Райса.
+8
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Джейме Ланнистер
в ВХ подумали, что если доить, то доить до конца.
Игрок хороший, но и 90 млн с бонусами большая переплата.
Не понимаю зачем он и Сити и нам. Он средне играет в пас, в защите ни Канте, ни Каземиро. До них ему далеко.
+9
-4
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The Best
Ответ Roman
Не пойму, Вест Хэм что-ли Боуэли ждёт? Чтобы тот пришел и отвалил 120?
Вест Хэм уже давно дал всем понять что они хотят за Райса 100 млн)
Арсенал сделает третий билд (им видимо только со второго раза дошло что хочет Вест Хэм)
+6
-1
+5
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Анхолик
Ответ Stewart D.
кстати сити покупали кэлвина филипса из лидса - он вообще жив ? что с ним ? В бытность игры за лидс хороши играл, почему в сити пропал ?
Потому что есть Родри и смотрит как он играет )
+3
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Кашшай Чакырович
Очередное английское деревце ,которому красная цена 30 ,но хотят за него 120 !
+4
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Leroy Sane 18/19
Ответ Stewart D.
кстати сити покупали кэлвина филипса из лидса - он вообще жив ? что с ним ? В бытность игры за лидс хороши играл, почему в сити пропал ?
Травмы и лишний вес не дали ему нормально сыграть сезон
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Mr@k
ну Арсенал предлагает уже сейчас больше, смысл отдавать дешевле, плюс сам Райс хотел бы остаться в Лондоне
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Will Turner
Ответ Ilia Maksiokov
Раис просто идеально встанет вместо Стоунза,
а зачем ему становиться вместо стоунза, если стоунз ничуть не хуже чем он?
стоунз в опорной лучше чем в защите
+1
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zer
Ответ Джейме Ланнистер
в ВХ подумали, что если доить, то доить до конца. Игрок хороший, но и 90 млн с бонусами большая переплата. Не понимаю зачем он и Сити и нам. Он средне играет в пас, в защите ни Канте, ни Каземиро. До них ему далеко.
он англичанин. в АПЛ всегда дикая переплата за них и культ отечественных игроков
+1
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London.is.blue
Ответ Акира_1
Только в АПЛ могут ломить такую цену за этого Райса.
Ну да, Тчуамени и Беллингем по сотке в Реал не дадут соврать.
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ман сити фейк
Ответ Джейме Ланнистер
в ВХ подумали, что если доить, то доить до конца. Игрок хороший, но и 90 млн с бонусами большая переплата. Не понимаю зачем он и Сити и нам. Он средне играет в пас, в защите ни Канте, ни Каземиро. До них ему далеко.
По всем показателям он на равне с Каземиро. Ещё он молоде 70-80 он точно стоит
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The Best
Ответ ORP BVK
Ковачич уже куплен контракт 4 года
Ковачич с его вечными травмами колена такая себе замена Гюндогана,вообще центр поля Райс - Родри выглядит мощно (на бумаге)
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Marcus-light
Ответ Stewart D.
кстати сити покупали кэлвина филипса из лидса - он вообще жив ? что с ним ? В бытность игры за лидс хороши играл, почему в сити пропал ?
На параде был, в сборную ездит. На самом деле всё с ним нормально, просто позиции на поле нет. Вернее там лучше играет Стоунз
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Милан137
Все равно Сити купит за 120 млн примерно ...
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bestvideox
За замену Гюндогану прийдётся отвалить денег.
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ORP BVK
Ну так Арсенал больше Сити не предложит
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WeLoveYouMC
Убей бог не понятно зачем он, чисто стоунза подменять на опорнике и цз?
Родри один из лучших опросников в мире, не сместит его райс
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Ilia Maksiokov
Ответ Will Turner
а зачем ему становиться вместо стоунза, если стоунз ничуть не хуже чем он? стоунз в опорной лучше чем в защите
Раис умеет в пас лучше.
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Вячеслав Пустохин
В этом сезоне, увы, видел его всего пару раз. Но вот в прошлом - огонь парень-то!
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Jlaw
Ответ Ilia Maksiokov
Раис умеет в пас лучше.
это очень слабая замена, в плане шило на мыло, райс норм, но не тянет он прям на железного игрока основы, вот гвардиол тянет
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AXEL7
С мешка можно и больше вытрясти
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