«Вест Хэм» не продал Райса «Ман Сити» за 80+10 млн фунтов

«Вест Хэм» не продал Деклана Райса «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» предложили за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов. «Молотобойцы» отклонили это предложение, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

В подписании Райса также заинтересован « ». Два предложения «канониров» были отклонены, но клуб по-прежнему намерен подписать хавбека.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.