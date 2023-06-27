«Тоттенхэм» не продал Кейна «Баварии». Мюнхенцы предлагали 70 млн евро и бонусы
«Тоттенхэм» отказался продавать Харри Кейна «Баварии».
Сегодня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о трансфере нападающего на сумму 70 миллионов евро без учета бонусов.
По данным Фабрицио Романо, такое предложение не устроило лондонцев и было отклонено. «Шпоры» не продадут Кейна за эту сумму.
В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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