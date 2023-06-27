«Тоттенхэм» не продал Кейна «Баварии». Мюнхенцы предлагали 70 млн евро и бонусы

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» отказался продавать Харри Кейна «Баварии».

Сегодня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о трансфере нападающего на сумму 70 миллионов евро без учета бонусов. 

По данным Фабрицио Романо, такое предложение не устроило лондонцев и было отклонено. «Шпоры» не продадут Кейна за эту сумму. 

В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

24 комментария

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Кайыргали Юнусов
Ответ Кайыргали Юнусов
то есть Тоттонхем
почему вы всегда дадите минус у меня и так 131- я стараюсь чтобы вы дали + но в ответ -😥
+35
-5
+30
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Кайыргали Юнусов
Ответ Andrew Chepaylo
На
спасибо
+16
-1
+15
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Б81
Ну год контракта остался.Леви , убери свои пейсы.
+10
-1
+9
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Кайыргали Юнусов
Ответ Кайыргали Юнусов
Ошипка Тотонхема толька 1 сезон осталось
то есть Тоттонхем
+12
-5
+7
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Кайыргали Юнусов
Ошипка Тотонхема толька 1 сезон осталось
+12
-7
+5
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Santucco
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Шансы на чемпионство Дортмундской Боруссии стали меньше
))) а шансы Кейна остаться без титулов увеличились в разы
+6
-1
+5
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Любезный Коссутий
наивные какие)) начинать нужно с 90 + ....
+5
0
+5
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Кайыргали Юнусов
Ответ Кайыргали Юнусов
почему вы всегда дадите минус у меня и так 131- я стараюсь чтобы вы дали + но в ответ -😥
добрые
+5
-1
+4
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AstaAsta
Боже… да это лишь первое пристрелочное предложение)) Такую тактику многие команды используют в переговорах
+6
-5
+1
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Andrew Chepaylo
Ответ Кайыргали Юнусов
почему вы всегда дадите минус у меня и так 131- я стараюсь чтобы вы дали + но в ответ -😥
На
+1
0
+1
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Yu123
еще бы Леви продал за 70
+1
0
+1
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АРТУР АЛИЕВ
Шансы на чемпионство Дортмундской Боруссии стали меньше
+1
0
+1
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ЧакЧак
Харря не треснет ?
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BET3P
Нужно больше золота ©
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NartApsua
Кстати, может я что-то пропустил, но за столько лет и трансферных окон не помню ни одного интервью Кейна, где бы он высказался о своём будущем. Ни разу не сказал - "Хочу новый вызов" или "Хотел бы провести в Тоттенхэме всю карьеру". В общем, ни да, ни не нет. Как-то очень тихо себя ведёт. Потому народ и путается - если ли смысл вообще пытаться приобрести этого игрока? Может он вообще планирует завершить карьеру в Тоттенхэме.
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songbilong
Харри не "освобожденный"
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The Best
Леви доиграется,и я хочу чтобы Кейн в следующем году ушёл бесплатно только для того чтобы посмотреть на рожу этого жлоба.У Кейна остался год по контракту + ему сколько стукнет 30 лет ну продайте вы его и всё,70 млн с бонусами это хорошая сумма.Ну и Кейн трофеи выиграет)
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Футбол, хоккей итд
У Баварии неправильная тактика, они должны предложить 120 млн евро плюс бонусы, а потом идти на понижение. Леви оценит такой трюк, и согласиться продать Кейна за 99 млн 999 т. евриков, плюс бонусы.
+1
-1
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CTPEKO3ETC
Ответ Любезный Коссутий
наивные какие)) начинать нужно с 90 + ....
Либо подождать полгода и подписать с ним контракт.
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& Co1366
Торги только начались, Баварии нужен форвард!
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