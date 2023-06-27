Мажич возглавил департамент судейства РФС. Каманцев займет должность руководителя судейского комитета

Главой департамента судейства РФС назначен Милорад Мажич.

Сербский специалист заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Сообщается, что Мажич прилетит в Москву 29 июня и начнет работу на сборе судей Мир РПЛ. , ранее занимавший эту должность, продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Заместителем Мажича станет Далибор Джурджевич – он будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР.