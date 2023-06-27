Мажич возглавил департамент судейства РФС. Каманцев займет должность руководителя судейского комитета

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Милорад Мажич Далибор Джурджевич видеоповторы Павел Каманцев Футбол

Главой департамента судейства РФС назначен Милорад Мажич.

Сербский специалист заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Сообщается, что Мажич прилетит в Москву 29 июня и начнет работу на сборе судей Мир РПЛ. Павел Каманцев, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Заместителем Мажича станет Далибор Джурджевич – он будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР.

14 комментариев

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Aleksey Yashin
Послушаем сербскую трактовку наступов
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Caniball
Ответ Aleksey Yashin
Послушаем сербскую трактовку наступов
Главное чтобы они для всех одинаково трактовались.
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Recreated
Как и в правительстве, меняют шила на мыла. Каманцев обосрался, ну давайте ему другую работу найдём, чтобы он там опять обосрался!
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damondiamond
можно сразу судей из Сербии пригласить, чтобы обойти этот бесполезный и провальный этап с назначением главой судей иностранца
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redwhiteteam
Ответ Aleksey Yashin
Послушаем сербскую трактовку наступов
Будет как с Кашаи, кто платит, тот и трактует )
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z3yjyzh29x
Зачем эта показуха. Один хер всё решается за пределами судейского корпуса
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Мишаня Кашников
Ответ Aleksey Yashin
Послушаем сербскую трактовку наступов
может контрнаступа
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Ковид 07.10.52
А буквально вчера рассказывали , какой прогресс в судействе...а оказалось, что был отрицательный рост....В народном клубе реже тренеров меняют....
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А я ясные дни оставляю себе
Ждём сербской изюминки в неакцентированные наступы и почти опорные руки
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pogbadrogba
Пацаны, че то меня Мажич...
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ДудьСдулся
Ответ Aleksey Yashin
Послушаем сербскую трактовку наступов
Трактовка наступов происходит от спонсора департамента судейства РФС.
Он не изменился.
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redwhiteteam
Ответ Михаил Савченко
Первые оправдания от красно-белых подъехали уже через 10 минут после опубликования новости, оперативно!
Где тут оправдания, и какие действия я оправдываю? Странно Вы воспринимаете написанное. Я лишь напоминаю факт про великую фразу Виктора после отмашки Барриоса (если не ошибаюсь) в штрафной "Крови нет - пенальти нет". Вот почему Вы пришли на обсуждение наступов - тут для меня сомнений нет. В плане силы наступов болельщики Зенита профессионалы.
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