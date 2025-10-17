Поттер близок к назначению тренером сборной Швеции на оставшиеся матчи отбора на ЧМ. Команда идет последней в группе со Швейцарией, Косово и Словенией

У сборной Швеции будет тренер из Англии.

The Telegraph сообщает, что Шведский футбольный союз завершает работу над назначением Грэма Поттера . Первоначальный контракт будет рассчитан на две игры квалификации ЧМ-2026 и возможный плей-офф.

Поттер был уволен из «Вест Хэма» в конце сентября после 5 поражений в 6 матчах сезона. Швеция в отборочной группе В идет на последнем месте, набрав 1 очко в 4 играх, ее ждут встречи со Швейцарией и Словенией.

