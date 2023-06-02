Последний матч Месси за «ПСЖ», Бензема остается в «Реале», убыток «Спартака» и доходы «Зенита», «Барсе» грозит бан в ЛЧ, «Севастополь» во Второй лиге и другие новости

1. Кристоф Гальтье заявил, что субботний матч с «Клермоном» станет для Месси последним за «ПСЖ». Тренер заступился за Лео на фоне критики в этом сезоне. Сам клуб с подтверждением не торопится, но СМИ уверены, что аргентинец не останется во Франции. Месси ждут в Майами – там ему позволят уйти в аренду в родную «Барселону».

2. Все ждали, что вчера Бензема объявит об уходе из «Реала» (писали даже о прощальном мероприятии), но Карим, похоже, остается. В четверг француз получил приз «Легенда» от Marca, заявив на церемонии награждения, что разговоры о его будущем в интернете не отражают реальность. Выяснилось, что «Аль-Иттихад» сделал лишь устное предложение 35-летнему бомбардиру, и еще один сезон он, вероятно, проведет в «Мадриде».

3. РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. У «Спартака» наибольший чистый убыток (2,35 млрд рублей), «Зенит», «Сочи» и «Крылья» – в топ-3 по прибыли. У петербургского клуба наибольшие доходы в дни матчей, а также самые высокие спонсорские поступления. Пострадали доходы «Зенита» и других участников еврокубков из-за бана УЕФА, но у остальных выручка выросла благодаря новым сделкам РПЛ.

4. Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барсу» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры. Решение за Чеферином.

5. «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге. В клубе гарантируют безопасность на матчах: «Играет Белгород, и мы будем».

6. НБА. Трипл-дабл Йокича (с рекордом по передачам для центровых – 14) помог «Денверу» обыграть «Майами» в первом матче финала.

7. Аслан Карацев уступил Фрэнсису Тиафу во втором круге «Ролан Гаррос», Александр Зверев победил Алекса Молчана.

Мирра Андреева выбила Диан Парри – для 16-летней россиянки это первый выход в третий круг «Большого шлема».

8. Жителей Шебекинского округа размещают во временном пункте на стадионе «Белгород-Арена» в связи с обстрелами Шебекино.

9. По данным «СЭ», платежная ведомость СКА превышает 1,2 млрд рублей при потолке в 900 млн.

10. УЕФА может отстранить Марчиняка от финала ЛЧ из-за участия судьи в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком.

11. Российская тхэквондистка Кристина Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку.

12. «Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши, назвавшего Соболева «клоуном».

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