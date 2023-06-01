Бензема останется в «Реале» до 2024-го. Он хочет отработать оставшийся год по контракту

Карим Бензема останется в «Реале».

Ранее сообщалось, что 35-летний нападающий близок к переходу в саудовский « ».

Как сообщает Marca, Карим останется в мадридском клубе на один сезон. Он хочет отработать оставшийся год по контракту. Отмечается, что футболист благодарен саудовцам за проявленный интерес, однако он хочет покинуть мадридский клуб «через парадную дверь».

чувствует, что у него все еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе. При прежних переговорах с « » не исключалось дальнейшее продление контракта. В то же время француз допускает, что перейдет в Саудовскую Аравию в будущем. Предложение остается в силе, но возможный трансфер будет перенесен на 2024 год.

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