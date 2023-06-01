Бензема останется в «Реале» до 2024-го. Он хочет отработать оставшийся год по контракту

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема останется в «Реале».

Ранее сообщалось, что 35-летний нападающий близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». 

Как сообщает Marca, Карим останется в мадридском клубе на один сезон. Он хочет отработать оставшийся год по контракту. Отмечается, что футболист благодарен саудовцам за проявленный интерес, однако он хочет покинуть мадридский клуб «через парадную дверь». 

Бензема чувствует, что у него все еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе. При прежних переговорах с «Реалом» не исключалось дальнейшее продление контракта. В то же время француз допускает, что перейдет в Саудовскую Аравию в будущем. Предложение остается в силе, но возможный трансфер будет перенесен на 2024 год. 

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70 комментариев

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VuNePonimaete
Ответ Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
превращается?)
+71
0
+71
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Игровой Канал Артёма
Ответ GuruFutbola
Арабы поржали с алжирского пенальтиста, а тот повелся)
какой раз тебя вижу, никогда нифига умного не скажешь
+45
0
+45
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superpab
Ответ Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
Почему превращается?
Он уже давно такой
+22
-1
+21
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Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
+22
-7
+15
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RuslanFootball
Ждем следующую новость
+11
-1
+10
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serhio_ramos_
Ответ GuruFutbola
Арабы поржали с алжирского пенальтиста, а тот повелся)
Аргентинский пенальтист до последнего будет выбивать огромную личку у бчк,затем Жоан скажет что нет денег и кинет пешехода.
+7
-1
+6
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M93
Так же стоит добавить, что контракт Бензема действует до 2024 года и Саудовской Аравии надо было заплатить за него, чего они делать не хотели.
Карим не хотел оставлять «Реал Мадрид» в такой ситуации - клуб бы не получил за него денег и найти замену было бы сложнее.
+6
-1
+5
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
Не понимаю подобного рода возмущения. Спортс – новостной портал, а не инсайдерская пресса. Спортс ссылался на европейские СМИ и инсайдеров, а не на своих информаторов. Разве спортс где-то написал, что вот наш человек добыл такую вот информацию от самых близких людей Бензема? Или же вы хотите увидеть здесь только официальные сведения?

Чистой воды популизм. Да, спортс местами желтоват, но именно эта новость никак не является тому подтверждением.
+5
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Яхай-Бле
Ответ GuruFutbola
В мире никто судейские чашки кроме модридских глоров не воспринимает)
бла бла бла
14-5))
+4
0
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alpinist
О, новая серия
+5
-2
+3
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Рома Филатов
Ответ Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
О том, что он уходит писали все испанские журналисты, в том числе и самые надежные.
+3
0
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Том Мунтян
Нас нае***и, пацаны, расходимся!
+2
0
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Uragan Boy
Не болельщик Реала, но респект Бензема что остаётся, и не ушёл ради огромных денег!
+4
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Red-Devil_Fan
Ответ Яхай-Бле
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Я даже не знаю за какую команду он болеет. но сверх идиотство назвать все клубы кроме Реала
+1
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bars1998
Ответ Игорь Новиков
Ну, тогда топа сейчас брать не будут. Обойдутся Хоселу/Фирмино.
Они и так не взяли бы топа я уверен зная Переса, Он так же бы ждал 2024 ,
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f0rmoceft
Очень надеюсь
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VuNePonimaete
Перес: вы что думали я так просто своего сына отпущу?
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alexis2020
Ответ Яхай-Бле
Комментарий удален модератором
В лучшем случае Барса, в худшем ПСЖ
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ M93
Так же стоит добавить, что контракт Бензема действует до 2024 года и Саудовской Аравии надо было заплатить за него, чего они делать не хотели. Карим не хотел оставлять «Реал Мадрид» в такой ситуации - клуб бы не получил за него денег и найти замену было бы сложнее.
Уверен, Азар тоже по этой причина не ушел, не хотел уйти бесплатно, не отработав контракт)
+1
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Игорь Новиков
Ответ bars1998
Они и так не взяли бы топа я уверен зная Переса, Он так же бы ждал 2024 ,
Это была бы катастрофа.
+3
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Кирилл Павлюченко
Как сказал старина Мюллер, - Карим, а вас я попрошу остаться!
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VuNePonimaete
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Уверен, Азар тоже по этой причина не ушел, не хотел уйти бесплатно, не отработав контракт)
Не хотел оставить Реал в трудном положении в следующем сезоне
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Лёня Великий
усну со спокойной душой
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Алексей Еремеев
молоток
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achvanov
Ответ Иван Колгашкин
Задолбали то он остаëтся, то уходит. Спортс превращается в жëлтую прессу. Очень жаль(
Даже канал Ла Лиги выложил видео всех голов Бензема сегодня ранее, все думали что уже все решено
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