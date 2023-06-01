Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барсу» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры. Чеферин думает, как поступить (ABC)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» по-прежнему может быть исключена из Лиги чемпионов.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что «Барселона» должна быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за дела Негрейры, сообщает ABC.

В ближайшие недели может быть принято окончательное решение относительно участия каталонского клуба в еврокубке.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас думает о дальнейших действиях: открывать ли дело против «Барселоны» и ждать решения испанского правосудия, либо исключать «Барселону» из Лиги чемпионов на один сезон.

При этом каталонская газета Diario Sport со ссылкой на источники в клубе утверждает, что возможности исключения «Барселоны» из еврокубков нет.

Ранее стало известно, что «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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183 комментария

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psycho
считаю, зенит должен быть расформирован после этого
+275
-63
+212
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Antoine Grizzmane
Ответ psycho
считаю, зенит должен быть расформирован после этого
и -10 очков Ювентусу
+207
-9
+198
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tfs
Ответ psycho
считаю, зенит должен быть расформирован после этого
а спартак отправить в ФНЛ?!
+160
-41
+119
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Дмитрий Комаров
Ответ Barca_mania
Без Барсы можно будет расформировать саму ЛЧ. никто не будет ее смотреть.
Ахахахахахааха
+80
-7
+73
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шампион
Чифирин решает, открывать ли дело против «Барселоны», либо как обычно исключить Лудогорец.
+59
-3
+56
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Евгений Громов 22
Ответ Antoine Grizzmane
и -10 очков Ювентусу
И Лудогорцу трансферный бан , ну так что бы не расслаблялись)
+47
0
+47
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Ёшимин Бональдо
даже на всех инспекторов у Барсы не хватило денег(
+49
-13
+36
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Zimmerman
Ответ Antoine Grizzmane
и -10 очков Ювентусу
Для баланса + 10 очков Гриффиндору!
+32
-1
+31
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Виталий Желтоусов
Месси как раз вовремя собрался в Барсу)))
+29
-2
+27
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HellLight
Ответ Barca_mania
Без Барсы можно будет расформировать саму ЛЧ. никто не будет ее смотреть.
ахаха, давай еще
+30
-4
+26
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<<Amstel Trigun>>
Кто эти два инспектора? Инспектор Гаджет и инспектор Клузо?)))
+22
-2
+20
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Евгений Громов 22
Ответ Apotamkin
... считаю что нужно исключать, и более чем на один сезон
Не могу согласиться с вами , Реалу нужно поддерживать Барсу всеми силами потому что следующий на очереди именно Реал
+21
-4
+17
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Виктор Кашшаи
Ответ Apotamkin
... считаю что нужно исключать, и более чем на один сезон
Считаю, что всем пофиг на мнение клуба 2 место ЛаЛиги
+37
-20
+17
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Teodrakis
Будет приятно посмотреть в ЛЧ на Вильяреал
+23
-9
+14
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Ёшимин Бональдо
Ответ Александр Астафьев
Сходи к врачу, мой тебе совет.
не надо тут пиарить свои услуги
+21
-9
+12
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nurikkkk
Ответ gPk
А что-то доказано?Просто в Испании например все говорят о том ,что никаких доказательств нет и место уже давно на месте стоит
Сказал юзер со спортса....живущий в Богучанах)))
+16
-5
+11
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EARMSR
Ответ Barca_mania
Без Барсы можно будет расформировать саму ЛЧ. никто не будет ее смотреть.
Уже 8 лет смотрим как нибудь и ничего.
+13
-4
+9
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Данияр Жумабекович
Ответ Barca_mania
Без Барсы можно будет расформировать саму ЛЧ. никто не будет ее смотреть.
Барса итак сливается к зиме из ЛЧ, а просмотры весной не падают. О чем ты, Ахмед?
+13
-4
+9
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Andrey Ashhabadskiy
Очередная чушь
+12
-3
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FINT\REDONDO
Эх опять айнтрахт в ЛЕ
+27
-18
+9
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Самозанятый
Ответ Antoine Grizzmane
и -10 очков Ювентусу
Каждые полгода)
+10
-2
+8
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даниил футбол
Ответ tfs
а спартак отправить в ФНЛ?!
Сразу в КХЛ
+7
0
+7
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Alex1104
Ответ Antoine Grizzmane
и -10 очков Ювентусу
"Это несерьезно!"
Минимум - 20.
+8
-3
+5
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Ya_Mama
"УЕФАшные тройки" - спешите видеть.
+5
0
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Golden Valley
Никогда такого не было но вот опять
+6
-1
+5
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