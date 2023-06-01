Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барсу» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры. Чеферин думает, как поступить (ABC)

«Барселона» по-прежнему может быть исключена из Лиги чемпионов.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что « » должна быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за дела Негрейры, сообщает ABC.

В ближайшие недели может быть принято окончательное решение относительно участия каталонского клуба в еврокубке.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас думает о дальнейших действиях: открывать ли дело против «Барселоны» и ждать решения испанского правосудия, либо исключать «Барселону» из на один сезон.

При этом каталонская газета Diario Sport со ссылкой на источники в клубе утверждает, что возможности исключения «Барселоны» из еврокубков нет.

Ранее стало известно, что «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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