Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барсу» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры. Чеферин думает, как поступить (ABC)
«Барселона» по-прежнему может быть исключена из Лиги чемпионов.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что «Барселона» должна быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за дела Негрейры, сообщает ABC.
В ближайшие недели может быть принято окончательное решение относительно участия каталонского клуба в еврокубке.
Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас думает о дальнейших действиях: открывать ли дело против «Барселоны» и ждать решения испанского правосудия, либо исключать «Барселону» из Лиги чемпионов на один сезон.
При этом каталонская газета Diario Sport со ссылкой на источники в клубе утверждает, что возможности исключения «Барселоны» из еврокубков нет.
Ранее стало известно, что «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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