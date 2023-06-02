Доходы «Зенита», «Спартака» и «Локо» от организаторов турниров упали из-за бана в еврокубках. Выручка остальных клубов РПЛ выросла

Большинство клубов РПЛ в 2022 году увеличили доходы от организаторов соревнований.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Поступления от организаторов соревнований включают доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.

Из-за отстранения России от еврокубков у « », « » и « » сократились доходы по этой статье. Благодаря новым контрактам РПЛ (с « », Winline и «Мир») доходы всех остальных клубов выросли на общие 4 миллиарда рублей.

Рейтинг клубов по поступлениям от организаторов соревнований

1. «Зенит» – 1 098,5 млн рублей, падение с прошлого года – 2 546,8 млн;

2. «Спартак» – 758 млн рублей, падение с прошлого года – 304,9 млн;

3. «Динамо» – 706,5 млн рублей, рост с прошлого года – 492,7 млн;

4. «Сочи» – 690,5 млн рублей, рост с прошлого года – 454,1 млн;

5. ЦСКА – 683,2 млн рублей, рост с прошлого года – 365 млн;

6. «Краснодар» – 655,4 млн рублей, рост с прошлого года – 382,6 млн рублей;

7. «Локомотив» – 623,2 млн рублей, падение с прошлого года – 402,7 млн рублей;

8. «Ахмат» – 549,6 млн рублей, рост с прошлого года – 371 млн;

9. «Крылья Советов» – 455,6 млн рублей, рост с прошлого года – 351,4 млн;

10. «Ростов» – 405,7 млн рублей, рост с прошлого года – 203,8 млн;

11. «Химки» – 359 млн рублей, рост с прошлого года – 237,8 млн;

12. «Пари НН» – 325,2 млн рублей, рост с прошлого года – 287,5 млн;

13. «Урал» – 316,9 млн рублей, рост с прошлого года – 133,6 млн;

14. «Факел» – 272,7 млн рублей, рост с прошлого года – 271,7 млн;

15. «Оренбург» – 267,7 млн рублей, рост с прошлого года – 234,7 млн;

16. «Торпедо» – 169 млн рублей, рост с прошлого года – 169 млн.

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