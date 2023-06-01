Артем Дзюба: «Штук 20 книг прочитал за три года. «Атлант расправил плечи» – говнище полнейшее, не смог прочитать»
Артем Дзюба назвал роман «Атлант расправил плечи» «полнейшим говнищем».
– Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?
– Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.
Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?
– Ты начинал свой топ-100 с книг Терри Пратчетта.
– А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно, – сказал Дзюба.
«Атлант расправил плечи» – роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд, описывающий антиутопичные США, в которых частный бизнес страдает от государственного регулирования. В издании на русском языке роман содержит 1398 страниц.
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Попробую:
Игра Дзюбы в Турции - говнище.
>Кто нибудь лично знает хотя бы одного человека которому чтение книг помогло в чем то
Тут слишком много факторов. Кому-то помогали связи и знакомства, кому-то удача и умение оказаться в нужное время в нужном месте. Но может быть, без багажа прочитанных книг связи и присутствие в нужном месте не сыграли бы свою роль.
А вообще, полно исследований, показывающих, что чтение книг (понятное дело, не любых) положительно влияет на интеллект, память, грамотность, креативность.
Какому поколению она сознание изменила? Сойжакам, которые извлекли из небытия эту остывшую бульварную агитационную овсянку ради субкультурных соображений?