Артем Дзюба: «Штук 20 книг прочитал за три года. «Атлант расправил плечи» – говнище полнейшее, не смог прочитать»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия книги брань контент Футбол

Артем Дзюба назвал роман «Атлант расправил плечи» «полнейшим говнищем».

– Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?

– Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.

Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?

– Ты начинал свой топ-100 с книг Терри Пратчетта.

– А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно, – сказал Дзюба.

«Атлант расправил плечи» – роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд, описывающий антиутопичные США, в которых частный бизнес страдает от государственного регулирования. В издании на русском языке роман содержит 1398 страниц.

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190 комментариев

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Owen_the_Simple
Так ведь и правда говнище.
+226
-35
+191
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Адекватник
Ответ EminenceGrise
Ну да. Книга, которая поменяла сознание целого поколения людей и по продажам за всю историю в США вторая после Библии - это конечно для вас плохая книга. А может быть дело не в книге?
Если главный критерий - количество продаж, то Ольга Бузова - лучшая певица и актриса.
+166
-10
+156
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zzz xxx
Удивительно, но Артём дал невероятно точную рецензию
+120
-10
+110
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Мадина Уйгурова
Раньше спрашивала у знакомого любителя книг что почитать. Ну он и насоветовал мне, Атлант расправил плечи, Шантарам и пр. книги, которые типа бестселлер и все такое крутое, поможет в саморазвитием и вообще не оторваться мол. В итоге ни одну из этих книг не дочитала. Говнище какое-то реально. Разговоров больше
+89
-14
+75
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velvetdust2008
Ответ atomio
это что же, я тоже могу в каментах писать слово "говнище" теперь и мне ничего не будет? Попробую: Игра Дзюбы в Турции - говнище.
Нельзя оценивать то, чего не было
+62
0
+62
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atomio
это что же, я тоже могу в каментах писать слово "говнище" теперь и мне ничего не будет?
Попробую:
Игра Дзюбы в Турции - говнище.
+70
-10
+60
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Иван Петров
Есть два романа, способные изменить жизнь 14-летнего любителя книг: «Властелин колец» и «Атлант расправил плечи». Один — детское фэнтэзи, часто вызывающее пожизненную одержимость по отношению к ее нереалистичным героям, ведущее к эмоционально отсталой и социально искалеченной взрослой жизни, неспособности разобраться с реальным миром. В другом, конечно, есть орки.
+67
-7
+60
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Serge Vendino
Ответ Мадина Уйгурова
Раньше спрашивала у знакомого любителя книг что почитать. Ну он и насоветовал мне, Атлант расправил плечи, Шантарам и пр. книги, которые типа бестселлер и все такое крутое, поможет в саморазвитием и вообще не оторваться мол. В итоге ни одну из этих книг не дочитала. Говнище какое-то реально. Разговоров больше
Просто многие такие книги были революционными для своего времени, поэтому стали бестселлерами, а сейчас уже не так впечатляют (даже где-то кажутся простыми и наивными, потому что с тех общественная мысль ушла вперед), плюс не настолько коррелируют с актуальными проблемами
+48
-4
+44
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Пудель
Вообще говоря, 20 книг за 3 года не так уж плохо для достаточно занятого человеках.
+44
-3
+41
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Tille
Ну тут Артём базу выдал. Не поспоришь, действительно.
+23
-5
+18
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Доктор Верховцев
Ответ EminenceGrise
Тут дело не в американцах. Просто если Библию продают кучу веков подряд, то тираж как-то да накопится.
Да это понятно. Но считать, что книга является шедевром только потому, что её купило много жителей США — сомнительная затея. Эти товарищи могут разрекламировать что угодно.
+15
-1
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паяльная лампа
ему бы прочитать Судебник Ивана III, в частности наказания за кражу
+21
-8
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Доктор Верховцев
Ответ EminenceGrise
Ну да. Книга, которая поменяла сознание целого поколения людей и по продажам за всю историю в США вторая после Библии - это конечно для вас плохая книга. А может быть дело не в книге?
Как можно считать авторитетами американцев с их «изменённым сознанием поколения», если у них первая по продажам книга — Библия?
+17
-5
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Мадина Уйгурова
Ответ свинья в лесу
20 за 3 дня, это не книги а книжки... или свистит опять.
есть такие люди, которые гордятся тем, что читают по 20 книг в неделю. читают тупо не думая, не строя в голове образы, не рассуждая откладывая в сторону, а просто "прочли - общий смысл поняли - закрыли книгу забыли" и так следующую.
+11
-1
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box2box2
Ответ Кино Музыка
20 книг за 3 года неплохой показатель, надо стремиться к книге в месяц.
Для футболиста отличный показатель
+10
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teddy10
У меня подобное ощущение было после прочтения "Над пропастью во ржи" Селлинджера и "Алхимика" Коэльо. Ну, может, без эпитета "полнейшее". Маркес тоже не зашел. Может, если бы мог прочитать в оригинале, было бы проще, но в русском переводе очень тягучий текст, через который надо пробираться. Вообще, часто книги / фильмы / песни, которые принято считать культовыми оказываются менее интересными, чем те, которые не получили мировой известности
+14
-4
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Пудель
Ответ свинья в лесу
20 за 3 дня, это не книги а книжки... или свистит опять.
За 3 года, а не за 3 дня.
+10
0
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Мадина Уйгурова
Раньше спрашивала у знакомого любителя книг что почитать. Ну он и насоветовал мне, Атлант расправил плечи, Шантарам и пр. книги, которые типа бестселлер и все такое крутое, поможет в саморазвитием и вообще не оторваться мол. В итоге ни одну из этих книг не дочитала. Говнище какое-то реально. Разговоров больше
Читай классику и не будет проблем. Посторонний у Камю классная книга. Цитадель у Кронина тоже довольно интересная
+14
-6
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БляхаджинсКарпина
Ответ Мадина Уйгурова
Раньше спрашивала у знакомого любителя книг что почитать. Ну он и насоветовал мне, Атлант расправил плечи, Шантарам и пр. книги, которые типа бестселлер и все такое крутое, поможет в саморазвитием и вообще не оторваться мол. В итоге ни одну из этих книг не дочитала. Говнище какое-то реально. Разговоров больше
Шантарам по моему очень неплохо написанный приключенческий роман. чуть чуть затянутый может, но в целом читать интересно.
+8
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Кино Музыка
20 книг за 3 года неплохой показатель, надо стремиться к книге в месяц.
+9
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Атлант расправил плечи - книжка для тупых и инфантильных людей. У которых уровень понимания устройства экономики и общества как у табуретки из ДСП. Интересно, Дзюба её так воспринимает? Или просто ничего не понял?
+16
-10
+6
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Иванов
Кто нибудь лично знает хотя бы одного человека которому чтение книг помогло в чем то,стать успешным или что то вроде того,или может денег стали зарабатывать много благодаря чтению ? Книги это по сути просто чьи то мысли,у всех людей есть какие то мысли даже у таксистов и бом.ей и зачем тратить время на чтение чужих мыслей ?
Ну например затем, что при чтении чужих мыслей у тебя могут появиться свои собственные. Которые, может быть, ты просто не мог сформулировать, а потом ты увидел у другого человека очень точную фразу или описание ситуации.

>Кто нибудь лично знает хотя бы одного человека которому чтение книг помогло в чем то

Тут слишком много факторов. Кому-то помогали связи и знакомства, кому-то удача и умение оказаться в нужное время в нужном месте. Но может быть, без багажа прочитанных книг связи и присутствие в нужном месте не сыграли бы свою роль.
А вообще, полно исследований, показывающих, что чтение книг (понятное дело, не любых) положительно влияет на интеллект, память, грамотность, креативность.
+7
-1
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Mishutka78
Ответ Иван Петров
Есть два романа, способные изменить жизнь 14-летнего любителя книг: «Властелин колец» и «Атлант расправил плечи». Один — детское фэнтэзи, часто вызывающее пожизненную одержимость по отношению к ее нереалистичным героям, ведущее к эмоционально отсталой и социально искалеченной взрослой жизни, неспособности разобраться с реальным миром. В другом, конечно, есть орки.
Это шедевр 🤣🤣🤣👍
+7
-1
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ВладимирНеПутин
Атлант расправил плечи либо заходит, либо нет. Нейтральных мнений не бывает по этой книге
+7
-1
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Owen_the_Simple
Ответ EminenceGrise
Ну да. Книга, которая поменяла сознание целого поколения людей и по продажам за всю историю в США вторая после Библии - это конечно для вас плохая книга. А может быть дело не в книге?
Интересный у вас подход к обоснованию качества: "Она другим нравится". Нет чтоб написать "А мне норм".
Какому поколению она сознание изменила? Сойжакам, которые извлекли из небытия эту остывшую бульварную агитационную овсянку ради субкультурных соображений?
+8
-3
+5
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