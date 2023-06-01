Артем Дзюба: «Штук 20 книг прочитал за три года. «Атлант расправил плечи» – говнище полнейшее, не смог прочитать»

Артем Дзюба назвал роман «Атлант расправил плечи» «полнейшим говнищем».

– Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?

– Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.

Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?

– Ты начинал свой топ-100 с книг Терри Пратчетта.

– А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно, – сказал .

«Атлант расправил плечи» – роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд, описывающий антиутопичные США, в которых частный бизнес страдает от государственного регулирования. В издании на русском языке роман содержит 1398 страниц.

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