У «Спартака» наибольший чистый убыток в РПЛ за 2022 год – 2,35 млрд рублей. «Крылья», «Сочи», «Зенит» – в топ-3 по прибыли

«Спартак» получил наибольший чистый убыток среди клубов РПЛ в 2022 году.

опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В расчет чистой прибыли или убытка входят все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Рейтинг клубов по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения)

1. « » – 777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;

2. « » – 750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;

3. « » – 647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;

4. «Пари НН» – 398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;

5. «Ахмат» – 324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;

6. «Динамо» – 157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;

7. «Факел» – 127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;

8. «Локомотив» – 44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2,32 млрд;

9. «Оренбург» – 20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;

10. «Урал» – 24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;

11. «Ростов» – минус 54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;

12. «Химки» – минус 310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;

13. ЦСКА – минус 454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;

14. «Торпедо» – минус 541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;

15. «Краснодар» – минус 1,175 млрд рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;

16. «Спартак» – минус 2,35 млрд рублей, падение с прошлого года – 1,316 млрд.

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