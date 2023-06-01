У «Спартака» наибольший чистый убыток в РПЛ за 2022 год – 2,35 млрд рублей. «Крылья», «Сочи», «Зенит» – в топ-3 по прибыли

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«Спартак» получил наибольший чистый убыток среди клубов РПЛ в 2022 году.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В расчет чистой прибыли или убытка входят все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения)

1. «Крылья Советов» – 777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;

2. «Сочи» – 750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;

3. «Зенит» – 647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;

4. «Пари НН» – 398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;

5. «Ахмат» – 324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;

6. «Динамо» – 157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;

7. «Факел» – 127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;

8. «Локомотив» – 44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2,32 млрд;

9. «Оренбург» – 20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;

10. «Урал» – 24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;

11. «Ростов» – минус 54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;

12. «Химки» – минус 310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;

13. ЦСКА – минус 454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;

14. «Торпедо» – минус 541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;

15. «Краснодар» – минус 1,175 млрд рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;

16. «Спартак» – минус 2,35 млрд рублей, падение с прошлого года – 1,316 млрд. 

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83 комментария

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Metalloid
У Сочи и Зенита самая честная, ненарисованная прибыль, однозначно!
+102
-42
+60
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Evgeny Trifonov
ждём адептов "частной" нефти, которые всё объяснят
+53
-23
+30
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antiginer
Щас Зарема расскажет,как считать правильно
+38
-17
+21
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DancePunk
Ответ Ковид 07.10.52
Два частных клуба в убытке...все правильно, а государственные в прибыли, вот и посчитайте, сложив убыток с прибылью, сколько в них государство вбухало денег народных...
Это спартак частный клуб? На частную нефть содержится наверное))
+22
-6
+16
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DancePunk
Ну а что вы хотели, чаепития с нужными людьми нынче дорого стоят
+17
-5
+12
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Алексей Гусев
судьи видать стоят не дешево)))
+11
-2
+9
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Pok_Toholo
Ахахаха, что опять ляпнет экспертница?
+16
-7
+9
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Назар Игорь
Ответ Михаил1970
Малком и Клаудиньо не только отрабатывают вложенные в них деньги, но и приносят Зениту огромную прибыль)
Скажи об этом спартаковцам. Я тут пытался одному доказать что 7 клубных магазинов Зенита приносят очень приличные деньги в клубный бюджет - бесполезно. В ответ одно - Зенит нещадно обкрадывает московских пенсионеров.
+11
-3
+8
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selso99
Ответ Остужающий
Что за цифры? Какой рост? У крыльев в прошлом году была прибыть 27 а в этом выросла до 777?
Ну так продали Пиняева/Глушенкова
+9
-2
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Alexey Shiryaev
Спасибо мудрому руководству в лице Заремы, мы всегда в нее верили =)
+8
-1
+7
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Циник Петербургский
Ответ DancePunk
Это спартак частный клуб? На частную нефть содержится наверное))
Если я правильно помню, то спонсор этого "частного" тушинского клуба - банк "Открытие" (в честь которого назван стадион), который спасали за счет госбюджета недавно. "Частный" клуб, ага ;)
+7
-1
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pogbadrogba
Ответ antiginer
Щас Зарема расскажет,как считать правильно
Считать, что Спартак все ещё великий клуб?🧐
+15
-10
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Локоть Артеста
Спартак очень долго будет разгребать наследие Федуна. Из плюсов при нем: стадион, долгожданное золото и парочка трофеев. Все остальное - огромный минус. Арнольдыч, может быть, отличный бизнесмен, но в футболе - лапоть. Зачем он допустил свою жену до руля клуба? Людей развлечь ее выходками?
+7
-2
+5
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Джефф Лебовски
Ответ Metalloid
У Сочи и Зенита самая честная, ненарисованная прибыль, однозначно!
"Прибыль" Зенита и Сочи на фоне невыплаты дивидендов акционерам - обыкновенный цинизм.
+8
-4
+4
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Голубой лев
Ответ Pok_Toholo
Ахахаха, что опять ляпнет экспертница?
Скажет, что в отличии от Газпрома госсучастия у них нет и они честно потрошат российские недра в интересах западных стран. Да спартачи? Бгг))
+4
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mean machine/
Ответ Кирилл Петров
Вот интересно. На чем Локо заработал 2,3 лярда...
Пакетик чая в поезде 70 р.)
+4
0
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Кирилл Петров
Вот интересно. На чем Локо заработал 2,3 лярда...
+3
0
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А я ясные дни оставляю себе
Не понимаю скептиков. Первым Зенит открыл как на продаже шарфов и кружек можно зарабатывать миллиарды рублей. За ним начали подтягиваться остальные финансовые гении - Крылья, Сочи, Нижний Новгород.

Остальным же нужно не завидовать чужим успехам, а трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
+18
-15
+3
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Cruel Snake
Трофеев нет ещё и убытки
+6
-3
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Данил Кублицкий
Какой дорогой чай нынче 😂😂😂
+4
-1
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Valentin Grabenovsky
вот и последние команды в пердив надо отправлять для снижения убытков)))
+8
-5
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Андоррский почтальон
В какой же управленческой ###е был Спартак, если он при втором росте доходов, из этой ###ы даже высунуться не может!
+2
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nolan_90
Ответ antiginer
Щас Зарема расскажет,как считать правильно
Что? Зарема уже больше года говорит, что Спартак несет колоссальные убытки из-за происходящего. Это лишь подтверждение ее слов.
+2
0
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Михаил1970
Малком и Клаудиньо не только отрабатывают вложенные в них деньги, но и приносят Зениту огромную прибыль)
+6
-4
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Локоть Артеста
Ответ </c/>
при Федуне в клубе много не футбольных людей было и сейчас остаются...
Посторонних людей в Спартаке действительно много.
Больше всего меня приводило в недоумение то как Федун ни разу не поддержал тренера. Эмери выгоняли под всеобщее улюлюканье спартаковцев. Федун молчал. Каррере ни спасибо, ни извини. Выставили из клуба будто итальянец временщиком был.
Для сравнения. Гинер защищал Слуцкого, когда Лёню нещадно критиковали и не слушал тех кто требовал его отставки.
+2
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