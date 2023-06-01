У «Спартака» наибольший чистый убыток в РПЛ за 2022 год – 2,35 млрд рублей. «Крылья», «Сочи», «Зенит» – в топ-3 по прибыли
«Спартак» получил наибольший чистый убыток среди клубов РПЛ в 2022 году.
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В расчет чистой прибыли или убытка входят все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.
Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году (до налогообложения)
1. «Крылья Советов» – 777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн;
2. «Сочи» – 750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн;
3. «Зенит» – 647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн;
4. «Пари НН» – 398,7 млн рублей, рост с прошлого года – 291,3 млн;
5. «Ахмат» – 324,2 млн рублей, рост с прошлого года – 223,1 млн;
6. «Динамо» – 157,5 млн рублей, рост с прошлого года – 0,3 млн;
7. «Факел» – 127,4 млн рублей, рост с прошлого года – 127,1 млн;
8. «Локомотив» – 44,2 млн рублей, рост с прошлого года – 2,32 млрд;
9. «Оренбург» – 20,8 млн рублей, падение с прошлого года – 53 млн;
10. «Урал» – 24,2 млн рублей, рост с прошлого года – 23,5 млн;
11. «Ростов» – минус 54,3 млн рублей, рост с прошлого года – 188,2 млн;
12. «Химки» – минус 310,2 млн рублей, падение с прошлого года – 80,6 млн;
13. ЦСКА – минус 454 млн рублей, рост с прошлого года – 526,1 млн;
14. «Торпедо» – минус 541,2 млн рублей, падение с прошлого года – 237 млн;
15. «Краснодар» – минус 1,175 млрд рублей, падение с прошлого года – 661,6 млн;
16. «Спартак» – минус 2,35 млрд рублей, падение с прошлого года – 1,316 млрд.
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Остальным же нужно не завидовать чужим успехам, а трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
Больше всего меня приводило в недоумение то как Федун ни разу не поддержал тренера. Эмери выгоняли под всеобщее улюлюканье спартаковцев. Федун молчал. Каррере ни спасибо, ни извини. Выставили из клуба будто итальянец временщиком был.
Для сравнения. Гинер защищал Слуцкого, когда Лёню нещадно критиковали и не слушал тех кто требовал его отставки.