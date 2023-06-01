Неманя Пейчинович рассказал, за что в Сербии любят президента России Владимира Путина.

– Ты как-то говорил, что в Сербии уважают . А за что?

– Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские – близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно.

И мы смотрим – кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин – ваш президент, поэтому мы тоже его любим.

Понятно, что на фоне последних событий есть те, кто хотят, чтобы Сербия была с Европой. Считают, что там нам будет лучше. Но таких людей – процентов 10-20.

А большинство не хотят ни на Восток, ни на Запад. Мы – это сербы. И хотим просто нормально жить, и чтобы уважали нас и нашу культуру, – сказал бывший защитник « » и «Факела».

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