Неманя Пейчинович: «Сербы любят Путина. Русские – близкий для нас народ, мы почти одно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Путин Неманя Пейчинович Политика Матч ТВ Футбол

Неманя Пейчинович рассказал, за что в Сербии любят президента России Владимира Путина.

– Ты как-то говорил, что в Сербии уважают Путина. А за что?

– Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские – близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно.

И мы смотрим – кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин – ваш президент, поэтому мы тоже его любим.

Понятно, что на фоне последних событий есть те, кто хотят, чтобы Сербия была с Европой. Считают, что там нам будет лучше. Но таких людей – процентов 10-20.

А большинство не хотят ни на Восток, ни на Запад. Мы – это сербы. И хотим просто нормально жить, и чтобы уважали нас и нашу культуру, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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61 комментарий

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Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
+100
-11
+89
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ТТД Бубнова
Ответ Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
Он же сказал, что мы хотим просто нормально жить, если им подарить путина, нормально жить не получится.
Они любят его из Сербии )
+57
-3
+54
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SVD44
Этот лидер для нас означает Россию
-------------------
и это печально
+58
-7
+51
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Vint-Z
Ну так пусть себе и забирают своего любимчика. Адекватные россияне горевать не будут.
+32
-4
+28
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Ихарь Окенфэйлов
Из за границы любить путина всегда легко :)
+23
-3
+20
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Влад Путман
Был у вас уже один похожий на Путина. Надеюсь и настоящий закончит так-же.
+12
-3
+9
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Sergi Barjuan
А что русские=путин что ли?
+9
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Гусев
и заменим его на Кадырова?
его подарим Сирии.
+9
-1
+8
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Pb-SE
Ответ j-rich
А русские любят путина?
Которого из? Банкетного да, к удмурту равнодушны, кучму вряд ли.
+10
-4
+6
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Красный чай
Ответ Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
Голландскому городу Г. этот "подарок" нужнее
+8
-3
+5
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ПупсикАмфилд
«Забирайте!»(с) из к/ф «Иван Васильевич…»
+4
0
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Сквиди Комаров
Американцы тоже любят Путина. такого подарка им не делали давно. один раз из за цыган сербов началась 1 мировая и американцы подняли экономику свою . потом Гитлер начал 2 мировую и тоже поднял экономику Америки а теперь очередь путина поднять экономику Америки и вдобавок Китая. путин единственный лидер который работает на двух фронтах . геостратег воистину
+8
-4
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пока есть дешёвый газ можно и так сказать, а вообще к русским ближе Белорусы и Украинцы, ну и Казахи куда ближе чем сербы, Армяне и Азербайджанцы тоже очень близко по культуре и менталитету, но Сербы во все времена были частью Европейского мира.
А Россия (Не бомбите в ответах) разве со времён Петра великого не часть Европейского мира?
+5
-1
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uno_107
Такое ощущение, что у Путина задача развалить Россию и истребить русских. Других объяснений его поступкам я не вижу.
+3
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**Iscander**
Представляю, если поставить эту шайку со спортса, страной управлять. Нам каюк за один день.
+2
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Мишаня Кашников
подрыв верхне ларсовцев через 3 2 1 ....
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Алексей Гусев
Ответ Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
и заменим его на Кадырова?
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ilyuha12
Не самый умственно одарённый серб!
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Yury Sin
Как известно, от любви до ненависти один шаг. Украинцы подтвердят.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Александр Елисеенко
Дай бог здоровья ВВП!
написал украинец-)
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Barry_Cadny
Ответ Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
Я бы ещё им доплатил. Я думаю, народ бы скинулся ради этого:)
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Raymond Reddington
Заберите его тогда к себе, пжл. И отдайте нам вашего.
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0:4 на спотифай камп ноу
Пока есть дешёвый газ можно и так сказать, а вообще к русским ближе Белорусы и Украинцы, ну и Казахи куда ближе чем сербы, Армяне и Азербайджанцы тоже очень близко по культуре и менталитету, но Сербы во все времена были частью Европейского мира.
+1
0
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Павел Ларичев
Слейтесь в экстазе.
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sd4fmwrvz8
Ответ Pb-SE
Давайте подарим Путина сербам, раз они его так любят?
Как тебя самого не подарили соседям для «любви и ласки»
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