Неманя Пейчинович: «Сербы любят Путина. Русские – близкий для нас народ, мы почти одно»
Неманя Пейчинович рассказал, за что в Сербии любят президента России Владимира Путина.
– Ты как-то говорил, что в Сербии уважают Путина. А за что?
– Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские – близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно.
И мы смотрим – кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин – ваш президент, поэтому мы тоже его любим.
Понятно, что на фоне последних событий есть те, кто хотят, чтобы Сербия была с Европой. Считают, что там нам будет лучше. Но таких людей – процентов 10-20.
А большинство не хотят ни на Восток, ни на Запад. Мы – это сербы. И хотим просто нормально жить, и чтобы уважали нас и нашу культуру, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
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Они любят его из Сербии )
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и это печально