🥉 Российская тхэквондистка Кристина Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку

Теги результаты сборная России жен тхэквондо Михаил Артамонов чемпионат мира по тхэквондо Кристина Адебайо Единоборства

Россиянка Кристина Адебайо взяла бронзу на чемпионате мира по тхэквондо в Баку.

Адебайо выступает в весовой категории свыше 73 кг. В полуфинале она уступила представительнице Турции Нафие Куш.

Сегодня проходит четвертый соревновательный день. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Еще один россиянин Михаил Артамонов, выступающий в категории до 63 кг, сегодня выбыл во втором раунде, уступив Сулейману Алафилиппу из Франции.

Адебайо – вторая российская тхэквондистка, взявшая медаль на ЧМ-2023. Ранее Полина Хан стала бронзовым призером в весе до 73 кг.

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13 комментариев

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софочка
Так, а теперь быстренько в Колорадо, нужно сдержать Йокича
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Beloded2007
Бэм!
+10
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AminO2
Россиянка Глафира Адекотумбо произвела фурор на чемпионате мира по тхэквондо в Баку.
+8
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Yaroslove
Хорошая у Бэма поддержка, если что ))
+4
0
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MihuS
Ураааа! Поздравляем
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-1
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alex023
Адебайо? Норм, везде успевает))
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Bartez1986
Ответ софочка
Так, а теперь быстренько в Колорадо, нужно сдержать Йокича
как вы многих опередили-то, а))
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Kuryanin
Акинфенва?
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Юлия Закаблукова
Эмануэль?
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Кирилл Голивец
Интересно) я рассчитывал мулатку найти из-за фамилии по фото, откуда такая фамилия взялась-то у белой девушки)
0
0
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Василий Иванов
Ответ Кирилл Голивец
Интересно) я рассчитывал мулатку найти из-за фамилии по фото, откуда такая фамилия взялась-то у белой девушки)
Из волгоградских нигерийцев)
0
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Кирилл Голивец
Ответ Василий Иванов
Из волгоградских нигерийцев)
Забей ее имя в поисковике) вообще ничего намекающего на Африку, кроме фамилии
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Ярик01
Ответ Кирилл Голивец
Интересно) я рассчитывал мулатку найти из-за фамилии по фото, откуда такая фамилия взялась-то у белой девушки)
Внучка московской олимпиады, например, по возрасту.
Папа - Даниэль Адебайо.
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