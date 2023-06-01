🥉 Российская тхэквондистка Кристина Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку
Россиянка Кристина Адебайо взяла бронзу на чемпионате мира по тхэквондо в Баку.
Адебайо выступает в весовой категории свыше 73 кг. В полуфинале она уступила представительнице Турции Нафие Куш.
Сегодня проходит четвертый соревновательный день. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Еще один россиянин Михаил Артамонов, выступающий в категории до 63 кг, сегодня выбыл во втором раунде, уступив Сулейману Алафилиппу из Франции.
Адебайо – вторая российская тхэквондистка, взявшая медаль на ЧМ-2023. Ранее Полина Хан стала бронзовым призером в весе до 73 кг.
Папа - Даниэль Адебайо.