«Реал» еще не знает решения Карима Бензема о будущем.

Ранее сообщалось, что нападающий принял решение перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

Однако, по информации As, в « » еще не знают, где француз продолжит карьеру. Карим не разговаривал с , и никто в клубе не верит, что игрок уйдет, не предупредив президента заранее.

При этом отмечается, что у Бензема нет на руках контракта от « » – он получил только устное предложение. Сообщалось, что саудовский клуб предложил футболисту 200 миллионов евро за два года.

В данный момент «Реал» не исключает ни один вариант развития событий. В клубе допускают, что останется до 2024 года, но понимают, что не смогут отговорить его от перехода в Саудовскую Аравию в случае официального предложения.

«Мадрид» ожидает, что Бензема сыграет против «Атлетика» 4 июня, но не станет прощаться с командой и болельщиками в этот день.

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