Бензема не получил контракт от «Аль-Иттихада» – только устное предложение. «Реал» допускает, что форвард останется до 2024-го (As)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Реал» еще не знает решения Карима Бензема о будущем.

Ранее сообщалось, что нападающий принял решение перейти в саудовский «Аль-Иттихад». 

Однако, по информации As, в «Реале» еще не знают, где француз продолжит карьеру. Карим не разговаривал с Флорентино Пересом, и никто в клубе не верит, что игрок уйдет, не предупредив президента заранее. 

При этом отмечается, что у Бензема нет на руках контракта от «Аль-Иттихада» – он получил только устное предложение. Сообщалось, что саудовский клуб предложил футболисту 200 миллионов евро за два года.

В данный момент «Реал» не исключает ни один вариант развития событий. В клубе допускают, что Карим останется до 2024 года, но понимают, что не смогут отговорить его от перехода в Саудовскую Аравию в случае официального предложения. 

«Мадрид» ожидает, что Бензема сыграет против «Атлетика» 4 июня, но не станет прощаться с командой и болельщиками в этот день. 

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31 комментарий

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Вероника Иванова
Ответ Tollie
а то он, бедный, еле концы с концами сводит...
При чем тут это? Даже миллиардер от лишних 100 миллионов не откажется
+22
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+19
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Men77
- Карим, брат. Дадим 200 лямов, переходи к нам.
- а контракт будет?
- будет, ты сначала перейди
+13
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Святослав Федорович
Карим выиграл всё, что можно... а в сборную ему путь заказан, я думаю... можно и заработать на конце карьеры
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-7
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Андрей Хенто
Буду рад, если Карим все же останется еще на сезон. И уже трио Бензема-Модрич-Кроос покинут Мадрид на обновленном Бернабеу- это было бы красивое завершение. Но это не отменяет того факта, что нужно подписывать не только Хоселу, а еще форварда.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Я считаю что Бензема стоит доиграть сезон, чтобы его спокойно потом заменили.
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Nurzhan Assubayev
Кто кто, но именно Бензема может уходить со спокойной душой. Пройдя путь от хейта до легенды Реала, никто не скажет что мол выбрал деньги, предал клуб, выжал из себя максимум для Мадрида.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Вы там определитесь, то уходит и есть контракт, то только на словах позвали)
Может быть, шейхи заверили Бензема, что их честное шейховское слово твёрже алмаза.
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Святослав Федорович
Ответ Tollie
а то он, бедный, еле концы с концами сводит...
зависть - плохое чувство
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гилберт
Для Реала ещё один год Карима был бы идеален.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Вы там определитесь, то уходит и есть контракт, то только на словах позвали)
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Геннадий Чеботарев
спортс сам себя фаршмачит
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Sergeev55
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Вы там определитесь, то уходит и есть контракт, то только на словах позвали)
Спротс.ру интриги вкидывают! Дразнят так читателей
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Геннадий Тимченко
Ответ Андрей Хенто
Буду рад, если Карим все же останется еще на сезон. И уже трио Бензема-Модрич-Кроос покинут Мадрид на обновленном Бернабеу- это было бы красивое завершение. Но это не отменяет того факта, что нужно подписывать не только Хоселу, а еще форварда.
его решение - если действительно есть предложение, то надо соглашаться: не факт, что шейхи не потеряют интерес к забрасывания деньгами известных футболистов
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Буду рад, если Карим все же останется еще на сезон. И уже трио Бензема-Модрич-Кроос покинут Мадрид на обновленном Бернабеу- это было бы красивое завершение. Но это не отменяет того факта, что нужно подписывать не только Хоселу, а еще форварда.
Винисиус всех белых выгоняет:)
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гилберт
Так, приспросились.
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Ruslan3132
Бенз, по хорошему, должен бы выйти на обновленном Сантьяго Бернабеу, полноценное открытие вроде на декабрь намечалось
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Сергей Жарковский
Правильно Карим, денег много не бывает!👍
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NottinghamForest79
зачем эт гниль посить.. ушёл не ушёл
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HRYNDEL
Прямо какое-то "кручу верчу н...ть хочу"!!!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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GuruFutbola
Глумятся над алжирским пенальтистом я так понимаю)
+6
-6
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Александр Елисеенко
-Алло, это Володька. В Аль какой-нибудь перейдешь?
- Сколько?
- 200
- Гардину повесьте... пик пик пик пик
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гилберт
У арабов деньги закончились.
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blaugrano
Одни уверенно пишут о готовом контракте, другие - уверенно это опровергают. Значит одно помойное издание надо закрыть, логично же?
Всегда одна и та же клоунада.
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