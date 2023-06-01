Бензема не получил контракт от «Аль-Иттихада» – только устное предложение. «Реал» допускает, что форвард останется до 2024-го (As)
«Реал» еще не знает решения Карима Бензема о будущем.
Ранее сообщалось, что нападающий принял решение перейти в саудовский «Аль-Иттихад».
Однако, по информации As, в «Реале» еще не знают, где француз продолжит карьеру. Карим не разговаривал с Флорентино Пересом, и никто в клубе не верит, что игрок уйдет, не предупредив президента заранее.
При этом отмечается, что у Бензема нет на руках контракта от «Аль-Иттихада» – он получил только устное предложение. Сообщалось, что саудовский клуб предложил футболисту 200 миллионов евро за два года.
В данный момент «Реал» не исключает ни один вариант развития событий. В клубе допускают, что Карим останется до 2024 года, но понимают, что не смогут отговорить его от перехода в Саудовскую Аравию в случае официального предложения.
«Мадрид» ожидает, что Бензема сыграет против «Атлетика» 4 июня, но не станет прощаться с командой и болельщиками в этот день.
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- а контракт будет?
- будет, ты сначала перейди
- Сколько?
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- Гардину повесьте... пик пик пик пик
Всегда одна и та же клоунада.