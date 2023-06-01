Бензема о будущем: «Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет. Сейчас я в «Реале», в субботу игра»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема ответил на вопрос о своем будущем.

Сообщалось, что футболист «Реала» близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в «Реале». Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь «Мадридом». Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в «Мадриде».

Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском «Реале». Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет», – сказал нападающий мадридского клуба.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
"Главная проблема современного общества заключается в том, что люди стали безоговорочно верить всему, что написано в Интернете!"

В. И. Ленин
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Aleksey Yashin
Ответ Ебздрогыч
"Главная проблема современного общества заключается в том, что люди стали безоговорочно верить всему, что написано в Интернете!" В. И. Ленин
Говорят за теми, кто ставил дизлайк этой цитате Ленина, в 30е годы чёрный воронок приезжал
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Egor Aleksandrovich
уже начинают надоедать эти сериалы - Месси, Бенз
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ihatebarcelona
Он остаётся?
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Ivchev
Нас хотят запутать))
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RealJericho
Бари Каримыч, совсем запутал. В итоге переход то состоится?
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Gravdaar Iyaad
Может стороны еще не решились до конца и пока находятся на стадии переговоров
Будет обидно, если в субботу проведет обычный матч, а после объявит об уходе
Ведь хотелось бы всем стадионом церемониально попрощаться с легендой
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T622222
И взял билет в Эр-Рияд
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Lionel Andres Messi 10
Эмпирически он игрок Реала, а метафизически – отчитывает сотню лямов в Саудовской Аравии.
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Ruslan3132
Конечно, лучше бы он перешел в Аравию в 2024 ) Реалу не пришлось бы метаться за всякими Кейнами, но выбор за ним. Заслужил.
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Olegus7
А что за игра в субботу? Реал вроде в воскресенье играет
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Добрый Ретроград
Хочу посмотреть матч Реал - Интернет.
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Beloded2007
Всем чмоки в этом чате!
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