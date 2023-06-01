Бензема о будущем: «Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет. Сейчас я в «Реале», в субботу игра»

Карим Бензема ответил на вопрос о своем будущем.

Сообщалось, что футболист «Реала» близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в «Реале». Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь « ». Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в «Мадриде».

Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском «Реале». Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет», – сказал нападающий мадридского клуба.

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