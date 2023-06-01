«ПСЖ» заявил, что Гальтье имел в виду последний матч Месси в сезоне. Но Лео в любом случае уходит (Le Parisien)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» скорректировал слова Кристофа Гальтье о Лионеле Месси.

Главный тренер парижской команды сегодня сказал, что матч с «Клермоном» будет для аргентинца последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба. 

Однако «ПСЖ» заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне. 

Тем не менее, как сообщает Le Parisien, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим игрока: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона. 

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20 комментариев

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bulldozer
Ответ Михо
Нечего делать лучшему игроку в истории в клубе где его не ценят!
Респект такому фанату Баварии, который понимает и признает, что Месси действительно лучший игрок в истории!

Не зря футболка Месси является единственной футболкой игрока не-Баварии, висящей в клубной музее мюнхенцев.
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Дядя ТУРА
Ответ Михо
Нечего делать лучшему игроку в истории в клубе где его не ценят!
поэтому он ушел в Арис
+21
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Михо
Нечего делать лучшему игроку в истории в клубе где его не ценят!
+27
-16
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Гамарджоба Генацвале
Понятно, что уйдет.Саудовская Аравия ждет. Пару сезонов отыграет, Барсу купит, там закончит.
+7
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Барыга блинами
Новость ради новости
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Родя Раскольников
Зачем Галтье будет персонально выделять Месси, если это последний матч сезона для всей команды?

Попытка неплохая, но у арабов проблемы с логикой.
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Михо
Ответ bulldozer
Респект такому фанату Баварии, который понимает и признает, что Месси действительно лучший игрок в истории! Не зря футболка Месси является единственной футболкой игрока не-Баварии, висящей в клубной музее мюнхенцев.
Не признавать что Месси лучший в истории это признать что ничего не понимаешь в футболе) да, я видел эту футболку, Лео подписал ее для Герда Мюллера, когда побил его рекорд
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Экспертное мнение
Ответ bulldozer
Респект такому фанату Баварии, который понимает и признает, что Месси действительно лучший игрок в истории! Не зря футболка Месси является единственной футболкой игрока не-Баварии, висящей в клубной музее мюнхенцев.
Говорят Кришти тоже приходил с футболкой в музей Баварии, мол, поставьте рядом, ему ответили, что голы из офсайдов не считаются. Грустная история.
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Tun
Вертятся, как уж на сковороде
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Black Phoenix
Как будто Месси согласится продлеваться с парижским шапито после всех "милостей" в его адрес после финала ЧМ. Сами загнобили великого игрока.

P.S

То же самое было с Бэксом в Реале под сезон 06/07 и конфронтацией с Капелло. Гнобили и задвигали Бекхэма тогда жёстко, а когда он на зубах чемпионство притащил великолепной игрой - переобулись резко.
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Машина Мощная
Ответ Экспертное мнение
Говорят Кришти тоже приходил с футболкой в музей Баварии, мол, поставьте рядом, ему ответили, что голы из офсайдов не считаются. Грустная история.
ну поставьте мою футболку тоже пожаааалуйста :-D
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Экспертное мнение
Ответ Причёска Бэйла
Ну футболку Роналду повесить в музее им гордость не позволила бы, после всего того, что он с ними сделал😂 В отличии от полутораметрового пешехода)
Если бы повесили футболку Роналду, то пришлось бы футболку Дзюбы и еще 2000 игроков, которые забивали в плей-офф ЧМ. Слишком много возни будет. Ну а Месси против Баварии забивал чистые голы в 2009 и 2015 годах, в то время как Кришти левые голы из офсайдов.
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rigobersong
Ответ Екн Лор
Чемпионство от слова Чемпионшип?
Чемпионство от слова Чемпион Мира:)
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Матвей Суицидин
Ответ rigobersong
Может в АПЛ собрался, почему бы например не вывести на новый уровень тот же Ньюкасл и не помочь им взять чемпионство:)
угу, ПСЖ уже вывел на новый уровень, пора новые вершины покорять
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Водяра
Ответ Гамарджоба Генацвале
Понятно, что уйдет.Саудовская Аравия ждет. Пару сезонов отыграет, Барсу купит, там закончит.
Барсу Гуаякил может быть.
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