«ПСЖ» заявил, что Гальтье имел в виду последний матч Месси в сезоне. Но Лео в любом случае уходит (Le Parisien)

«ПСЖ» скорректировал слова Кристофа Гальтье о Лионеле Месси.

Главный тренер парижской команды сегодня сказал, что матч с «Клермоном» будет для аргентинца последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода из клуба.

Однако « » заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Тем не менее, как сообщает Le Parisien, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим игрока: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.

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