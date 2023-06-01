«ПСЖ» заявил, что Гальтье имел в виду последний матч Месси в сезоне. Но Лео в любом случае уходит (Le Parisien)
«ПСЖ» скорректировал слова Кристофа Гальтье о Лионеле Месси.
Главный тренер парижской команды сегодня сказал, что матч с «Клермоном» будет для аргентинца последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба.
Однако «ПСЖ» заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.
Тем не менее, как сообщает Le Parisien, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим игрока: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.
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Не зря футболка Месси является единственной футболкой игрока не-Баварии, висящей в клубной музее мюнхенцев.
Попытка неплохая, но у арабов проблемы с логикой.
P.S
То же самое было с Бэксом в Реале под сезон 06/07 и конфронтацией с Капелло. Гнобили и задвигали Бекхэма тогда жёстко, а когда он на зубах чемпионство притащил великолепной игрой - переобулись резко.