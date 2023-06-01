«Интер Майами» предложил Месси контракт на 4 года с зарплатой 50 млн евро. Аренда в «Барсу» не исключена (Diario Sport)

«Интер Майами» работает над трансфером Лионеля Месси.

Нападающий « », скорее всего, покинет парижский клуб по окончании сезона. Он изучает различные варианты.

Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 50 миллионов евро в год. Также «Интер» проявляет интерес к Серджи Бускетсу.

Предложение клуба не так выгодно в финансовом плане, как контракт от саудовского «Аль-Хилаля», но « » может помочь тот факт, что у есть дом в Майами, и, следовательно, его адаптация в Америке прошла бы проще.

Отмечается, что не исключен вариант с переходом Месси в «Барселону» на правах аренды из «Интера». Переговоров между клубами по этой теме еще не было.

В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.

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