«Интер Майами» предложил Месси контракт на 4 года с зарплатой 50 млн евро. Аренда в «Барсу» не исключена (Diario Sport)
«Интер Майами» работает над трансфером Лионеля Месси.
Нападающий «ПСЖ», скорее всего, покинет парижский клуб по окончании сезона. Он изучает различные варианты.
Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 50 миллионов евро в год. Также «Интер» проявляет интерес к Серджи Бускетсу.
Предложение клуба МЛС не так выгодно в финансовом плане, как контракт от саудовского «Аль-Хилаля», но «Интеру» может помочь тот факт, что у Лионеля есть дом в Майами, и, следовательно, его адаптация в Америке прошла бы проще.
Отмечается, что не исключен вариант с переходом Месси в «Барселону» на правах аренды из «Интера». Переговоров между клубами по этой теме еще не было.
В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.
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