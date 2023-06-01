«Интер Майами» предложил Месси контракт на 4 года с зарплатой 50 млн евро. Аренда в «Барсу» не исключена (Diario Sport)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» работает над трансфером Лионеля Месси.

Нападающий «ПСЖ», скорее всего, покинет парижский клуб по окончании сезона. Он изучает различные варианты. 

Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 50 миллионов евро в год. Также «Интер» проявляет интерес к Серджи Бускетсу. 

Предложение клуба МЛС не так выгодно в финансовом плане, как контракт от саудовского «Аль-Хилаля», но «Интеру» может помочь тот факт, что у Лионеля есть дом в Майами, и, следовательно, его адаптация в Америке прошла бы проще.

Отмечается, что не исключен вариант с переходом Месси в «Барселону» на правах аренды из «Интера». Переговоров между клубами по этой теме еще не было. 

В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.

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19 комментариев

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Aslan Aslan
Ответ Mechel**
Гном не знает английского и никогда его не выучит
в Майами можно очень комфортно жить, зная только испанский язык)
+8
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Роман
Ответ Andrey Petrov
Если 1,2 миллиарда от арабов правда, то тут решено уже всё, к чему эта мелочь
Скоро выяснится что Аль Халуль готов всего лишь 70 предложить.
+4
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Temp LC
вчера же была новость, опровергающая аренду в Барселоны в случае перехода Месси в интер маями.
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Andrey Petrov
Если 1,2 миллиарда от арабов правда, то тут решено уже всё, к чему эта мелочь
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Владимир Владимирович
Пацаны делать было не фиг, и создал сборную мира со времён 2000-2023 года. БУФФОН Д.АЛВЕС ПУЙОЛЬ НЕСТА Р.КАРЛОС МЕССИ БУСКЕТС ЗИДАН РОНАЛДИНЬО РОНАЛДО РОНАЛДУ. 6 запасных Касильяс Мальдини Иньеста Лэмпард Хави Бензема, и ещё ладно двое Неймар и Кокорин. Сборная с 2000 года. Оцените 😄👋
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Syndycate
Бензема отказался от огромных денег, чтобы помочь Реалу, а что сделал Месси? Попросил побольше денег от Барсы?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Aleksey Yashin
50млн + возможность посмотреть как тащит Бобровский в финале НХЛ
Надо соглашаться, а то финал уже скоро
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кто-то
Ответ Кирилл.С-Пб
Месси, как стареющая дама с пониженной социальной ответственностью...
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