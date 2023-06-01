Владимир Минеев: «Жду возвращения в зону СВО больше, чем возобновления карьеры»

Владимир Минеев планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.

– Коллеги писали о возможном бое с Петром Романкевичем [белорусским кикбоксером] в конце года.

– Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.

– А вы ждете возобновления карьеры?

– Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

В ноябре Минеев приостановил карьеру и отправился в зону боевых действий на Украине.

В мае он получил увольнение по случаю скорого рождения дочери.

Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Ты беспомощный»

Владимир Минеев – о рождении дочери: «Хотим назвать ее Вера. Вера – единственное, что нас спасает»