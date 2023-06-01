Владимир Минеев: «Жду возвращения в зону СВО больше, чем возобновления карьеры»
Владимир Минеев планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.
– Коллеги писали о возможном бое с Петром Романкевичем [белорусским кикбоксером] в конце года.
– Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.
– А вы ждете возобновления карьеры?
– Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить, – сказал боец ММА Владимир Минеев.
В ноябре Минеев приостановил карьеру и отправился в зону боевых действий на Украине.
В мае он получил увольнение по случаю скорого рождения дочери.
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Это после пандемии и всеобщего перехода на удалёнку так модно стало?
позиция! у больных в психушке тоже есть позиция кстати
А завидовать-то ему с чего? Тому, что башку отбили этому упорышу?
Но есть нюанс.
А этот боец, надеюсь, найдет свое успокоение, в мирной жизни таким не место.
Тусил бы он с толкиенистами или фанатами африканской перкуссии, никто бы и слова против не сказал.