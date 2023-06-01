Владимир Минеев: «Жду возвращения в зону СВО больше, чем возобновления карьеры»

Теги MMA Политика Владимир Минеев Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.

– Коллеги писали о возможном бое с Петром Романкевичем [белорусским кикбоксером] в конце года.

– Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.

– А вы ждете возобновления карьеры?

– Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

В ноябре Минеев приостановил карьеру и отправился в зону боевых действий на Украине.

В мае он получил увольнение по случаю скорого рождения дочери.

Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Ты беспомощный»

Владимир Минеев – о рождении дочери: «Хотим назвать ее Вера. Вера – единственное, что нас спасает»

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66 комментариев

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Иван Баланар
Ответ kacnep
Я правильно понимаю, что ему нравится насилие и убийства, поэтому он хочет назад?
Чел всю жизнь получает по голове, что ты от него ожидаешь?)
+95
-8
+87
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kacnep
Я правильно понимаю, что ему нравится насилие и убийства, поэтому он хочет назад?
+86
-17
+69
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Lionel Van Damme
А как я-то жду что ты туда вернешься.
+30
-7
+23
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Ебздрогыч
Балабол, ты меня называла...
+30
-14
+16
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0:4 на спотифай камп ноу
Надеюсь в нем говорит, просто показушный ура патриотизм, иначе невозможно понять рвение вступить в бой убивать или погибнуть самому.
+15
-3
+12
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Ivan Balashov
Ответ Степаныч_1
Ну у него брат погиб родной, при этом он сам не побоялся уйти на СВО. А ты дальше пытайся нравиться всем в комментариях
А что хорошего в том, что уже второй член семьи зачем-то попёрся убивать и умирать ради каких-то абстрактных целей?
+15
-4
+11
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Ебздрогыч
Да нам-то не гони, медиавоенный
+21
-12
+9
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Mypta3uh23
Ответ CherenkovF
Ребята, которые в комментах изгаляются, а ведь он сильнее вас. У него есть своя позиция и он сражается за нее. А вы боитесь, злитесь, завидуете. Что вы можете ему сделать, кроме как гадость написать в интернете? Ничего. Поэтому он победит. И Россия победит.
И в чем заключается это сражение? Искать сми, что бы нести чепуху?
+11
-3
+8
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Ivan Balashov
Ответ Денис Н.
какие абстрактные цели, людей убивают террористы в Брянской и Белгородской областях.
Так, уже неплохо. Теперь осталось найти дату, с которой "террористы" начали там действовать, сравнить её с взятой с потолка точкой отсчёта "24,02,2022" и попробовать построить кое-какие причинно-следственные связи.
+7
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Neyron
Держите меня семеро,щас всех там разнесу на Украине.Штабной разведчик.
+9
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Олег Иванов
Ответ CherenkovF
Ребята, которые в комментах изгаляются, а ведь он сильнее вас. У него есть своя позиция и он сражается за нее. А вы боитесь, злитесь, завидуете. Что вы можете ему сделать, кроме как гадость написать в интернете? Ничего. Поэтому он победит. И Россия победит.
Победила пропаганда разум и здравый смысл в ваших головах.
+9
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Ivan Balashov
Ответ Strepto
Он это делает, защищая Родину. А не на компе
Любопытный формат "защиты родины". Дистанционный (т.е., на территории другого государства).

Это после пандемии и всеобщего перехода на удалёнку так модно стало?
+8
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Олег Акимов
Помогите Вове найти путь до окопов
+7
-2
+5
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Сикарио
Ответ CherenkovF
Ребята, которые в комментах изгаляются, а ведь он сильнее вас. У него есть своя позиция и он сражается за нее. А вы боитесь, злитесь, завидуете. Что вы можете ему сделать, кроме как гадость написать в интернете? Ничего. Поэтому он победит. И Россия победит.
ахахахахахаха))
позиция! у больных в психушке тоже есть позиция кстати
А завидовать-то ему с чего? Тому, что башку отбили этому упорышу?
+6
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Ivan Balashov
Ответ kacnep
Я правильно понимаю, что ему нравится насилие и убийства, поэтому он хочет назад?
В принципе, насилие и так является его основным видом деятельности.

Но есть нюанс.
+8
-3
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Павел Мельников
Ответ Степаныч_1
Хорошая тактика чтобы покормить ненавистью аудиторию, да Спортс? Берешь и выкладываешь 50 новостей об одном человеке на одну и ту же тему, мол якобы он не в зоне СВО, но очень много об этом говорит и т.д.
Обижают беднягу Минеева на спортс, а сам он ненавистью никого не кормит своими действиями...
+6
-2
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Костя Кот
все ждут, чтоб ты туда уже уехал, не в московскую область в комуфляже для фото, а по настоящему)
+5
-1
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Павел Мельников
Он уже в Единую Россию документы подал, чтобы депутатом там стать. Если куда и рвется, то точно не на фронт, а в тыл. Ясно как божий день. И то, чем опаснее будет там находиться, тем реже будут его медиа-появления.
+5
-2
+3
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Борис_Бритва
Ответ Ебздрогыч
Балабол, ты меня называла...
Ну у него родной брат спецназовец там погиб, так что не думаю что он балабол в отличии от местных диванных балаболов)
+30
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Tony Lee
Ответ Денис Н.
ну для начала, устроили переворот, свергли законно избранного президента, вы гражданин какой страны, и чего именно хотите?
Какое ваше собачье дело до переворота в другой стране?
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Мага осторожный
Похождения бравого солдата Швейки.... тот тоже всё никак не мог на фронт попасть
+3
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Karra
Ответ CherenkovF
Ребята, которые в комментах изгаляются, а ведь он сильнее вас. У него есть своя позиция и он сражается за нее. А вы боитесь, злитесь, завидуете. Что вы можете ему сделать, кроме как гадость написать в интернете? Ничего. Поэтому он победит. И Россия победит.
Россия полюбому победит эту мразь, которая сейчас на ней паразитирует. Только очень плохо, что для этого умирает столько людей.
А этот боец, надеюсь, найдет свое успокоение, в мирной жизни таким не место.
+3
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Ivan Balashov
Ответ ks-1993
У него родной брат погиб при взятии Гостомеля, поэтому зря вы так
А зачем его брат попёрся брать Гостомель? Его туда приглашали?
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Денис Н.
Ответ Tony Lee
Какое ваше собачье дело до переворота в другой стране?
ну собачье дело у вашего Толика любителя собак.
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Ivan Balashov
Ответ milan111
Комментарий удален модератором
Ну так "боевое братство" - оно на то и боевое, что занимается насилием и убийствами. Что как раз является злом в самом классическом виде.

Тусил бы он с толкиенистами или фанатами африканской перкуссии, никто бы и слова против не сказал.
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