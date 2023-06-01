«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

Команда из Крыма сможет принять участие во Второй лиге России.

« » получил аттестат для участия в соревнованиях в дивизионе «Б», сообщает на сайте лиги.

Ранее сообщалось, что в случае прохождения лицензирования также примет симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу.

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