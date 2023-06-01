«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
Команда из Крыма сможет принять участие во Второй лиге России.
«Севастополь» получил аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б», сообщает на сайте лиги.
Ранее сообщалось, что в случае прохождения лицензирования ФНЛ также примет симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Влиятельность в мире давно определяет экономическое развитие и культурное влияние, а не способность присоединить одну дыру с курортами на 4- и пару дыр с залежами угля.
Вот СССР и его союзники вполне могут утверждать, что победили Америку во Вьетнамской войне. Можно заниматься семантикой, но в целом произошло это. В 1975 американцы свалили. "Ну и?" (с) Валерий Георгиевич Карпин. На что это повлияло? Мир резко изменился? Да, какие-то сдвиги произошли, но всего через 7 лет Союз влез в Афган и радостно там слил. Никому разрешение этого конфликта не даст диктовать какие-то там "правила игры". Более того, в странах, которые в него прямо не вовлечены, про него забудут примерно через год после окончания. И это еще щедрый прогноз.
Ладно там в марте 22го рассуждать о победе над "коллективным Западом", но спустя полтора года топтаний и жестов доброй воли какой эта победа вообще может быть?
Сомневаюсь. Ну захватят даже всю Украину, что дальше то? Ничего.