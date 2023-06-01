«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

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Команда из Крыма сможет принять участие во Второй лиге России.

«Севастополь» получил аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б», сообщает на сайте лиги.

Ранее сообщалось, что в случае прохождения лицензирования ФНЛ также примет симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу.

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194 комментария

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Aleksey Yashin
После этого Дюков будет продолжать "консультации" с УЕФА о возвращении РФС?)
+160
-23
+137
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Альтависта
Ответ RSM-1930
Отличная новость, ждём включения клубов из новых регионов
Поскорей бы сгонять на выезд в Херсон или Луганск!
+96
-11
+85
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Саня Беляков
Прощай со всех вокзалов УЕФА уходит в дальние края
+110
-28
+82
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Kappa Pride
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
да, японцы ведь ничего не делали во второй мировой, точно
+43
-1
+42
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Евгений Ахиллес
Ответ Aleksey Yashin
После этого Дюков будет продолжать "консультации" с УЕФА о возвращении РФС?)
а у кого то еще разве остались влажные мечты по поводу игры с европой?))
+59
-21
+38
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Алексей Марков
Ответ </c/>
в чём проблема? во вторую лигу взяли играть российский клуб с российской территории?
Может в том что после захвата этой территории ни одно государство не признало ее российской территорией?
+60
-23
+37
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Тимофей Воробьёв
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
а в чём японцы не правы? Всё ведь так и было. Союзник нацистской Германии не может не быть злом по определению
+29
-1
+28
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endrioo
Все было сделано для того, чтобы ̶р̶а̶з̶в̶а̶л̶и̶т̶ь̶ развить наш футбол и вывести его на новые недосягаемые высоты: FanID, принятие команд с новых территорий, международная изоляция российского спорта, уход иностранных игроков из российских команд, отсутствие игр национальной команды. Низкий поклон всем причастным.
+38
-11
+27
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навесы кумана
Ответ RSM-1930
Сгоняешь после капитуляции наркомана, ну или кто его сместит
Съезди и поспособствуй его капитуляции. Почему ты до сих пор здесь?
+26
-5
+21
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FNT
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
Что за глобальные идеи, боже мой? Никакой мировой войны не происходит, идет возня двух стран второго мира за никому, кроме них, не нужные клочки земли. Можно подумать, что в случае захвата всей территории Украины (который вроде не слишком вероятен) Россия сразу по технологиям догонит Японию с Южной Кореей, по уровню коррупции и социалке Скандинавию, а по чистому ВВП - Америку с Китаем. Ну лол. То же самое в случае поражения. Ну есть, конечно, вероятность, свалиться до некоторых новых друзей по уровню жизни, но она оооооооочень низкая.

Влиятельность в мире давно определяет экономическое развитие и культурное влияние, а не способность присоединить одну дыру с курортами на 4- и пару дыр с залежами угля.

Вот СССР и его союзники вполне могут утверждать, что победили Америку во Вьетнамской войне. Можно заниматься семантикой, но в целом произошло это. В 1975 американцы свалили. "Ну и?" (с) Валерий Георгиевич Карпин. На что это повлияло? Мир резко изменился? Да, какие-то сдвиги произошли, но всего через 7 лет Союз влез в Афган и радостно там слил. Никому разрешение этого конфликта не даст диктовать какие-то там "правила игры". Более того, в странах, которые в него прямо не вовлечены, про него забудут примерно через год после окончания. И это еще щедрый прогноз.
+25
-5
+20
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Sergey Khudyakov
Ответ Aleksey Yashin
После этого Дюков будет продолжать "консультации" с УЕФА о возвращении РФС?)
второй дивизион теперь в статусе любительского, поэтому проблем не будет, а вот если в ФНЛ поднимутся, тогда возможны проблемы
+24
-7
+17
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Александр Богданов
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
т.е япошки, сотнями тысяч вырезавшие мирных китайцев с империалистической политикой, отряды 731 и в целом воюющие на стороне Гитлера - ничего не сделали?) и да, боюсь что бы Путину выйти победителем и диктовать правила, надо как минимум взять всю Украину, а не только сохранить то что есть сейчас)) а к этому дело не идет от слова ’совсем’
+18
-1
+17
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Артём Алёшин
УЕФА прям ждёт этого
+23
-8
+15
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Ответ Альтависта
Поскорей бы сгонять на выезд в Херсон или Луганск!
Собсна, сгонять можешь и сейчас, ток не на футбол
+16
-1
+15
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Петроград
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
Какая ещё победа? Какие "правила игры в мире"? Ну, серьёзно, это из какой вселенной фантазии?
Ладно там в марте 22го рассуждать о победе над "коллективным Западом", но спустя полтора года топтаний и жестов доброй воли какой эта победа вообще может быть?
+15
-2
+13
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garp
Возможно, российский ФК Севастополь уже в конце лета переедет в, например, Белгород или Ростов.
+23
-13
+10
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Dolard
Ну здравствуй, международная изоляция!
+27
-21
+6
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Марк Рейман
Ни в одном регионе России не видел столь патриочных жителей как в Севастополе. Читатели спортсру которые хотят его невесть кому отдать не дружат с головой.
+23
-18
+5
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Ничего Нового
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
Ну почитайте хотя бы для саморазвития, что японцы творили в Китае
+5
0
+5
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cektor
Великий русский город Севастополь!!
+16
-11
+5
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Albert Rrahmani
Ответ ks-1993
Ну, конечно, особенно по количество построенных объектов в том же Крыму. "разваливаются на глазах"
Видимо на Дальнем Востоке и в целом по россии строить объекты больше негде, надо захватывать украинский Крым, чтобы там было также все круто и развито, как в россии)
+7
-2
+5
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Ответ Тимофей Воробьёв
а в чём японцы не правы? Всё ведь так и было. Союзник нацистской Германии не может не быть злом по определению
Может быть, почитает про Нанкинскую резню, отряд 731 и прочие проявления гуманизма
+4
0
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Winbreaker
Ответ Алексей Марков
Может в том что после захвата этой территории ни одно государство не признало ее российской территорией?
Ну по сути мы незаконно оккупировали Крым. Вот когда это признает цивилизованный мир, тогда вопросов не будет
+13
-9
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Dimonty
Ответ Ivas715
Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта. Грубо говоря, кто в итоге победит, тот и будет диктовать "правила игры" в мире. В том числе и в спорте. Насколько независимые все эти УЕФА, ФИФА и т.д. уже давно ясно. Соответственно "прогнуть" их обратно также вопрос времени. Безусловно, это все не решится за год-два-пять. Но как показывает история, то промыть мозги можно всем спустя какое-то определенное время. Это доказывают и копатели Черного моря, и те же японцы к примеру, у которых уже определенный % жителей считает, что они были злом и что "США все сделали правильно, т.к. у них не было выбора".
> Ну если объективно, то все будет зависеть от итогов военного конфликта.
Сомневаюсь. Ну захватят даже всю Украину, что дальше то? Ничего.
+5
-1
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Сквиди Комаров
Ответ Алексей Сигаев
Потому что меня туда не позвали
Хахахахаа кто бы сомневался что будет такой ответ.
+6
-2
+4
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