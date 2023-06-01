Гендиректор «Севастополя» о безопасности матчей в Крыму: «Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Играет Белгород, и мы будем»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь Политика Валерий Чалый чемпионат Крыма Р-Спорт Футбол

В «Севастополе» не переживают за безопасность проведения матчей в Крыму.

Ранее крымский клуб получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге.

«По вопросу безопасности, мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк, и мы будем играть.

Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Будем играть в футбол для людей, для зрителей, которые заждались хорошего футбола, спортивного принципа, когда мы можем выходить в другие лиги в случае победы.

Вхождение в ФНЛ является прогрессом не только для ФК «Севастополь», но и для всего юношеского футбола. Они будут следить за нашим клубом, а мы будем внимательно смотреть за юными футболистами. Они будут участвовать во всех соревнованиях, которые включены в календарь Минспорта России», – сказал генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый.

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37 комментариев

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Ебздрогыч
Как показывают события, даже Москва не очень-то под защитой
+42
-6
+36
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Углеводов нет
Какого именно государства?
+28
-10
+18
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Egor Aleksandrovich
ГОЙДА в конце забыл добавить)
+22
-6
+16
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Лимит Лимитович
Дерби Белгородской области - Шебекино против Шемякино
+14
-5
+9
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Влад Путман
Никогда в России ещё не было так безопасно, как при Байдене.
+16
-8
+8
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Romeo Yankovich
Ответ mean machine/
Скоро ещё клубы из Львова, Тернополя , Ивано-Франковска и прочих полтав подтянутся.
по скорости оккупации Бахмута то Динамо Киев лет так через 300, а Львов уже не в этом тысячалетии. так что для кого как, но для меня не скоро
+10
-3
+7
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Aleksey Yashin
"Мы все живем в тех условиях, в которых живем"

Глубинная философия
+7
-2
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Ivan Balashov
Ответ Углеводов нет
Какого именно государства?
А это, детектив, правильный вопрос (с)
+6
-2
+4
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OldRedWhite
Ответ Ростовский
Харьковскую область тоже нужно присоединять к России.
Минусуют только те , кто не знает , что это прямая цитата из Белгородского губернатора !
+5
-1
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Stivi M.D.
Ответ prus_3
Комментарий удален модератором
Да? А по телеку говорили что «Киев за 3 дня» вовсе и не шутка. Оказалось хорошо смеется тот, кто смеется последним
+5
-2
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Ответ Ростовский
Харьковскую область тоже нужно присоединять к России.
присоединим, дело времени, Харьков русский город!
+3
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Сергей Ямковой
Ответ prus_3
Половину здешних комментаторов СМЕРШ должен бы потоптать давно. Не призываю, но предвкушаю.
А вы пока отправляйтесь на защиту "засечной черты"
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Александр Колосов
Как-то незаметно мы начали гордиться тем, что Курск, Брянск и Липецк в безопасности играют.
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OldRedWhite
Ответ Romeo Yankovich
ага. минусют те, кто знает, что это имперец зомбированный
Кто из них ? )))
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Romeo Yankovich
Ответ OldRedWhite
Минусуют только те , кто не знает , что это прямая цитата из Белгородского губернатора !
ага. минусют те, кто знает, что это имперец зомбированный
+3
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Romeo Yankovich
Ответ OldRedWhite
Кто из них ? )))
я думаю оба, но губернатор просто в безвыходном положении и нужно это нести, чтоб голову не отсекли, а этот до мозга костей промыт досей (импортозамещение тайду)
+1
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OldRedWhite
Ответ Romeo Yankovich
я думаю оба, но губернатор просто в безвыходном положении и нужно это нести, чтоб голову не отсекли, а этот до мозга костей промыт досей (импортозамещение тайду)
Любого Начальника всегда можно и нужно пожалеть и оправдать ! )))
А соседа ?
Его не жалко )))
0
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Любезный Коссутий
забыл добавить, что все идет по плану
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Алексей Зуев
Ответ Углеводов нет
Какого именно государства?
Самые одаренные то и не поняли )))
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prus_3
Ответ Лимит Лимитович
Дерби Белгородской области - Шебекино против Шемякино
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молодцы!
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Romeo Yankovich
конечно вы под защитой своего государства. вряд ли Украина начнёт бомбить стадионы в Севастополе. а вот ты, коллаборант, про Белгород умолчал, по каким-то причинам
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saionera
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Ответ Лимит Лимитович
Дерби Белгородской области - Шебекино против Шемякино
Придет волна, всё смоет! жди братуха
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Arthurino
Ответ Ебздрогыч
Как показывают события, даже Москва не очень-то под защитой
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Красная стрела
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
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