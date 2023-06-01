Гендиректор «Севастополя» о безопасности матчей в Крыму: «Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Играет Белгород, и мы будем»

В «Севастополе» не переживают за безопасность проведения матчей в Крыму.

Ранее крымский клуб получил аттестат ФНЛ для участия во лиге.

«По вопросу безопасности, мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк, и мы будем играть.

Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Будем играть в футбол для людей, для зрителей, которые заждались хорошего футбола, спортивного принципа, когда мы можем выходить в другие лиги в случае победы.

Вхождение в ФНЛ является прогрессом не только для ФК « », но и для всего юношеского футбола. Они будут следить за нашим клубом, а мы будем внимательно смотреть за юными футболистами. Они будут участвовать во всех соревнованиях, которые включены в календарь Минспорта России», – сказал генеральный директор «Севастополя» .

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