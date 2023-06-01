У «Зенита» наибольшие доходы в РПЛ в дни матчей за 2022 год – 1,34 млрд рублей. «Спартак» – 2-й, «Динамо» – 3-е
«Зенит» получил наибольший доход в матчдэй среди клубов Мир РПЛ в 2022 году.
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В графу доходов в дни матчей попадает выручка от реализации билетов и прочих видов деятельности в эти дни.
В сумме за 2022 год российские клубы заработали более 5 миллиардов рублей в дни матчей – на 1 миллиард больше, чем годом ранее, когда действовали ковидные ограничения.
Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходам в матчдэй:
1. «Зенит» – 1 344,2 млн рублей, рост с прошлого года – 269,2 млн;
2. «Спартак» – 1 326,6 млн рублей, рост с прошлого года – 268,7 млн;
3. «Динамо» – 665,6 млн рублей, рост с прошлого года – 206,9 млн;
4. «Краснодар» – 516,7 млн рублей, рост с прошлого года – 9,4 млн;
5. ЦСКА – 469,6 млн рублей, рост с прошлого года – 155,5 млн рублей;
6. «Локомотив» – 264,1 млн рублей, падение с прошлого года – 60,4 млн;
7. «Урал» – 124 млн рублей, рост с прошлого года – 71,7 млн;
8. «Ростов» – 100,7 млн рублей, падение с прошлого года – 0,8 млн;
9. «Пари НН» – 89,4 млн рублей, рост с прошлого года – 55,6 млн;
10. «Крылья Советов» – 79,6 млн рублей, рост с прошлого года – 20,8 млн;
11. «Сочи» – 78,9 млн рублей, рост с прошлого года – 2,7 млн;
12. «Факел» – 71,8 млн рублей, рост с прошлого года – 56,2 млн;
13. «Торпедо» – 44,4 млн рублей, рост с прошлого года – 34,5 млн;
14. «Оренбург» – 27,4 млн рублей, рост с прошлого года – 20,7 млн;
15. «Химки» – 16,9 млн рублей, рост с прошлого года – 9,1 млн;
16. «Ахмат» – 7,7 млн рублей, рост с прошлого года – 1,4 млн.
Напомним, в 2022 году Fan ID с первого тура действовал на пяти стадионах – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. На остальных аренах систему запустили в 2023-м.
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