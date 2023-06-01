У «Зенита» наибольшие доходы в РПЛ в дни матчей за 2022 год – 1,34 млрд рублей. «Спартак» – 2-й, «Динамо» – 3-е

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Fan ID деньги Футбол

«Зенит» получил наибольший доход в матчдэй среди клубов Мир РПЛ в 2022 году.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В графу доходов в дни матчей попадает выручка от реализации билетов и прочих видов деятельности в эти дни. 

В сумме за 2022 год российские клубы заработали более 5 миллиардов рублей в дни матчей – на 1 миллиард больше, чем годом ранее, когда действовали ковидные ограничения. 

Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходам в матчдэй:

1. «Зенит» – 1 344,2 млн рублей, рост с прошлого года – 269,2 млн;

2. «Спартак» – 1 326,6 млн рублей, рост с прошлого года – 268,7 млн;

3. «Динамо» – 665,6 млн рублей, рост с прошлого года – 206,9 млн;

4. «Краснодар» – 516,7 млн рублей, рост с прошлого года – 9,4 млн;

5. ЦСКА – 469,6 млн рублей, рост с прошлого года – 155,5 млн рублей;

6. «Локомотив» – 264,1 млн рублей, падение с прошлого года – 60,4 млн;

7. «Урал» – 124 млн рублей, рост с прошлого года – 71,7 млн;

8. «Ростов» – 100,7 млн рублей, падение с прошлого года – 0,8 млн;

9. «Пари НН» – 89,4 млн рублей, рост с прошлого года – 55,6 млн;

10. «Крылья Советов» – 79,6 млн рублей, рост с прошлого года – 20,8 млн;

11. «Сочи» – 78,9 млн рублей, рост с прошлого года – 2,7 млн;

12. «Факел» – 71,8 млн рублей, рост с прошлого года – 56,2 млн;

13. «Торпедо» – 44,4 млн рублей, рост с прошлого года – 34,5 млн;

14. «Оренбург» – 27,4 млн рублей, рост с прошлого года – 20,7 млн;

15. «Химки» – 16,9 млн рублей, рост с прошлого года – 9,1 млн;

16. «Ахмат» – 7,7 млн рублей, рост с прошлого года – 1,4 млн. 

Напомним, в 2022 году Fan ID с первого тура действовал на пяти стадионах – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. На остальных аренах систему запустили в 2023-м.

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34 комментария

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Наталья Ларионова
Ответ Arman FCSM
Из которых 1 млрд - это только футболки Халка и Витцеля!!!111 Ой, извините.. Это старая методичка
Извиняем. Иди новую методичку получи, там уже про футболки Соболева информация.
+10
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mean machine/
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Ты хоть раз был на Газпромарене в день матча?
+11
-6
+5
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SMART789
Не удивительно
Самая лучшая посещаемость и самые дорогие билеты
+7
-3
+4
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Блистательно
Нас совсем за идиотов держат? Везде посещаемость упала в разы, но рост по сравнению с прошлым годом))
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TinTin
Ахмат на подержаный гелик заработал
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Nemecfaeton
всегда в этой статистике поражает статистика педо, как 3 болельщика делают такую кассу?
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mean machine/
Ответ Наталья Ларионова
Извиняем. Иди новую методичку получи, там уже про футболки Соболева информация.
Собственно, считаю, что трибуна кб одетая в футболки с изображением на груди/животе причинного места - это самое верное отражение всей этой массы. Жду не дождусь этого перформанса. ))
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bedLaM
Это все на бесплатных билетах да?
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Shadow1882
Удивительно, что Факел с самыми дешёвыми билетами и абонементами в лиге аж на 12 месте. Да и магазин с широким ассортиментом лишь в этом мае открыли
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mean machine/
Ту Красная стрела
Просто у нас сосиски большие, но по 100, а у вас - маленькие, но по 200.))
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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Nickolay Lyskov
А в дни без матчей так это вообще единственная команда, у которой есть доход.
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KOT_B_yHTAX
Прошу это распечатать и тыкнуть в лицо СПАРТАКУСУ1984 дабы удавился)) пххахааха
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Назар Игорь
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
А вы почитайте новость внимательно, там написано " В дни матчей". Зарплату в дни матчей не выплачивают, как известно.
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Cst Cap
Ответ mean machine/
Собственно, считаю, что трибуна кб одетая в футболки с изображением на груди/животе причинного места - это самое верное отражение всей этой массы. Жду не дождусь этого перформанса. ))
Надо бы ещё вменить обязанность всем поклонникам народного клуба носить такую футболку, все сразу будут видеть кто это, да и сколько их на самом деле
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MAXIMum1
Ответ </c/>
про стадион на 20000+ мест выше, чем у ближайшего конкурента говорить не стоит правда? О-объективность?
А чего же конкурент не может заполнить даже свой стадион с меньшей вместительностью? О-объективность!
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