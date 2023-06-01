Жителей Шебекинского округа размещают во временном пункте на стадионе «Белгород-Арена». Ранее Шебекино подверглось обстрелам со стороны Украины

Теги Белогорье происшествия видео Политика стадион Белогорье Волейбол

На стадионе «Белогорья» открыт пункт временного размещения для жителей Шебекино.

На стадионе «Белгород-Арена» действует пункт временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа.

Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. «Белгород-Арена» – домашний стадион волейбольного клуба «Белогорье».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах Шебекино со стороны Украины.

«Принимаем в белгородских ПВР шебекинцев. Ситуация в округе становится все сложнее. Поэтому всем желающим будем предоставлять возможность остановиться в Белгороде.

Крупнейший ПВР – в «Белгород-Арене». Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка. Я на месте. Все, что было необходимо – сделали.

ПВР поделен на несколько зон – для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание. Еще два ПВР также готовим к приему людей. Много семей с детьми, в том числе грудными, инвалиды. Постараемся окружить максимально заботой и вниманием», – отметил мэр.

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84 комментария

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Ебздрогыч
Все идет по плану, все цели спецоперации успешно выполняются
+104
-28
+76
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ДудьСдулся
Интересно, жители Шебекино гордились мощью российской армии, когда через их город шли колонны техники в сторону Украины, а над их головами пролетали самолёты и ракеты в направлении Харькова?
+64
-23
+41
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Владислав Никонов
Ответ Остап Бендер
А что случилось?
Жителей Шебекино ослепили успехи ВС РФ, поэтому подальше от фронта переселили.
+32
-11
+21
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bellyashe
расскажи нам кто про такую новость из будущего пару лет назад - в дурку бы отправили. а теперь, благодаря великим геостратегам, это наша реальность. браво.
+24
-3
+21
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DrDro
Ответ belikovda.90
А ВСУ показали своё нацистское лицо
Наш разведчик их шпион)
+19
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Criptonit
СВО теперь на территории России! Освобождение идет полный ходом!
+19
-4
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Остап Бендер
А что случилось?
+36
-23
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Олег Акимов
А почему обстреливают? У нас же вроде нет войны.
+14
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Владислав Никонов
Через пару месяцев ждём новость: жителей Белгород - арены эвакуировали в Казань - арена.
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rdyabin@icloud.com
Жители Шебекино сейчас ощущают всю мощь сверхдержавы.
+12
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SadButTrue
Ответ Остап Бендер
А что случилось?
Идёт специальная военная операция. Уже официально заявили, что высокоточными ударами сотни диверсантов противника и три их атаки отражены, потерь нет, а нарушения границы не допущено. А что это значит? А это значит, что если кто-то из шебекинских-белгородских считает, что там война какая-то у них в городе, то мы напомним, что за это можно сесть в тюрьму на 15 лет.
+11
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Dolard
Оказалось, что в игру под названием "это не мы, это они сами" могут играть двое.
+10
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Непристойное предложение
Ответ Остап Бендер
А что случилось?
сво идёт по плану
+6
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NickN
Может быть теперь ведущие и участники политических ток-шоу на федеральных каналах наконец-то запомнят, что это не Шемякино, Шмякино, Щекино, Шпекино, а Шебекино
+6
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NickN
Ответ Остап Бендер
А что случилось?
Стратегическое отступление на более выгодные позиции. Паники нет. Потерь нет. Все по плану
+5
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brace
Отличный вброс спортивной новости, привязка к стадиону обозначена.
Технически новость почти "спортивная " Главное кликбейта насшибать побольше на этом.
А поговорить тут будет о чем, до самого вечера хватит, если не дольше.
+5
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Олег Акимов
Ответ Остап Бендер
А что случилось?
Перегруппировка
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Антон Савельев
Ответ Ебздрогыч
Все идет по плану, все цели спецоперации успешно выполняются
А представь у них действительно такой план? Где то написанный. Конец мая: эвакуация на стадион в белгороде и тд. 1 июня: регистрация в пункт временного размещения. Для удобства сделают скоро через госуслуги
+4
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Павел Мельников
Ответ Игорь М.
Царь (не Мостовой) полностью провалился как политик за последние 3 года. Спасибо, товарищ, но уходите уже, пожалуйста
Проваливаться он начал более десяти лет назад, просто крепкий запас прочности страны не давал ему угрохать все сразу. Но он со своей командой оказался достаточно упертым.
+4
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Данил
Ответ riverman1980
Разница в том, что российская армия бьет по военным обьектам и местам нахождения укровойск и в этом случае попадения в жилые дома это сопутствующий ущерб, а не цель. А укроармия целенаправленно бьет по жилым кварталам Шебекино. Это, кстати, к старым, разговорам о том, что Донецк якобы обстреливал сам себя.
Убитых людей, женщин, детей называешь сопутствующим ущербом? Этож насколько наглухо пробитым надо быть, чтоб свято верить в рыцарские, джентльменские бомбардировки ВС РФ. Туннельное мышление во всей красе.
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Сергей Орлов
"Всё идёт по плану". Путин В.В.
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Вероника Иванова
Спортсру полдня думал как же приплести это к спорту 😂
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Kapitan Klos
Эпоха Величия заканчивается, начинается Эпоха Скачка в Окошко, у СВО - новые территории, да, ага
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Аморалинни
Ответ Серый
Комментарий удален модератором
Да, Зеле будет плохо
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brig_Mercury
Ответ ДудьСдулся
Интересно, жители Шебекино гордились мощью российской армии, когда через их город шли колонны техники в сторону Украины, а над их головами пролетали самолёты и ракеты в направлении Харькова?
В интернете гуляет видео с какой-то бабушкой, недалеко от дома которой "прилетало". Она во всем винит украинцев. Поэтому не пытайтесь найти тут причинно-следственную связь
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