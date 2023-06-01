Жителей Шебекинского округа размещают во временном пункте на стадионе «Белгород-Арена». Ранее Шебекино подверглось обстрелам со стороны Украины

На стадионе «Белогорья» открыт пункт временного размещения для жителей Шебекино.

На стадионе «Белгород-Арена» действует пункт временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа.

Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. «Белгород-Арена» – домашний стадион волейбольного клуба «Белогорье».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах Шебекино со стороны Украины.

«Принимаем в белгородских ПВР шебекинцев. Ситуация в округе становится все сложнее. Поэтому всем желающим будем предоставлять возможность остановиться в Белгороде.

Крупнейший ПВР – в «Белгород-Арене». Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка. Я на месте. Все, что было необходимо – сделали.

ПВР поделен на несколько зон – для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание. Еще два ПВР также готовим к приему людей. Много семей с детьми, в том числе грудными, инвалиды. Постараемся окружить максимально заботой и вниманием», – отметил мэр.