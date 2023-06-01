16-летняя Мирра Андреева впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Диан Парри Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

За 1 час 17 минут она обыграла Диан Парри – 6:1, 6:2.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она пробилась через квалификацию и за пять матчей в Париже не отдала ни одного сета.

В живом рейтинге она поднялась в топ-100, но теоретически ее могут обойти Кайла Дэй, Ольга Данилович, Элина Свитолина и Осиан Доден.

В этом году у Андреевой 22 победы в 24 матчах.

Теперь она поборется с Коко Гауфф или Юлией Грабер.

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45 комментариев

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Джульетта Джульетта
Чемпионка Мирра
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Go-go-love
Молодец!!! Так держать!
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Caerly
Сезон, когда у Мирры всё впервые :)
+22
-4
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Сергей Носков
Коко, не забудь, тебя дома баскетбол ждёт. Билеты бесплатные!
+14
-1
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nick-basil
154 тыс долларов в семейный карман после этой победы.
+10
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Guillermo
Ответ Марина Иванова
Наконец - то в женском теннисе у нас появилась чудо-девочка. Из-за Мирры стала смотреть женский теннис. Мирра, больших тебе побед. Еще немного подождем , когда ты сместишь Игу с трона. Удачи!
Сначала на троне посидят Соболенко с Рыбакиной
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Марина Иванова
Наконец - то в женском теннисе у нас появилась чудо-девочка. Из-за Мирры стала смотреть женский теннис. Мирра, больших тебе побед. Еще немного подождем , когда ты сместишь Игу с трона. Удачи!
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Redmurza
Умница, так держать!
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Листок яблони
Мирра, вперёд!
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Новый Орлеан
Ответ Dr. J 24
таких молодых много было в мире. Через пару лет все забудут.
Ты иди дальше страдай за свою Свитолу.
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SpaceRanger77
Мирра просто прекрасна! Наша новая восходящая звезда. 16 лет, а уже не замечает многих соперниц на корте, даже на ТБШ. Желаю удачи и успехов, только прогрессировать и двигаться дальше, шаг за шагом становясь всё сильнее и увереннее в себе. Болеем за тебя!
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Guillermo
Всем Мирра
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Алексей Латышов
Ответ Alex19
А она за кого, за Баттлера?
Ага.
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Serge Vendino
Ответ Achilles 21
всё зависит от силы соперниц, а они у неё проходимые были
Проходимость зависит от уровня теннисиста) Поскольку немногие в 15-16 лет в принципе играют во взрослом туре, уверенные победы над теннисистками из топ-100 впечатляют
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Заблудившийся
Юнная теннисная королева, со взглядом и улыбкой белой акулы, МЫ...заждались :)))
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Alex19
Ответ Сергей Носков
Коко, не забудь, тебя дома баскетбол ждёт. Билеты бесплатные!
А она за кого, за Баттлера?
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инок
Классно Мирра с победой, снова два сета! Парри не создала проблем. Теперь - почти одногодка Гауфф. Серьезное испытание.
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crazymaks
Ответ Юлия Закаблукова
Несказанно везение, 3 круга шлема, а сетка уровня итф 125
ну всякое бывает, в 3 круге главная проверка
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Додик Аксель
Пусть у неё будет успешная спортивная карьера. И она оправдает ожидания любителей тенниса. Данные превосходные, а мастерство и опыт дело наживное. Удачи !
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gerr_max
Ответ Юлия Закаблукова
Несказанно везение, 3 круга шлема, а сетка уровня итф 125
Она сама пока этого уровня.
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ivan 07
Ответ Михаил Пригода
А Халеп в её возрасте тоже выиграла уже ТБШ? а нет, она не играла, потому что грудь убирала
Ты пенсионер чего уперся в Халеп ? Я привожу в пример Хингис. И Шарапова в 17 брала шлем.
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Сергей48
Вот это старт! И с каким счетом громит соперниц! Мирра в прекрасной форме. Вслух не будем произносить, но подумаем на какой стадии она окажется в итоге на этом турнире😉
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DeGrig
ого. опять просто вынесла соперницу
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Serge Vendino
Причем как уверенно прошла два круга - по 3 гейма всего отдала
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Алекс Ну
Умница! Так держать!
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