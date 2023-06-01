16-летняя Мирра Андреева впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

За 1 час 17 минут она обыграла Диан Парри – 6:1, 6:2.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она пробилась через квалификацию и за пять матчей в Париже не отдала ни одного сета.

В живом рейтинге она поднялась в топ-100, но теоретически ее могут обойти Кайла Дэй, Ольга Данилович, Элина Свитолина и Осиан Доден.

В этом году у 22 победы в 24 матчах.

Теперь она поборется с Коко Гауфф или Юлией Грабер.

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