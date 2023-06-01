«Реал» готовит прощальную пресс-конференцию для Бензема. Форвард решил покинуть клуб
Карим Бензема покинет «Реал» после 14 сезонов в клубе.
Как сообщает журналист Серхио Валентин, форвард принял окончательное решение об уходе и объявит об этом уже сегодня.
По информации журналистки Марии Трисак, «Реал» готовит пресс-конференцию, на которой Бензема объявит об уходе из клуба.
Ранее сообщалось, что француз достиг договоренности с саудовским «Аль-Иттихадом». Бензема будет получать в новом клубе около 100 миллионов евро в год.
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С уважением, фанат Барселоны
P.S
Жаль, что из сборной был исключён - так бы и чемпионом мира успел стать, выступая за Реал, но увы.