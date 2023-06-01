«Реал» готовит прощальную пресс-конференцию для Бензема. Форвард решил покинуть клуб

Карим Бензема покинет «Реал» после 14 сезонов в клубе.

Как сообщает журналист Серхио Валентин, форвард принял окончательное решение об уходе и объявит об этом уже сегодня.

По информации журналистки Марии Трисак, « » готовит пресс-конференцию, на которой Бензема объявит об уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что француз достиг договоренности с саудовским « ». будет получать в новом клубе около 100 миллионов евро в год.

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