«Реал» готовит прощальную пресс-конференцию для Бензема. Форвард решил покинуть клуб

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема покинет «Реал» после 14 сезонов в клубе.

Как сообщает журналист Серхио Валентин, форвард принял окончательное решение об уходе и объявит об этом уже сегодня.

По информации журналистки Марии Трисак, «Реал» готовит пресс-конференцию, на которой Бензема объявит об уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что француз достиг договоренности с саудовским «Аль-Иттихадом». Бензема будет получать в новом клубе около 100 миллионов евро в год.

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52 комментария

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Vatikan
Великий! Вышел из тени Рона и был ведущим форвардом в клубе и заслужил ЗМ.
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Гари Невилл
Бензема классный игрок, наверное лучший игрок французского поколения, и хороший нападающий своего времени. Удачи ему, он выиграл уже много, пусть как и Роналду с Месси выбирает сам, где будет играть.
С уважением, фанат Барселоны
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Bashibuzuck
Успехов в дальнейшем, Чемпион👏👏👏
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Black Phoenix
Видимо, прочувствовал, как Рауль в своё время, что не способен тащить в Реале на прежнем уровне из-за возраста и естественного спада по фактору повышенного травматизма. В любом случае Бензема добился в Реале всего, чего только можно: все внутренние трофеи, 5 ЛЧ, ЗМ, всякие суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира, и прочее - одним словом, легенда, что получила заслуженное призвание после ухода Роналду.

P.S
Жаль, что из сборной был исключён - так бы и чемпионом мира успел стать, выступая за Реал, но увы.
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Боевой Бурят Путина
Эх, Карим! Приходил молодым да ранним вместе с Кака и Криштиану. Долго работал в подыгрыше ради команды, выиграл вообще все, последние 5 лет просто монстр, да еще и молодежь в атаке натаскал. И как вишенка на торте - Золотой мяч! Один из лучших игроков в истории Мадрида
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АРХАТ
Ответ Дима Кузнецов
а почему контракт не продлили? у него же была опция автоматически продлевается контракт,если он выиграет зм
Попросил не продлять.
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Любовник Евы Браун
молодец каримчик )) хорошую , топовую карьеру провел , пора на пенсию заработать и домой
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Uragan Boy
останется в наших сердцах!
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Konvicted
Ответ Black Phoenix
Видимо, прочувствовал, как Рауль в своё время, что не способен тащить в Реале на прежнем уровне из-за возраста и естественного спада по фактору повышенного травматизма. В любом случае Бензема добился в Реале всего, чего только можно: все внутренние трофеи, 5 ЛЧ, ЗМ, всякие суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира, и прочее - одним словом, легенда, что получила заслуженное призвание после ухода Роналду. P.S Жаль, что из сборной был исключён - так бы и чемпионом мира успел стать, выступая за Реал, но увы.
Просто получил баснословное предложение под конец карьеры и решил подзаработать. Все правильно делает, но Рауль тут вообще ни при чем.
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Дима Кузнецов
а почему контракт не продлили? у него же была опция автоматически продлевается контракт,если он выиграет зм
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Руслан Зимаков
Ответ Александр Колосов
В Шальке или в Порту?)
В Химки
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Caniball
Если в конце карьеры есть возможность заработать денег в чемпионате водокачки - это надо делать!
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иц а мэн
лучший игрок реала в истории, полностью затмил достижения рауля и кринжи
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Demyan Grachev
ну и слава богу!
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Данияр Жумабекович
Ответ Black Phoenix
Видимо, прочувствовал, как Рауль в своё время, что не способен тащить в Реале на прежнем уровне из-за возраста и естественного спада по фактору повышенного травматизма. В любом случае Бензема добился в Реале всего, чего только можно: все внутренние трофеи, 5 ЛЧ, ЗМ, всякие суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира, и прочее - одним словом, легенда, что получила заслуженное призвание после ухода Роналду. P.S Жаль, что из сборной был исключён - так бы и чемпионом мира успел стать, выступая за Реал, но увы.
адекватный коммент, а успели заминусовать. В чем причина?🤔
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rigobersong
Ответ Боевой Бурят Путина
Эх, Карим! Приходил молодым да ранним вместе с Кака и Криштиану. Долго работал в подыгрыше ради команды, выиграл вообще все, последние 5 лет просто монстр, да еще и молодежь в атаке натаскал. И как вишенка на торте - Золотой мяч! Один из лучших игроков в истории Мадрида
Бензема приходил готовой звездой в ранге лучшего бомбардира чемпионата Франции и многократного Чемпиона Франции на тот момент, играл в ПО с Лионом в ЛЧ и бился с МЮ САФа на равных, где МЮ который дошел до финала смог пройти тот Лион только за счет гола Тевеса:)) Т.е. в Реал он переходил примерно на том же уровне, что и Мбаппе в ПСЖ:)) Память у людей как у рыбок:))
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Dexter Morgan
Ответ zaebarca
Не умаляя достижений Роналду, на мой взгляд Бензема лучший форвард в истории Реала. Не пытаюсь сравнивать с ди Стефано и Пушкашем, всё-таки тогда совсем другой футбол был.
Ну Роналду и не был форвардом. Он вингером был.
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Данияр Жумабекович
спасибо, легенда!
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Аскар Атаев
Капец, кем теперь в нападении играть ? Бенз заслужил любовь и уважение болельщиков своей игрой , грустно будет расставаться. удачи Легенде в любом случае
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Aristokrat_13
Вроде совсем недавно молодой и перспективный нападающий Лиона переходил в Реал, а я бесился, что его Челси не купил. Еще недавнее Моур называл Бензема "котом", а сам он запоминался своими промахами. А теперь уже уходит эпоха
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Руслан Узденов
Отличная новость. Реалу нужен Кейн.
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Назар Игорь
Хорошо уходит Карим, с ЗМ, и на достойный его заработок.
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filbratuha@yandex.ru
Ответ Дима Кузнецов
а почему контракт не продлили? у него же была опция автоматически продлевается контракт,если он выиграет зм
Потому что в Мадриде публика очень требовательная. Еслиб он промурыжил следующий сезон, критика была бы страшной, затем ушел бы отшельником, а тут на коне.
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Dexter Morgan
Ответ Боевой Бурят Путина
Эх, Карим! Приходил молодым да ранним вместе с Кака и Криштиану. Долго работал в подыгрыше ради команды, выиграл вообще все, последние 5 лет просто монстр, да еще и молодежь в атаке натаскал. И как вишенка на торте - Золотой мяч! Один из лучших игроков в истории Мадрида
Ну Бензема уже приходил в ранге звезды. Практически везде он котировался. Это на фоне Криштиану и Кака он в тени был. Если мы про трансферы.
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rigobersong
Ответ Dexter Morgan
Ригоберка, не тебе вообще говорить про это. Ты всегда чушь нёс. В кои-то веки справки навёл.
Примеры?:)
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