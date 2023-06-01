Депутат Свищев: «Fan ID не отменят. На стадионах стало спокойнее, меньше хулиганства. Нужно пытаться не критиковать, а найти плюсы»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России стадионы Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Свищев назвал плюсы Fan ID и заявил, что его не отменят.

«Посещаемость упала, и это неоспоримый факт, мы это видим. Такая статистика не может оставить равнодушным, поэтому Минцифры, Минспорта и РФС анализируют, какова причина падения посещаемости.

Мое мнение, что здесь есть влияние Fan ID, общемировой ситуации и экономической в стране. В принципе, у многих людей настроение не то, чтобы ходить на стадион. Но это отговорки, задача – чтобы посещаемость была высокой. На мой взгляд, наибольшее влияние имеет не Fan ID.

Жалобы и тревога есть, как и обращение к президенту. Он дал поручение подготовить ряд предложений по отдельным категориям граждан для упрощения, либо освобождения от получения Fan ID. Уже разработан первый пакет мер, тенденция на упрощение есть.

От внедрения Fan ID есть как минусы, так и плюсы. На стадионах стало спокойнее, меньше хулиганства – это отмечают работники правоохранительных органов, службы безопасности стадионов, владельцы, да и сами клубы. Конечно, людей стало меньше, может быть, потому и спокойнее.

Авторы Fan ID говорят о том, что безопасность прежде всего. Мы видим, что творится в мире, в том числе и последние события в Москве. Давайте говорить объективно: Fan ID не отменят.

Я оформлял его – это заняло три минуты. Что такое три-пять минут нашей жизни? Когда мы на гаджеты тратим больше времени, сидим в них часами. Лучше потратить пять минут в год и болеть за любимую команду на стадионе, а не лежа на диване.

Нужно попытаться не критиковать, а найти плюсы, которые есть от внедрения Fan ID. Все еще будет меняться, но стратегически внедрять Fan ID – это не катастрофа», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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99 комментариев

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Вася Жучкин
Да, помню, в прошлом году на стадионах чего только не было: и убийства, и грабежи, и перестрелки. Пенсионеры с дошкольниками стенка на стенку дрались. Но наконец-то ввели фан айди, и стало поспокойнее
+249
-1
+248
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6yrora_arz
плюсы есть - можно спокойно ехать на дачу
+119
-1
+118
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gangstarr
Меньше людей на трибунах-меньше жалоб
+56
-1
+55
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Egor Aleksandrovich
Ответ Вася Жучкин
Да, помню, в прошлом году на стадионах чего только не было: и убийства, и грабежи, и перестрелки. Пенсионеры с дошкольниками стенка на стенку дрались. Но наконец-то ввели фан айди, и стало поспокойнее
записан в иноагенты за сарказм!)
+53
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+53
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Baggio79
"Я оформлял его – это заняло три минуты. Что такое три-пять минут нашей жизни?" - от создателей: "пришивание желтой звезды занимает не больше 3 минут, не понимаю, чем евреи недовольны".
+52
-2
+50
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Том Мунтян
Как же бесят эти упыри, которые пытаются ложку с калом преподнести как лакомство.
+43
0
+43
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N W
На стадионе, наоборот, нужны яркие эмоции, а не спокойствие, это же не музей или библиотека.
+30
-2
+28
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<~Inter~>
А до этого в каждом туре массовые драки были?
+20
0
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T622222
Ответ Денис Галкин
Отрезали последние пути для посещения стадиона. Огромный плюс
А их цель нас утилизировать - завести Гастеров их обслуживать и проживать ворованные бабки! Это кратко…
+20
-2
+18
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JENNINGS
А что, до этого на стадионах было не спокойно?
На мой вопрос, когда последний раз на российском футболе были беспорядки, я так и не получил ни от кого прямого внятного ответа
+17
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Том Мунтян
Ответ Вася Жучкин
Да, помню, в прошлом году на стадионах чего только не было: и убийства, и грабежи, и перестрелки. Пенсионеры с дошкольниками стенка на стенку дрались. Но наконец-то ввели фан айди, и стало поспокойнее
Да дошло даже до того, что прямо на трибунах линчевали негров(
+15
-1
+14
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Hola Hola
Если никто не будет ходить, некому будет хулиганить, и будет очень спокойно. Предлагаю убрать трибуны со стадионов. К чему эти сложности с FanID?
+13
0
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Денис Галкин
Отрезали последние пути для посещения стадиона. Огромный плюс
+13
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den70
FanID - убийца футбола.
+11
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Артур Исаев
Ахахаа. В Чернобыле тоже все спокойно. Нет хулиганов вообще, нужно внедрять везде опыт Припяти 🤦🏻‍♂️🙃
+8
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T622222
Когда мы их всех победим и вернемся на стадионы чтобы отпраздновать!
+6
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Денис Галкин
Когда я посещал фан-секторы, чтобы почувствовать атмосферу, ни одного случая не было агрессии, даже если я был в фан-секторы команды-соперника
+6
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xoms
Какая безопасность, уже давно на стадионах спокойно.
Видите тогда на все мероприятия свой паспорт, вплоть до посещения кинотеатров, мля.. бараны......
+5
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Antismus
Нужно искать позитив! Например в словах депутата. Он точно подметил, на стадионах стало спокойней и тише, потому что не стало людей. Идеальное решение проблемы. Правоохранители в восторге! Цель достигнута. Кайф. Молодцы.
+5
0
+5
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no_one_perfect
Нужно искать плюсы, а не критиковать...
По такой логике, зачем обвинять вора в краже? Ведь есть и плюсы: вор не останется сегодня голодным, например!
+5
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+5
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Кот под ногами майора
Ответ Том Мунтян
Да дошло даже до того, что прямо на трибунах линчевали негров(
И готовили нападение на Белоруссию)
+4
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+4
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adamxx
я уже привык не ходить. куча времени проводится с близкими или наоборот далёкими, но интересными людьми. сколько времени впустую на этих стадионах потратил...
+4
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Раменки за Динамо
Нет плюсов, есть только жирный минус и не один.
+4
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Олег Кузнецов
Ответ 6yrora_arz
плюсы есть - можно спокойно ехать на дачу
У фан айди плюсов нет. Отрицающему очевидное Свищева не место в думе.
+6
-3
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U
На кладбище еще спокойно. Возможно потому,что там мало живых людей. Но, скорее всего,это не решающий фактор. Вероятно сказывается общемировая ситуация.
+3
0
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