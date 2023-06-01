Роман Бабаев: «Возврат в еврокубки невозможен в ближайшее время, и это не год и два. С Азией, Африкой пытаемся взаимодействовать»

Роман Бабаев считает, что российские команды не вернутся в еврокубки в ближайшем будущем.

«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два.

Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее», – сказал генеральный директор .

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