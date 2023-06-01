Роман Бабаев: «Возврат в еврокубки невозможен в ближайшее время, и это не год и два. С Азией, Африкой пытаемся взаимодействовать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Роман Бабаев Политика Матч ТВ Лига Конференций УЕФА Футбол

Роман Бабаев считает, что российские команды не вернутся в еврокубки в ближайшем будущем.

«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два.

Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее», – сказал генеральный директор ЦСКА.

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44 комментария

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psycho
пока не увижу фото Бабаева в Африке и Азии - не поверю, что взаимодействуют
+58
0
+58
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Stewart D.
маячит сотрудничество с Эритерией ?
+26
-5
+21
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Stewart D.
Ответ Александр Колосов
Все реальнее вариант, что мы с вами вообще больше не увидим игр наших команд против европейских топ клубов.
так это же хорошо. Зенит не будет больше позориться
+21
-5
+16
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Dan Kennedy
Так у ЦСКА связи хорошие, можно через Маазу и Мусу с Республикой Нигер и Нигерией наладить контакты.
+8
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+8
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Shadow1882
Ответ Dan Kennedy
Так у ЦСКА связи хорошие, можно через Маазу и Мусу с Республикой Нигер и Нигерией наладить контакты.
Маазу сбежит через забор во время переговоров
+8
0
+8
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Shadow1882
Ответ Боевой Бурят Путина
Рома, какая Азия? Лига чемпионов УЕФА - это десятки млн евро в тотале даже за участие в групповом этапе. А азиатская лига ЦСКА зачем? Будет арена битком на игре против чемпиона Лаоса и третьей команды Индонезии?😂
И сколько сейчас получают российские клубы от ЛЧ УЕФА?
+10
-3
+7
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Боевой Бурят Путина
Рома, какая Азия? Лига чемпионов УЕФА - это десятки млн евро в тотале даже за участие в групповом этапе. А азиатская лига ЦСКА зачем? Будет арена битком на игре против чемпиона Лаоса и третьей команды Индонезии?😂
+9
-5
+4
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Владимир Тищенко
Ну это понятно
+4
-1
+3
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Саша Пушкин
Ответ psycho
пока не увижу фото Бабаева в Африке и Азии - не поверю, что взаимодействуют
Отправил тебе в лучку Одноклассников фото Бабаева с Хондой и Мусой
+3
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Любовник Евы Браун
Ответ cektor
африка ахахаха жесть))
а что жесть то ? там почти все выше нас уровнем , Сенегал ,Камерун Марокко, Алжир , Нигерия ))) на сыграем мы в ничью с Кенией или Сомали вот наш максимум
+6
-3
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Margor
Ответ <~Inter~>
Вообще не понимаю зачем клубам азиатская ЛЧ
Для пропаганды
+3
-1
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Ёшимин Бональдо
ну вот теперь то наведем шороху)))))
+2
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Петроград
Ответ Shadow1882
И сколько сейчас получают российские клубы от ЛЧ УЕФА?
Сейчас они хотя бы не получают убытки. А в ЛЧ АФК получат.
+6
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Shadow1882
Ответ RAMIK
На данный момент я слабо представляю как Балтика будет ездить в Австралию. Может тогда проще сделать аналог Единой Лиги ВТБ? Т.е условно Российские, Беларусские( возможно ещё пару тройку стран) будут играть в новом турнире. Думаю спонсоров быстро найдут.Это как вариант.
Балтика не будет ездить в Австралию. Разве что до финала дойдут с австралийцами. Будут летать в условный Иран. Там разделение на две географические зоны
+3
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MonkeyMeister
А можно не менять ассоциацию, а участвовать там просто в качестве приглашенных гостей? 3-4 клуба отправить в АЛЧ - нормально было бы. Даже с очень далеких стадий, пусть играют.
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Beloded2007
Пора покупать вувузелы
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Zatvornick
погодите, они рассматривают вариант играть в клубных турнирах африки?
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Волька-ибн-Алёша
наивный барашек
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YOKODZUMA
Ответ Zatvornick
погодите, они рассматривают вариант играть в клубных турнирах африки?
ФК "Вагнер"
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Shadow1882
Ответ Петроград
Сейчас они хотя бы не получают убытки. А в ЛЧ АФК получат.
Какого рода убытки?
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Уся Ваткин
«Возврат в еврокубки невозможен, поэтому попробуем пробиться в афрокубки»
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trav
Ответ Боевой Бурят Путина
Рома, какая Азия? Лига чемпионов УЕФА - это десятки млн евро в тотале даже за участие в групповом этапе. А азиатская лига ЦСКА зачем? Будет арена битком на игре против чемпиона Лаоса и третьей команды Индонезии?😂
попадут на Аль-иттихад Роналду или Бензема - будет битком
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ks1923
Ответ Петроград
Прямые. В самом лучшем случае при победе в ЛЧ клуб может выручить 4,5 млн долларов. При этом нужно потратиться на организацию матчей, перелёты, и зп игроков, которые у многих зависят от количества матчей.
Люблю, когда питерцы начинают деньги считать. Чтобы лучше получалось учтите, что расходы на поездки частично компенсируются органзаторами - от 30 до 45 тысяч долларов за матч. Игр там максимум 13, из которых 6 домашних - вполне себе выручка в матчдей.
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Ezra-Matthew Miller
Опять же, чтобы понимать: в АЛЧ с сезона 24/25 будут выступать лишь по 12 клубов с географической зоны. Групповой этап - по швейцарской системе. Региональный этап в плей-офф - лишь 1/8. Финал восьми на выбранной территории. Лимит легионеров будет снят. АФК, видимо, пытается найти сильных спонсоров.
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Mukunku 64
Песня красной шапочки в исполнении
Ромы Бабаева
Если долго, долго, долго
Если долго по тропинке
Если долго по дорожке
Топать, ехать и бежать!
То, пожалуй, то, конечно
То, наверно, верно, верно
То, возможно, можно, можно
Можно в Африку прийти

А в Африке реки вот такой ширины
А в Африке горы вот такой вышины!
Ах, крокодилы, бегемоты!
Ах, обезьяны, кашалоты!
Ах, и зеленый попугай!
Ах, и зеленый попугай
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