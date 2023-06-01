Роман Бабаев: «Возврат в еврокубки невозможен в ближайшее время, и это не год и два. С Азией, Африкой пытаемся взаимодействовать»
Роман Бабаев считает, что российские команды не вернутся в еврокубки в ближайшем будущем.
«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два.
Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее», – сказал генеральный директор ЦСКА.
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Ромы Бабаева
Если долго, долго, долго
Если долго по тропинке
Если долго по дорожке
Топать, ехать и бежать!
То, пожалуй, то, конечно
То, наверно, верно, верно
То, возможно, можно, можно
Можно в Африку прийти
А в Африке реки вот такой ширины
А в Африке горы вот такой вышины!
Ах, крокодилы, бегемоты!
Ах, обезьяны, кашалоты!
Ах, и зеленый попугай!
Ах, и зеленый попугай