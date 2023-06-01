НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» в 1-м матче

Теги результаты Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

В четверг, 1 июня, стартует финальная серия плей-офф НБА 2023 года.

В первом матче серии «Денвер» Николы Йокича примет на своей площадке «Майами» Джимми Батлера.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

Денвер – Майами
Дата проведения
2 июня, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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24 комментария

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Донован хозяин НБА
Все те, кто говорят «Не все так однозначно в серии» врут сами себе. Статистически, аналитически, да как угодно-Денвер явный фаворит противостояния, вплоть до итоговых 4-0.
- Лучший игрок Денвера сильнее лучшего в Майами
- Лучший второй игрок Денвера либо равен, либо сильнее второго лучшего в Майами
- Преимущество своей площадки с высокогорьем, которое не высокогорье, но действует как высокогорье
- Выматывающая серия с Бостоном
- Джимбо все еще преследуют последствия травмы в матче с НЙ
- Против Йокича у Майами вообще нет никакого приема. Если Никола размотал Дэвиса, то кто у Хит сможет хотя бы ограничить его? Бэм? Лав закидает песком? Хаслем накопил достаточно маны? Данкан Робинсон? Данкан и Робинсон?
Да, во всех предыдущих сериях Майами тоже были андердогами, но у их соперников хотя бы были явные уязвимые места. Травма Яниса, окексивание Рэндла, идейная импотенция Бостона. Проблемой Денвера можно было бы назвать короткую ротацию, но почти вся обойма Наггетс молодая и хорошо отдохнувшая.
Шансы Майами лежат в какой-то метафизической плоскости, в виде «сердца чемпиона, командного духа», искры гениальности Джимми, да в каких-либо безумно-гениальных идеях Спо. Именно поэтому лично мне хочется в серии поболеть за Хит, за Батлера, за Споэльстру. За победу стойкости и воли над трудностями, за победу уверенности в себе над сомнениями общественности. За триумф людей, в которых никто и никогда не верит. За доказательство того, что баскетбол-это не только статистика с аналитикой, но и что-то большее
+15
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badaboom
Да, маловато Хит отдохнули. Да и Хирро все еще недоступен. Радует лишь то, что если не Батлер, то Йокич. Идеальный финал для нейтрала.
+8
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xamer 9
Расписание финальных матчей:
DEN - MIA 02.06 в 03:30 мск (DEN дома)
DEN - MIA 05.06 в 03:00 мск (DEN дома)
MIA - DEN 08.06 в 03:30 мск (MIA дома)
MIA - DEN 10.06 в 03:30 мск (MIA дома)

Если потребуется больше четырёх игр:
DEN - MIA 13.06 в 03:30 мск (DEN дома)
MIA - DEN 16.06 в 03:30 мск (MIA дома)
DEN - MIA 19.06 в 03:00 мск (DEN дома)
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Starki92
Возможно, коментов на ветке спортса будет немного, ведь играют на самые хайповые команды, но грядет интереснейшее противостояние.
Битва с Денвером - новый вызов для Спо и его подопечных, и это точно, самый сложный вызов в этом ПО.
Нужна сыграть на 110 процентов, чтобы взять титул.
В этом ПО Майами лишь раз, стартовали с позиции, где их шансы на успех были плюс-минус равные ( серия с НЮ ).
Битвы с Бостоном с Милуоки мы были заведомо очевидными аутсайдерами.
Тоже самое будет и с Денвером.
Но от этого даже немного легче, ведь этим парням это дает лишь дополнительную мотивацию, когда на них не ставят.
Поэтому - удачи и здоровья Джимбо и компании, чтобы сил и здоровья хватило, чтобы показать отличную серию.
Далеко не факт, что Майами выйдет из нее победителем, но в грязь лицом нужно не упасть.
Всем нейтральным болелам приятного просмотра с 6-7 матчами, а фанам команд - запасаться валидолом.
Будет жарко 🔥
А я, как обычно, в конце напишу - LETS GO HEAT 🔥🔥🔥
+3
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de-fussball
Ответ rusty13
А на конкретные матчи хотя бы, интересно, были фаворитами?)
Да. Домашние матчи с Нью-Йорком и один домашний матч с Бостоном, когда было 3:0
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Djoyin
Если не болеешь за эти команды, можно просто спокойно смотреть и наслаждаться. Красивой игры будет много, это умные команды. Надеюсь, обойдётся без травм и скандалов. Много классных и достойных игроков в обеих командах. А потом будет лето и тоска по такому баскетболу до осени...
+3
-2
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Misson
У Денвера состав лучше, команда в самом расцвете сил и таланта. Мой прогноз: Денвер в 5 (от силы 6 игр).
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Daishi
Ответ badaboom
Да, маловато Хит отдохнули. Да и Хирро все еще недоступен. Радует лишь то, что если не Батлер, то Йокич. Идеальный финал для нейтрала.
Они его изначально вроде как только к 3-му матчу планировали вводить, видимо, 2 матча для разведки и для "как пойдет", если все будет совсем жухло, то безбашенный Тайлер ринется в бой. :)
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FLEXXX
Ответ rusty13
А на конкретные матчи хотя бы, интересно, были фаворитами?)
В серии с Никс во всех домашних матчах
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Nuteruoli
Ну давай Денвер не подведи, нужен финальный аккорд!
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чсв уолла
Ради этого и игрался весь сезон, в НБА нет места двум Николам, поэтому легендарные сербские игроки собираются решить вопрос по-мужски - каждый сколотил себе команду и сегодня настало время первой схватки (извините, но все предыдущие раунды прошли строго по сценарию для финала Денвер - Майами, остальным не по плечу тягаться ни с одним из Никол).
А пока есть время, каждый пользователь спортса может для себя решить, кто станет главным Николой НБА - Никола Йокич или Никола Йович. Кто заберёт свой первый перстень, а кому будут напоминать это поражение до конца карьеры?
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rusty13
Ответ de-fussball
Бесполезный интересный факт: во всех сериях этого плей-офф Майами по букмекерским котировкам шли аутсайдерами (в том числе и против Нью-Йорка)
А на конкретные матчи хотя бы, интересно, были фаворитами?)
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Денис Золотов
Пошла жара 😎
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NeraZZ
Ответ Донован хозяин НБА
Все те, кто говорят «Не все так однозначно в серии» врут сами себе. Статистически, аналитически, да как угодно-Денвер явный фаворит противостояния, вплоть до итоговых 4-0. - Лучший игрок Денвера сильнее лучшего в Майами - Лучший второй игрок Денвера либо равен, либо сильнее второго лучшего в Майами - Преимущество своей площадки с высокогорьем, которое не высокогорье, но действует как высокогорье - Выматывающая серия с Бостоном - Джимбо все еще преследуют последствия травмы в матче с НЙ - Против Йокича у Майами вообще нет никакого приема. Если Никола размотал Дэвиса, то кто у Хит сможет хотя бы ограничить его? Бэм? Лав закидает песком? Хаслем накопил достаточно маны? Данкан Робинсон? Данкан и Робинсон? Да, во всех предыдущих сериях Майами тоже были андердогами, но у их соперников хотя бы были явные уязвимые места. Травма Яниса, окексивание Рэндла, идейная импотенция Бостона. Проблемой Денвера можно было бы назвать короткую ротацию, но почти вся обойма Наггетс молодая и хорошо отдохнувшая. Шансы Майами лежат в какой-то метафизической плоскости, в виде «сердца чемпиона, командного духа», искры гениальности Джимми, да в каких-либо безумно-гениальных идеях Спо. Именно поэтому лично мне хочется в серии поболеть за Хит, за Батлера, за Споэльстру. За победу стойкости и воли над трудностями, за победу уверенности в себе над сомнениями общественности. За триумф людей, в которых никто и никогда не верит. За доказательство того, что баскетбол-это не только статистика с аналитикой, но и что-то большее
Ну если так рассуждать, то Майами еще от Бакс должны были отлететь в сухую. Шансов мало, но они есть.
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bodros
Ответ Донован хозяин НБА
Все те, кто говорят «Не все так однозначно в серии» врут сами себе. Статистически, аналитически, да как угодно-Денвер явный фаворит противостояния, вплоть до итоговых 4-0. - Лучший игрок Денвера сильнее лучшего в Майами - Лучший второй игрок Денвера либо равен, либо сильнее второго лучшего в Майами - Преимущество своей площадки с высокогорьем, которое не высокогорье, но действует как высокогорье - Выматывающая серия с Бостоном - Джимбо все еще преследуют последствия травмы в матче с НЙ - Против Йокича у Майами вообще нет никакого приема. Если Никола размотал Дэвиса, то кто у Хит сможет хотя бы ограничить его? Бэм? Лав закидает песком? Хаслем накопил достаточно маны? Данкан Робинсон? Данкан и Робинсон? Да, во всех предыдущих сериях Майами тоже были андердогами, но у их соперников хотя бы были явные уязвимые места. Травма Яниса, окексивание Рэндла, идейная импотенция Бостона. Проблемой Денвера можно было бы назвать короткую ротацию, но почти вся обойма Наггетс молодая и хорошо отдохнувшая. Шансы Майами лежат в какой-то метафизической плоскости, в виде «сердца чемпиона, командного духа», искры гениальности Джимми, да в каких-либо безумно-гениальных идеях Спо. Именно поэтому лично мне хочется в серии поболеть за Хит, за Батлера, за Споэльстру. За победу стойкости и воли над трудностями, за победу уверенности в себе над сомнениями общественности. За триумф людей, в которых никто и никогда не верит. За доказательство того, что баскетбол-это не только статистика с аналитикой, но и что-то большее
Аминь 🙏
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zastup
4-0
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Александр Митраков
Сегодня прервется либо серия домашних побед "Денвера", либо серия выездных побед "Майами" в первых матчах серий
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de-fussball
Бесполезный интересный факт: во всех сериях этого плей-офф Майами по букмекерским котировкам шли аутсайдерами (в том числе и против Нью-Йорка)
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dudkinrs82
За Николая!!!
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FLEXXX
Вперёд огоньки!!!
Продолжайте творить невозможное...
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Булат Григорьев
В этот раз ЕСПН дает 11% на Майами, посмотрим, глянем, поржем)))
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