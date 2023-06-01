НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» в 1-м матче

В четверг, 1 июня, стартует финальная серия плей-офф НБА 2023 года.

В первом матче серии «Денвер» Николы Йокича примет на своей площадке «Майами» Джимми Батлера.

НБА

Финал



Первый матч

Счет в серии – 0-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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