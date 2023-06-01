НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» в 1-м матче
В четверг, 1 июня, стартует финальная серия плей-офф НБА 2023 года.
В первом матче серии «Денвер» Николы Йокича примет на своей площадке «Майами» Джимми Батлера.
НБА
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 2 июня, 03.30, «Ball Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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- Лучший игрок Денвера сильнее лучшего в Майами
- Лучший второй игрок Денвера либо равен, либо сильнее второго лучшего в Майами
- Преимущество своей площадки с высокогорьем, которое не высокогорье, но действует как высокогорье
- Выматывающая серия с Бостоном
- Джимбо все еще преследуют последствия травмы в матче с НЙ
- Против Йокича у Майами вообще нет никакого приема. Если Никола размотал Дэвиса, то кто у Хит сможет хотя бы ограничить его? Бэм? Лав закидает песком? Хаслем накопил достаточно маны? Данкан Робинсон? Данкан и Робинсон?
Да, во всех предыдущих сериях Майами тоже были андердогами, но у их соперников хотя бы были явные уязвимые места. Травма Яниса, окексивание Рэндла, идейная импотенция Бостона. Проблемой Денвера можно было бы назвать короткую ротацию, но почти вся обойма Наггетс молодая и хорошо отдохнувшая.
Шансы Майами лежат в какой-то метафизической плоскости, в виде «сердца чемпиона, командного духа», искры гениальности Джимми, да в каких-либо безумно-гениальных идеях Спо. Именно поэтому лично мне хочется в серии поболеть за Хит, за Батлера, за Споэльстру. За победу стойкости и воли над трудностями, за победу уверенности в себе над сомнениями общественности. За триумф людей, в которых никто и никогда не верит. За доказательство того, что баскетбол-это не только статистика с аналитикой, но и что-то большее
DEN - MIA 02.06 в 03:30 мск (DEN дома)
DEN - MIA 05.06 в 03:00 мск (DEN дома)
MIA - DEN 08.06 в 03:30 мск (MIA дома)
MIA - DEN 10.06 в 03:30 мск (MIA дома)
Если потребуется больше четырёх игр:
DEN - MIA 13.06 в 03:30 мск (DEN дома)
MIA - DEN 16.06 в 03:30 мск (MIA дома)
DEN - MIA 19.06 в 03:00 мск (DEN дома)
Битва с Денвером - новый вызов для Спо и его подопечных, и это точно, самый сложный вызов в этом ПО.
Нужна сыграть на 110 процентов, чтобы взять титул.
В этом ПО Майами лишь раз, стартовали с позиции, где их шансы на успех были плюс-минус равные ( серия с НЮ ).
Битвы с Бостоном с Милуоки мы были заведомо очевидными аутсайдерами.
Тоже самое будет и с Денвером.
Но от этого даже немного легче, ведь этим парням это дает лишь дополнительную мотивацию, когда на них не ставят.
Поэтому - удачи и здоровья Джимбо и компании, чтобы сил и здоровья хватило, чтобы показать отличную серию.
Далеко не факт, что Майами выйдет из нее победителем, но в грязь лицом нужно не упасть.
Всем нейтральным болелам приятного просмотра с 6-7 матчами, а фанам команд - запасаться валидолом.
Будет жарко 🔥
А я, как обычно, в конце напишу - LETS GO HEAT 🔥🔥🔥
А пока есть время, каждый пользователь спортса может для себя решить, кто станет главным Николой НБА - Никола Йокич или Никола Йович. Кто заберёт свой первый перстень, а кому будут напоминать это поражение до конца карьеры?
Продолжайте творить невозможное...