Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Об этом сообщил тренер парижан .

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч [с «Клермоном»] будет для последним на « ». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Гальтье.

В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.

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