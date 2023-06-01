Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона. Гальтье сообщил об этом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Парк де Пренс Кристоф Гальтье Футбол

Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Об этом сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч [с «Клермоном»] будет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Гальтье.

В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.

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151 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Это была неславная охота
+214
-39
+175
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Oleg Shalyshkin
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это была неславная охота
Я думаю после кубка мира Месси думает примерно так:::
Ды и п.х)))))
+180
-18
+162
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Любезный Коссутий
физрук думал, что это он управлял Месси, а не наоборот
+81
-19
+62
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Вячеслав Пустохин
Ответ Любезный Коссутий
физрук думал, что это он управлял Месси, а не наоборот
Кто-то чем-то управляет в ПСЖ?
+44
-2
+42
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carmelo hot sause
Ответ Акира_1
Выжал максимум денег из ПСЖ, а значит можно со спокойной душой уходить в закат. 🤭
Как будто он заставлял ПСЖ его подписывать и сам прописал зарплату в контракте. Будь спокоен, они отбили его зп на майках и рекламе
+38
-11
+27
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A K
Ну хоть посвистят придурки напоследок. Потом внукам будут рассказывать, что они Месси свистели. Так это и останется самым главным достижением в их жизни.
+43
-18
+25
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error505
Ждём и верим в переход в Барсу!
+30
-9
+21
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Акира_1
Выжал максимум денег из ПСЖ, а значит можно со спокойной душой уходить в закат. 🤭
+32
-19
+13
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Анвар Масимов
Ответ Екн Лор
Целый штрафной Лиллю, 100 предголевых Нанту и 1 место в Лиге 1 - этого мало что ли?
15+16 мало ???
+20
-8
+12
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Али Османов
Ответ Акира_1
Выжал максимум денег из ПСЖ, а значит можно со спокойной душой уходить в закат. 🤭
Тем временем Месси может отказаться от лярда арабов если Барса сделает предложение с символической зарплатой.
Не стыковочка))
+17
-6
+11
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XoM9lK
Смысл ему оставаться? Любой другой также ушел бы. Его не уважают болельщики, требуют ЛЧ, хотя состав максимально не сбалансированный. Душой всё ещё в Барселоне, где его ждут. Также может покайфовать в другой лиге с Роном, где можно будет вообще стоять на месте и не напрягаться от слова совсем
+15
-5
+10
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Анвар Масимов
Ответ error505
Ждём и верим в переход в Барсу!
я сам ща Барсу около 20 лет болею , но не хочу его возвращения
+25
-15
+10
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Руслан Узденов
Я мадридист до мозга костей, с сливочным сердцем, но я буду безумно рад, если этот парень присоединится к Барсе. И за Севлью очень рад. Пусть Ла Лига процветает
+12
-3
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Gustavo Tiburzi
За время в псж выиграл все международные трофеи, в бонус и чемп Франции с Суперкубком! Жаль в лч ничего не получилось! Теперь может делать, что душе угодно и карману!
+12
-4
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и в 1/8 вышли после полуфинала и финала. Не достижение ли?
Ну вылетать от такого середняка как Реал действительно непозволительно для Лео Месси. Ладно от Порту, Лиона и прочих, но Реал... этого ему и не простили в Париже
+14
-6
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Старый Знакомый
Только в таком убогом, мерзком и прогнившем насквозь футбольном клубе, как ПСЖ, главный тренер будет упрашивать болельщиков вести себя себя адекватно, когда игрок такого уровня проводит свой заключительный матч. Понятно было, что Месси не от огромной любви, а скорее из-за стечения обстоятельств оказался у них (в барсу нельзя, а Сити только что потратили 100+ лямов на Гриллиша, а больше в Европу и некуда, так как ФФП). Понятно было, что Рамос не был влюблен в этот ПСЖ, но шейхи просто захотели себе хайповый трансфер и пошли на все условия Серхио. О чем сейчас наверняка все и жалеют.
ПСЖ заслуживает всю ту грязь, все те скандалы и все то неуважение, с которым сталкивается во всем цивилизованном футбольном мире, среди тех, кто понимает, что сейчас этот клуб ни что иное, как ярмарках гламурных игроков, чьи мечты о трофеях заканчиваются после высоких зарплат и дорогих контрактах. Ни один уважающий себя и свои спортивные амбиции игрок на пике не перейдет в этот очередной парижский дом моды. Оно и понятно - самый гадкий клуб прямо сейчас.
+14
-6
+8
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Оригинальный Ник
Ответ Любезный Коссутий
физрук думал, что это он управлял Месси, а не наоборот
Поуважительнее надо быть к человеку, который отобрал чемпионство у ПСЖ с гоатом в составе
+7
-2
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Арман Досжанов
Месси будет сложно расставаться с Клермоном, теперь обратно к бывший Эйбару
Лень идти в статистику, но там информация о том, что в ворота твоего любимого Реала он забил больше, чем Эйбару
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Аскар Мустафин
кто против, что Месси плохой или средний, или чуть очень хороший !!!
мое мнение было, есть и будет, что он если в не величайших, но он из тех игроков, которые делают футбол-футболом , которого ждут зрители, а это мы и видим все , как что происходит. Лично, я не фанат Лео, но он делал, то что далеко мнооогие и не умеют, и просто не знают. Да, он имеет право, в своем статусе быть таким, каким он есть Сйч. И , не надо так обсуждать его право на его выбор. Как захочет, так он и сделает. Он относится вообще, по-моему, к самым лучшим игрокам своего и будущего поколения...
прошу прощения, но это мое мнение !!!
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Domian
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А он вообще вылетал? Я его в играх тогда не видел
У него величайшая карьера в истории, так что остынь)
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AnMe
Ответ Андрей Манилин
Лучший игрок сезона в Лиге 1 - Килиан Мбаппе
Его признали официально, хотя он не лучше Лео по стате. А по многим ключевым показателям Лео его опережает. Учитывая, что они даже не номинировали Ляказетт с таким же количеством голов (на 1 меньше вроде), даже не включили в символическую команду сезона лиги1 и Лео даже не приехал на номинацию, то предельно ясно было, что награда не объективная, поэтому здесь у каждого свое мнение. Но пешком, без мотивации, и в возрасте 35-36 лет ничем звезде на пике не уступает.
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Анвар Масимов
Ответ Вячеслав Пустохин
Кто-то чем-то управляет в ПСЖ?
Мбаппе всем управляет
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Ложный Голкипер
период Месси в псж - бессмысленный и беспощадный
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Wild91688
Ну и правильно,нужно сбагрить этот пиар балласт,более распиаренного игрока в истории небыло,даде цклый ЧМ под него организрвали с левыми пендалями
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ruslan_khaibulov
Ответ A K
Ну хоть посвистят придурки напоследок. Потом внукам будут рассказывать, что они Месси свистели. Так это и останется самым главным достижением в их жизни.
думаю что никакими деньгами они уже уважающих себя игроков не заменят, это колхоз алжирские дикари из Парижа, переломали Неймара, сломали Фалькао. страна колхозанов и кивоногих костоломов.
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