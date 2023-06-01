Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона. Гальтье сообщил об этом
Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
Об этом сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье.
«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч [с «Клермоном»] будет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Гальтье.
В 31 матче Лиги 1 в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Статистика чемпиона мира – здесь.
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Ды и п.х)))))
Не стыковочка))
ПСЖ заслуживает всю ту грязь, все те скандалы и все то неуважение, с которым сталкивается во всем цивилизованном футбольном мире, среди тех, кто понимает, что сейчас этот клуб ни что иное, как ярмарках гламурных игроков, чьи мечты о трофеях заканчиваются после высоких зарплат и дорогих контрактах. Ни один уважающий себя и свои спортивные амбиции игрок на пике не перейдет в этот очередной парижский дом моды. Оно и понятно - самый гадкий клуб прямо сейчас.
мое мнение было, есть и будет, что он если в не величайших, но он из тех игроков, которые делают футбол-футболом , которого ждут зрители, а это мы и видим все , как что происходит. Лично, я не фанат Лео, но он делал, то что далеко мнооогие и не умеют, и просто не знают. Да, он имеет право, в своем статусе быть таким, каким он есть Сйч. И , не надо так обсуждать его право на его выбор. Как захочет, так он и сделает. Он относится вообще, по-моему, к самым лучшим игрокам своего и будущего поколения...
прошу прощения, но это мое мнение !!!