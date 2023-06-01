«Зенит» получил 13,56 млрд рублей от спонсоров в 2022 году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й

«Зенит» получил наибольшую денежную сумму от спонсоров в 2022 году среди клубов РПЛ.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Поступления от спонсорских сделок попадают в категорию «коммерческие доходы».

Рейтинг клубов Мир по коммерческим доходам:

1. « » – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;

2. « » – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;

3. « » – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;

4. « » – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;

5. ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;

6. «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;

7. «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;

8. «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;

9. «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;

10. «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;

11. «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;

12. «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;

13. «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;

14. «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;

15. «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;

16. «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0.

Отметим, что «Ахмат» не получает спонсорских доходов с момента введения санкций США против клуба в декабре 2020 года. В клуб поступают деньги из регионального фонда.

«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы