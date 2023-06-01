«Зенит» получил 13,56 млрд рублей от спонсоров в 2022 году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й
«Зенит» получил наибольшую денежную сумму от спонсоров в 2022 году среди клубов РПЛ.
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Поступления от спонсорских сделок попадают в категорию «коммерческие доходы».
Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:
1. «Зенит» – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;
2. «Динамо» – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;
3. «Локомотив» – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;
4. «Спартак» – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;
5. ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;
6. «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;
7. «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;
8. «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;
9. «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;
10. «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;
11. «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;
12. «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;
13. «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;
14. «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;
15. «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;
16. «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0.
Отметим, что «Ахмат» не получает спонсорских доходов с момента введения санкций США против клуба в декабре 2020 года. В клуб поступают деньги из регионального фонда.
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А у нас что, клубы спонсируют иностранные компании??
А Даса бесплатно из Голландии приехал.
Хахахаха