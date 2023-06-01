«Зенит» получил 13,56 млрд рублей от спонсоров в 2022 году – больше всех в РПЛ. «Динамо» – 2-е, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи деньги Футбол

«Зенит» получил наибольшую денежную сумму от спонсоров в 2022 году среди клубов РПЛ.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Поступления от спонсорских сделок попадают в категорию «коммерческие доходы». 

Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:

1. «Зенит» – 13 557,8 млн рублей, рост с прошлого года – 895,1 млн;

2. «Динамо» – 6 173,5 млн рублей, рост с прошлого года – 413,9 млн;

3. «Локомотив» – 6 038 млн рублей, падение с прошлого года – 121,4 млн;

4. «Спартак» – 3 979,3 млн рублей, падение с прошлого года – 2 704,3 млн;

5. ЦСКА – 2 653,5 млн рублей, падение с прошлого года – 25,9 млн;

6. «Краснодар» – 2 129,7 млн рублей, падение с прошлого года – 538 млн;

7. «Сочи» – 2 120,1 млн рублей, рост с прошлого года – 272,3 млн;

8. «Оренбург» – 1 332,6 млн рублей, рост с прошлого года – 491,1 млн;

9. «Ростов» – 925,5 млн рублей, падение с прошлого года – 0,5 млн;

10. «Урал» – 478 млн рублей, рост с прошлого года – 85,5 млн;

11. «Крылья Советов» – 358,4 млн рублей, рост с прошлого года – 154,7 млн;

12. «Пари НН» – 347,6 млн рублей, рост с прошлого года – 128 млн;

13. «Торпедо» – 279,8 млн рублей, рост с прошлого года – 140,4 млн;

14. «Факел» – 84,3 млн рублей, рост с прошлого года – 33 млн;

15. «Химки» – 80,2 млн рублей, падение с прошлого года – 7,8 млн;

16. «Ахмат» – 0, рост с прошлого года – 0. 

Отметим, что «Ахмат» не получает спонсорских доходов с момента введения санкций США против клуба в декабре 2020 года. В клуб поступают деньги из регионального фонда.

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54 комментария

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RAMIK
Государственные компании увеличили вложения в футбольные клубы! Здорово! А государство требует с нас то на операции, то на гуманитарную помощь,то ещё что то.
+48
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SPARTAK NAVSEGDA
Так у них и стадион за 1 рубль в год..
+22
-2
+20
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RAMIK
Ответ 6tspey7tb5
Так Лукойл, ВТБ, РЖД так же финансируют как Газпром. Ой стоп))))
У Спартака с Лукойлом всегда был очень скромный контракт по меркам РПЛ. Деньги выкладывали за счёт диведентов Федун и Аликперов. Как сейчас ситуация незнаю.
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6tspey7tb5
Так Лукойл, ВТБ, РЖД так же финансируют как Газпром. Ой стоп))))
+17
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Павел Колесников
ЦСКА зря всю форму обклеивал?
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HI MARS
Примечательно что до прихода кооператива Озеро во власть,Зенит был средненьким клубом
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Ответ Bello Jiafra
Комментарий удален модератором
в 4 раза больше получают денег, чем Спартак, а последняя победа с помощью судей...)
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Ответ RAMIK
Государственные компании увеличили вложения в футбольные клубы! Здорово! А государство требует с нас то на операции, то на гуманитарную помощь,то ещё что то.
это другое...
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Екн Лор
Ответ </c/>
в 4 раза больше получают денег, чем Спартак, а последняя победа с помощью судей...)
В 4 раза у Спартака больше, чем у Ростова, а в таблице разница одно очко
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RAMIK
Ответ </c/>
это другое...
И как можно праздновать успехи клуба, зная что игра не по правилам?! Кому это интересно? Это всё равно если двое наших в ММА выйдут против Джона Джонса и выиграют.
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HI MARS
Лучше бы Газпром газ провёл в России
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в 4 раза больше Спартака получают от спонсоров, а выигрывают за счёт Кукуяна/Иванова...всё что нужно знать о гегемоне...
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RAMIK
Ответ Павел Колесников
ЦСКА зря всю форму обклеивал?
ЦСКА даже после Кубка Уефа не сильно был привлекателен у спонсоров. Многое решали связи Иванова( болельщика клуба),а сейчас Орешкина.
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Ktoto_V_Dome
Ахмат 0 😮
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RAMIK
Ответ </c/>
вложения должны быть оправданы, а как ещё оправдать то, что ты вкладываешь в разы больше других и при этом не побеждаешь? так что, победы в кабинете будут ещё не один раз...
Там нужно оправдать всё перед одним человеком(которого показывают сразу после забитого гола, и не показывают когда пропускают). Всё делается для него.
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hulk&boloto
Ответ </c/>
команды со 2 и 3 места по вложениям и результату этого сезона да и прошлого нужно расформировывать за отсутствие результатов значимых...
А твой Спартак куда, в ЛЧ?
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Recreated
Отметим, что «Ахмат» не получает спонсорских доходов с момента введения санкций США против клуба в декабре 2020 года. В клуб поступают деньги из регионального фонда.
А у нас что, клубы спонсируют иностранные компании??
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RAMIK
Ответ валя_стакан
у Динамо ушло полсостава, никого по сути не купили, но за то вторые по деньгам оказывается.
Двоих из Израиля взяли, Норман в платной аренде, новые защитники. А те кто ушёл, ушли либо бесплатно, либо в аренде.
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Криштиану Роналду
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RAMIK
Ответ валя_стакан
Даса бесплатным агентом пришел, Нгамале за копейки куплен в Швейцарии. Экономия на зарплатах приостановивших контракты около 6 млн в год
Выплаты агентам. Бесплатных трансферов не бывает.
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a2wai
Ответ RAMIK
Двоих из Израиля взяли, Норман в платной аренде, новые защитники. А те кто ушёл, ушли либо бесплатно, либо в аренде.
Кого двоих. Единственный трансфер из Израиля был Карцев, и тот сорвался, потому что деньги за его аренду уплочены не были. Зимой он вон в Турцию уехал.

А Даса бесплатно из Голландии приехал.
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Bello Jiafra
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RAMIK
Ответ a2wai
Кого двоих. Единственный трансфер из Израиля был Карцев, и тот сорвался, потому что деньги за его аренду уплочены не были. Зимой он вон в Турцию уехал. А Даса бесплатно из Голландии приехал.
Я перепутал значит. Но не суть. Выплаты агентам тоже немаленькие,тем более сейчас
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валя_стакан
Ответ RAMIK
Двоих из Израиля взяли, Норман в платной аренде, новые защитники. А те кто ушёл, ушли либо бесплатно, либо в аренде.
Даса бесплатным агентом пришел, Нгамале за копейки куплен в Швейцарии. Экономия на зарплатах приостановивших контракты около 6 млн в год
0
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Vladimir Frolov
Ахмат - 0
Хахахаха
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