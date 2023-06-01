Гальтье о Месси: «Не считаю критику обоснованной. В 35 лет он забил 21 гол и сделал 20 ассистов. Он всегда был на службе команды»

Кристоф Гальтье назвал критику игры Лионеля Месси в «ПСЖ» необоснованной.

«О Лео было много сказано, вы его много анализировали. Я не буду говорить о его первом сезоне, когда ему пришлось адаптироваться, это был его первый опыт вне «Барселоны».

В этом сезоне он был важным элементом игры «ПСЖ», всегда был доступен, всегда присутствовал на тренировках. А критику в его адрес я вообще не считаю обоснованной.

Когда тебе 35 лет в сезоне с чемпионатом мира посередине, и ты забиваешь 21 гол и отдаешь 20 результативных передач... В таком сезоне он 41 раз имел определяющее значение.

Он всегда был на службе команды, он был распасовщиком и завершителем. Для такого тренера как я было большой честью не тренировать его, а сопровождать на протяжении всего сезона», – сказал тренер «ПСЖ».

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