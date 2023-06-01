Гальтье о Месси: «Не считаю критику обоснованной. В 35 лет он забил 21 гол и сделал 20 ассистов. Он всегда был на службе команды»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье назвал критику игры Лионеля Месси в «ПСЖ» необоснованной.

«О Лео было много сказано, вы его много анализировали. Я не буду говорить о его первом сезоне, когда ему пришлось адаптироваться, это был его первый опыт вне «Барселоны».

В этом сезоне он был важным элементом игры «ПСЖ», всегда был доступен, всегда присутствовал на тренировках. А критику в его адрес я вообще не считаю обоснованной.

Когда тебе 35 лет в сезоне с чемпионатом мира посередине, и ты забиваешь 21 гол и отдаешь 20 результативных передач... В таком сезоне он 41 раз имел определяющее значение.

Он всегда был на службе команды, он был распасовщиком и завершителем. Для такого тренера как я было большой честью не тренировать его, а сопровождать на протяжении всего сезона», – сказал тренер «ПСЖ».

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82 комментария

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Aktan
Хоть кто-то в этой команде понимает всю ценность Месси.
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Iamliam
Месси сделал 62 очка по гол плюс пас в этом сезоне, выиграл ЧМ и Лигу1 в 35 лет!
Хейтеры: ЧМ выиграл изза пенок, Лига1 - лига фермеров
Это походу не лечится))
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Domian
Месси не наемник, чихал он на ПСЖ.
При переходе никаких пафосных речей не говорил, эмблему на футболке не целовал, обещаний не давал.
Спокойно подготовился к главному турниру в истории спорта и выиграл его.
Теперь он тот, кто в статусе ГОАТ официально.
Если с этой точки зрения рассматривать переход в ПСЖ, то он мегаудачен, все таки в Барсе Лео не смог бы себя довести до идеальной формы к ЧМ.
Спасибо ПСЖ за такую возможность + взял два чемпионства с ними и довел количество трофеев до 43.
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Aktan
Ответ Любовник Евы Браун
ну максимум такой специалист и мог его оценить
Любой кто любит футбол, а не конкретных персонажей, очень высоко ценит то, что увидел вживую игру Месси потому что таких еще не было и очень маловероятно что будут
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Blood__type
худший сезон Месси - лучший для 99% игроков из топ-5.
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Эрик Оганезов
Месси всем все уже доказал на ЧМ. Только его пас с Голландцами можно приводить в пример как уникального футболиста
+18
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Анвар Масимов
Ответ Iamliam
Месси сделал 62 очка по гол плюс пас в этом сезоне, выиграл ЧМ и Лигу1 в 35 лет! Хейтеры: ЧМ выиграл изза пенок, Лига1 - лига фермеров Это походу не лечится))
братик , хейтерам не докажешь
+14
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Александр Колосов
А если серьёзно, прекрасный сезон прекрасного игрока. 20+20 г+п в ПСЖ выбил в 35 лет. Зацепил ЧМ, став лучшим игроком турнира. Это ЗМ, ребята.
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МСД
Ответ Екн Лор
Когда Рон забивал по 25-30 мячей в более конкурентном и сильном Сериале в 36, его нещадно хейтили. Но тут другое
А Рон при этом и ЧМ выигрывал, и был лучшим на этом мундиале?
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Экспертное мнение
Это еще жадный Мубаппес не дал передачи в явных ситуациях. Уверен, что Килиан уже тренируясь с Месси, играя с ним понял, что не быть ему игроком его уровня, вот и завидовал.
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Blood__type
Ответ Екн Лор
Когда Рон забивал по 25-30 мячей в более конкурентном и сильном Сериале в 36, его нещадно хейтили. Но тут другое
для 30 голов Рона в серии А пришлось лишиться командной игры, чтобы замыкала хоть что-то забил. плюс пенок он бил большое любого другого футболиста. Месси же имеет к 20 голам 20 передач. Пончик до 5 даже не добрался.
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Анвар Масимов
Ответ Эрик Оганезов
Месси всем все уже доказал на ЧМ. Только его пас с Голландцами можно приводить в пример как уникального футболиста
ну ты о чем ??? какой пас ?? он даже не скандалил за то , чтобы его фантомное касание волосами засчитали как его гол
+10
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Кашшай Чакырович
Тот кто видел всю его карьеру ,каждый гол и ассист ,каждый созданный голевой момент ,может сказать ,да для Месси сезон в Псж это провал , но то что для Месси провал ,для 99% футболистов это достижение , 25 летний Мбаппе выглядел хуже 35 летнего ветерана ,который провалил сезон в Псж и он за это получил лучшего игрока лиги 1 ,это и говорит о том что для Месси провал ,для восходящей звёзды это достижение и поэтому 90% топ тренеров и футболистов называют Месси лучшим в истории футбола!
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Экспертное мнение
Ответ Екн Лор
Когда Рон забивал по 25-30 мячей в более конкурентном и сильном Сериале в 36, его нещадно хейтили. Но тут другое
Когда Суарес наколотил 31 гол в АПЛ без единого пенальти, сделав рекорд, ему не выписали ЗМ в 2014 году, а опять подарили пассажиру, бравшему ЛЧ в составе Реала, который и без него умеет выигрывать, оказывается.
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Александр Северный
а если бы черепаха и некоторые личности не транжирили моменты созданные им , то он бы уже давно побил рекорд лиги по асистам. да и в целом за сезон.
+11
-4
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Ебздрогыч
Я понимаю Гальтье, он будет внукам и правнукам рассказывать - я тренировал самого Месси!
+6
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Рыжий Бизон
Месси провел норм сезон, а благодаря ЧМ ещё и исторический во многих аспектах
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Va_BanK
Ответ Любовник Евы Браун
ну максимум такой специалист и мог его оценить
Ну если чуть капнуть то всегда люди не имеющие никакого отношения к Аргентине-Барселоне и к Португалии называли лучшим именно Месси. Даже Зидан тренируя Рона как то высоко отозвался о Месси и пришлось ему извиняться перед рончиком. А сторону Рона в большинстве случаев занимали предвзятые люди, агенты, товарищи по команде, португальцы, когда их было мало он подключал мамку и сестру)))
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Экспертное мнение
Ответ Egor Aleksandrovich
при всем уважении, но выиграть в ПСЖ Лигу1 - ты серьезно ставишь это в достижение? они берут ее каждый год, за редким исключением
Каждый год Ювентус брал Серию А 100 лет подряд до прихода Роналду. А ПСЖ был второй командой Франции в момент прихода Месси. Это просто факты, считать там у себя можешь как угодно, но это будут не факты, а мнение)
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Aktan
Ответ Вячеслав Пустохин
тогда почему они не пытаются его продлить?)
Вы не рассматриваете вариант что сам Месси не хочет ничего продлевать?!
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Iamliam
Ответ Екн Лор
Когда Рон забивал по 25-30 мячей в более конкурентном и сильном Сериале в 36, его нещадно хейтили. Но тут другое
Ну и зачем Роналду приплел?) Новость не про него.
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кто-то
Ответ Пенс
мусорная стата. Важен контекст, а он такой, что меся играет за сильнейший клуб страны с запасом и все его 100+100 там, а не в топ-матчах ЛЧ, где он сливается с газоном и не забивает пенальти.
Месси провёл сезон лучше Мбаппе, даже в ЛЧ
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Ну так Галтье это парижский Херардо Мартино — персональный питомец меси. Развалили команду на пару с мелким и довольны друг другом) Летом оба отправятся в пустыню 🤡
В следующем сезоне один сам с собой будешь вести диалоги на ветках чемпионата Франции, потерпи немного)
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кто-то
Ответ Имя Фамилия
Заточили под него всю тактику, отдали все стандарты, полностью освободили не только от оборонительной работы, а и от борьбы за мяч в атаке. На выходе 21 гол, из которых половина Клермонам и Маккаби Хайфе — просто смех. Там рядом парниша, у которого официальная роль на поле «‎опорный пункт»‎ или «‎якорь» забивает 45 и это считается за средний сезон.
Ахахах, «заточили всю тактику». Сам то понял, что сказал? На капризного Мбаппе заточили всю тактику и всю игру. Мбаппе, между прочем, тоже не отрабатывает в защите. Француз выглядел хуже Аргентинца
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Alexander Yavriantz
Ответ Blood__type
худший сезон Месси - лучший для 99% игроков из топ-5.
Как вообще худшим может быть сезон с выиграныым ЧМ?)
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