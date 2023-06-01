Гальтье о Месси: «Не считаю критику обоснованной. В 35 лет он забил 21 гол и сделал 20 ассистов. Он всегда был на службе команды»
Кристоф Гальтье назвал критику игры Лионеля Месси в «ПСЖ» необоснованной.
«О Лео было много сказано, вы его много анализировали. Я не буду говорить о его первом сезоне, когда ему пришлось адаптироваться, это был его первый опыт вне «Барселоны».
В этом сезоне он был важным элементом игры «ПСЖ», всегда был доступен, всегда присутствовал на тренировках. А критику в его адрес я вообще не считаю обоснованной.
Когда тебе 35 лет в сезоне с чемпионатом мира посередине, и ты забиваешь 21 гол и отдаешь 20 результативных передач... В таком сезоне он 41 раз имел определяющее значение.
Он всегда был на службе команды, он был распасовщиком и завершителем. Для такого тренера как я было большой честью не тренировать его, а сопровождать на протяжении всего сезона», – сказал тренер «ПСЖ».
Месси точно уходит из «ПСЖ». Куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Хейтеры: ЧМ выиграл изза пенок, Лига1 - лига фермеров
Это походу не лечится))
При переходе никаких пафосных речей не говорил, эмблему на футболке не целовал, обещаний не давал.
Спокойно подготовился к главному турниру в истории спорта и выиграл его.
Теперь он тот, кто в статусе ГОАТ официально.
Если с этой точки зрения рассматривать переход в ПСЖ, то он мегаудачен, все таки в Барсе Лео не смог бы себя довести до идеальной формы к ЧМ.
Спасибо ПСЖ за такую возможность + взял два чемпионства с ними и довел количество трофеев до 43.