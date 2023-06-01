«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши, назвавшего Соболева «клоуном». Клуб провел свою экспертизу
«Спартак» передал КДК дополнительные материалы о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши.
В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.
Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.
После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.
Как сообщает «РБ Спорт», «Спартак» направил КДК дополнительные материалы по словам Роши, обратив внимание органа на интервью Роши. В комитете подтвердили, что получили новую информацию.
«Да, мы получили дополнительные материалы. «Спартак» сделал свою клубную экспертизу и направил ее в КДК», – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Не удивлюсь, если с блэкджеком и дамами лёгкого поведения
ЦСКА подаёт на отмену КК своему игроку. Пишет по этой ситуации 1 пост. Всё.
Спартак, 10 постов о извинениях, о травле, о том что Роша первый был, бредовое видео нарезает, заряжает про спартаковских блогеров. Максимально потеет обелить чёрного дельфина. Подаёт жалобу на игрока другой команды.
И сектанты спартака такие, вы нытики 🎭