«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши, назвавшего Соболева «клоуном». Клуб провел свою экспертизу

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» передал КДК дополнительные материалы о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.

Как сообщает «РБ Спорт», «Спартак» направил КДК дополнительные материалы по словам Роши, обратив внимание органа на интервью Роши. В комитете подтвердили, что получили новую информацию.

«Да, мы получили дополнительные материалы. «Спартак» сделал свою клубную экспертизу и направил ее в КДК», – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс». 

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73 комментария

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nonm79
Эпические клоуны🤦‍♂️
+138
-20
+118
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Антимосковский
клуб провел свою экспертизу и понял, что соболев и есть клоун
+93
-11
+82
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Evgeny Trifonov
Юрий Никулин был клоуном например, так что так себе оскорбление, а для мерзкого игрочишки Соболева вообще комплимент
+66
-8
+58
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2vdhrvmmzf
А в чем проблема клоуна назвать клоуном?
+23
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+20
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vzhik \0
Ответ </c/>
вот это правильно, один виноват во всём, а другой святой оказался, оба схватили по красной между прочим...либо обоих под нож, либо Соболева вернуть в 30 туре, т.е автоматический пропуск 1 матч!
Ну если Соболева за каждую провокацию, ныряние и грубую игру пускать под нож, то у него к сегодняшнему дню только плавник бы остался. Так что пусть посидит и подумает над своим поведением, а то получается, что дельфины не такие уж и умные, как о них говорят
+21
-2
+19
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Strike36
Ответ Direct free kick
Цеска они такие. Проигрывать надо уметь
Заметь, что вас ненавидят абсолютно все.
+24
-7
+17
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Кирилл.С-Пб
Вечное нытье и боль ниже копчика. Всенародные позорники🤣🤣🤣🤦
+23
-7
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Контрольный выстрел
Ответ Direct free kick
Цеска они такие. Проигрывать надо уметь
так это вы все никак не умейтесь ... в оон еще напишите и в спортлото.
+15
-2
+13
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Клирик
Ох, не туда они все силы бросают, не туда...
+16
-5
+11
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Илья Ворошилов
Ответ Evgeny Trifonov
Юрий Никулин был клоуном например, так что так себе оскорбление, а для мерзкого игрочишки Соболева вообще комплимент
Ещё Юрий Никулин Финскую и Великую Отечественную Войну прошёл . Этого 7партаковского урода даже клоуном нельзя называть
+11
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+10
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инок
Спартак просто не знает, за что зацепиться уже.
+12
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fil_spb
"Клуб провел свою экспертизу" и выяснил, что Соболев не только клоун, но и полный *вырезано цензурой*.
+11
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Kasztelan
Поразительное неумение вовремя остановиться и признать ошибку
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Aleksey Yashin
"Клуб провел свою экспертизу"

Не удивлюсь, если с блэкджеком и дамами лёгкого поведения
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Михаил1970
Из цирка тоже жалобу подали. Таким сравнением Роша оскорбил артистов комического жанра.
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Metalloid
Ответ nonm79
Эпические клоуны🤦‍♂️
Самое смешное, что они же реально этого не понимают. )
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Илья Ворошилов
Ответ Direct free kick
Цеска они такие. Проигрывать надо уметь
Бойцы заремы такие клоуны
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Toppec09
Вся суть лицемерия от мяса.
ЦСКА подаёт на отмену КК своему игроку. Пишет по этой ситуации 1 пост. Всё.

Спартак, 10 постов о извинениях, о травле, о том что Роша первый был, бредовое видео нарезает, заряжает про спартаковских блогеров. Максимально потеет обелить чёрного дельфина. Подаёт жалобу на игрока другой команды.
И сектанты спартака такие, вы нытики 🎭
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RSI
Какая гадость. И это народный клуб? Фу!
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Krutoi130388
Он же не клоун а мYд@k, Роша ошибся. от болельщика Спартака
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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У Спартака хорошая лаборатория,Поомес потвердит
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Виктор Иваненко
А как его надо было назвать? Дельфином что ли?
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Recreated
А пусть они в CАS ещё напишут! Бом жи то написали!
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Сергей Лимонников
Ответ Direct free kick
Цеска они такие. Проигрывать надо уметь
Я вообще хорошо к спаму относился, до этого матча. Сейчас спердак = божатник
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Krutoi130388
Ответ Антимосковский
клуб провел свою экспертизу и понял, что соболев и есть клоун
Поняли что хуже, поэтому и обиделись на Рошу
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