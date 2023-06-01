«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши, назвавшего Соболева «клоуном». Клуб провел свою экспертизу

«Спартак» передал КДК дополнительные материалы о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши.

В 28-м туре Мир «Спартак» обыграл со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку, чтобы оценить сказанное Рошей в интервью.

Как сообщает «РБ Спорт», «Спартак» направил КДК дополнительные материалы по словам Роши, обратив внимание органа на интервью Роши. В комитете подтвердили, что получили новую информацию.

«Да, мы получили дополнительные материалы. « » сделал свою клубную экспертизу и направил ее в КДК», – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца « ».

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