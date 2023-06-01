УЕФА может отстранить Марчиняка от финала ЛЧ из-за участия судьи в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком
УЕФА может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.
Планировалось, что матч между «Манчестер Сити» и «Интером», который состоится 10 июня, обслужит судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком.
Однако, как сообщает Sky Sport, УЕФА может заменить Марчиняка на этой игре. Это связано с новостями о том, что рефери принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.
УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Союз выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом.
Решение о том, останется ли Марчиняк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято завтра.
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Если бы занимался - другой разговор. А так в очередной раз происходит клиника.