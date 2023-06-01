УЕФА может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.

Планировалось, что матч между « » и « », который состоится 10 июня, обслужит судейская бригада во главе с поляком .

Однако, как сообщает Sky Sport, может заменить Марчиняка на этой игре. Это связано с новостями о том, что рефери принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Союз выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом.

Решение о том, останется ли Марчиняк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято завтра.

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