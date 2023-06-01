УЕФА может отстранить Марчиняка от финала ЛЧ из-за участия судьи в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Шимон Марчиняк Политика Футбол

УЕФА может сменить арбитров финала Лиги чемпионов.

Планировалось, что матч между «Манчестер Сити» и «Интером», который состоится 10 июня, обслужит судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком

Однако, как сообщает Sky Sport, УЕФА может заменить Марчиняка на этой игре. Это связано с новостями о том, что рефери принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями. 

УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Союз выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом. 

Решение о том, останется ли Марчиняк главным арбитром финала ЛЧ, будет принято завтра. 

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55 комментариев

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Arthur Jacob
Тяжёлый матч для судьи будет, с одной стороны Интер где 5-6 игроков основы белые, представители титульной нации и с другой стороны Манчестер у которого на гербе кораблик - символ работорговли
+91
-7
+84
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Arthur Jacob
Ждём чернокожего судью трансгендера из Англии
+66
-8
+58
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<~Inter~>
Ответ Arthur Jacob
Тяжёлый матч для судьи будет, с одной стороны Интер где 5-6 игроков основы белые, представители титульной нации и с другой стороны Манчестер у которого на гербе кораблик - символ работорговли
Да и Холанд истинный ариец. Как такому парню пенальти не дать
+32
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+32
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amra73
Карасев на выход
+27
-2
+25
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Блуждающий странник
То есть они собираются заменить лучшего арбитра сезона, который в идеальной форме исключительно из-за его политических взглядов? Вообще уже крыша едет у толерашек. Вчера бригада Тэйлора опозорилась на финале ЛЕ своими непоследовательными решениями, зато небось к ЛГБТ Тэйлор относится отлично. Формально матч не испортили, но судейство было отвратным, а Марчиняк именно что умеет нормальный вектор судейства задавать
+37
-16
+21
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Андоррский почтальон
Марчиняка спасёт только каминг-аут.)
+13
0
+13
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a2wai
Спорт без политики, ага. Все кто еще так думает - вот вам явный пример того, что это не так.
+12
-2
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<~Inter~>
Ответ Блуждающий странник
То есть они собираются заменить лучшего арбитра сезона, который в идеальной форме исключительно из-за его политических взглядов? Вообще уже крыша едет у толерашек. Вчера бригада Тэйлора опозорилась на финале ЛЕ своими непоследовательными решениями, зато небось к ЛГБТ Тэйлор относится отлично. Формально матч не испортили, но судейство было отвратным, а Марчиняк именно что умеет нормальный вектор судейства задавать
Марчиняк провалил 1/4 и непонятно как получил назначение на финал
+8
0
+8
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OldRedWhite
Ответ Блуждающий странник
То есть они собираются заменить лучшего арбитра сезона, который в идеальной форме исключительно из-за его политических взглядов? Вообще уже крыша едет у толерашек. Вчера бригада Тэйлора опозорилась на финале ЛЕ своими непоследовательными решениями, зато небось к ЛГБТ Тэйлор относится отлично. Формально матч не испортили, но судейство было отвратным, а Марчиняк именно что умеет нормальный вектор судейства задавать
Без израильской военщины тут не обошлось !
Масонский заговор, короче …
+9
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+7
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Жирный Лукаку
Ответ Блуждающий странник
То есть они собираются заменить лучшего арбитра сезона, который в идеальной форме исключительно из-за его политических взглядов? Вообще уже крыша едет у толерашек. Вчера бригада Тэйлора опозорилась на финале ЛЕ своими непоследовательными решениями, зато небось к ЛГБТ Тэйлор относится отлично. Формально матч не испортили, но судейство было отвратным, а Марчиняк именно что умеет нормальный вектор судейства задавать
С каких пор антисемитизм – это просто "политические взгляды"?
+7
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Арсений Чернобаев
Ответ Arthur Jacob
Ждём чернокожего судью трансгендера из Англии
из Африки или из 4 дивизиона Украины. сейчас если украинец за тебя все передеруться, также как скауты за одноногих бразильцев
+8
-2
+6
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Roman Roman
"... УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями..." - я просто рядом стоял, а ребята курили...
+5
0
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DVS1
Ответ Arthur Jacob
Ждём чернокожего судью трансгендера из Англии
С украинским паспортом. И тогда свобода и демократия снова восторжествуют
+16
-11
+5
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david lamer
Ответ Arthur Jacob
Тяжёлый матч для судьи будет, с одной стороны Интер где 5-6 игроков основы белые, представители титульной нации и с другой стороны Манчестер у которого на гербе кораблик - символ работорговли
боже, да любой клуб можно так притянуть за уши
+10
-6
+4
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Wild Plum
Не разделяю идеи ультраправых поляков, но какое УЕФА дело вообще? Они же не всё время обсуждают, какие евреи и геи плохие. Может, Марчиняк приходил вместе с кем-то или просто ради интереса. Полагаю, это вообще не дело УЕФА(да и кого бы то ни было), пока Марчиняк сам не начал произносить гомофобные и антисемитские высказывания
+8
-4
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Artuom Batishev
Ответ titov-and-trubach
Это ведь кто-то настучал, получается. Кто-то сидел и мониторил, куда Марчиняк ходит?
Или все намного проще: на фото с этого мероприятия судья засветился 😏
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Георгий Большаков
Ответ Togliattinec
эм, а вы не думаете, что Марчиняка как раз за это и хотят наказать?) Спорт вне политики - так и не приходи к политикам на сборища. УЕФА как бы говорит: Закончишь карьеру судьи - поддерживай кого хочешь
Спорт вне политики означает, что в спорте за политику спрашивать не стоит
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Тиджани Бабангида
«Мероприятие»…
Гомофобия и судейство.
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NikoVinkovic
Я так понимаю, если бы он на левацкое мероприятие сходил, то всё норм, политика не мешает?
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Кашшай Чакырович
Политики хотят заставить европейцев есть насекомых, а сами едят роскошную говядину".Славомиром Менцен . Мужичок говорит немножечко правды и его сразу запрещают ,вот вам и дерьмократия !
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Артем Дорохин
Ответ Илья Лисицкий
100 процентов Интер теперь засудят ,если все будет идти не по плану сити
Да Манчестер Сити и без судей выиграет. Сити более классная команда. Тотально деклассирует Интер.
+2
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Roma Tarasych
Ответ Arthur Jacob
Тяжёлый матч для судьи будет, с одной стороны Интер где 5-6 игроков основы белые, представители титульной нации и с другой стороны Манчестер у которого на гербе кораблик - символ работорговли
Нет, тут явно придётся придушить интернационалов!
+1
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a2wai
Ответ Togliattinec
эм, а вы не думаете, что Марчиняка как раз за это и хотят наказать?) Спорт вне политики - так и не приходи к политикам на сборища. УЕФА как бы говорит: Закончишь карьеру судьи - поддерживай кого хочешь
Сходил на мероприятие и сходил. Он же не занимается никакой пропагандой.

Если бы занимался - другой разговор. А так в очередной раз происходит клиника.
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& Co1366
Если бы вместо антисемитских были антироссийские никто ничего бы не заметил.
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Жирный Лукаку
Ответ Wild Plum
Не разделяю идеи ультраправых поляков, но какое УЕФА дело вообще? Они же не всё время обсуждают, какие евреи и геи плохие. Может, Марчиняк приходил вместе с кем-то или просто ради интереса. Полагаю, это вообще не дело УЕФА(да и кого бы то ни было), пока Марчиняк сам не начал произносить гомофобные и антисемитские высказывания
Дело их в том, чтт УЕФА – работодатель. У каждой организации свои ценности. Если есть то, что вредит имиджу – с работником расстаются. Это бизнес.
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