Платежная ведомость СКА превышает 1,2 млрд рублей при потолке в 900 млн («СЭ»)

Теги СКА бизнес КХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Платежная ведомость СКА превышает 1,2 млрд рублей.

По информации «Спорт-Экспресса», на данный момент сумма зарплат хоккеистов петербургской команды в сезоне-2023/24 превышает 1,2 млрд.

Напомним, что потолок зарплат в Фонбет чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.

Ранее СКА не продлил контракт Дмитрия Яшкина и объявил об уходе Дамира Жафярова, однако команде придется расстаться еще с несколькими хоккеистами, чтобы не нарушить регламент.

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49 комментариев

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daniel-cristian
что сказать, придётся регламент менять раз такое дело
+130
-4
+126
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Александр Буркин
А пост то почему не удалили ещё? Ротенберг не заметил или чо?
+32
-2
+30
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Пугливый Кот
Если регламент мешает мальчику Боре-надо поменять регламент.Иначе это может негативно сказаться на будущих победах "России 25" над сборной Канады. Тут дело государственной важности,остальные подождут.))
+29
-5
+24
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Дим Димыч
Ответ daniel-cristian
что сказать, придётся регламент менять раз такое дело
🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🎯🎯🎯🎯🎯
+18
0
+18
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Кеша
Отправить пол команды в фарм . Там до потолка еще ой как далеко . 15 человек обещали в Ладу . Поэтому впишутся легко.
+20
-4
+16
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haymaker
Ответ daniel-cristian
что сказать, придётся регламент менять раз такое дело
что за ерунда? если регламент поменять, то и остальные так смогут. Надо всё оставить как есть, а для ска просто делать исключения как для газового клуба сборной
+13
0
+13
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Alexander91
Натяжные потолки.Дорого.
+12
0
+12
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Иван Петров
Вот бы разогнать эту команду... Эх, мечты...
+15
-4
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Олег
Нечего страшного для Ромы нет.
Этот персонаж,
сделает как ему будет нужно.
И обойдёт потолок легко...
+12
-1
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Bartez1986
на смену суперсерии пришла суперплатежная ведомость
+10
-2
+8
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Shldnkn
Тююю, еще пару игроков возьмут, это ж Ротенберги
+9
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XoM9lK
Может изменить регламент? Пусть у СКА ведомость будет 2 млрд, а у всех остальных клубов по 500 млн. Все-таки «базовый клуб сборной России»
+8
-1
+7
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Даниил Кораблёв
Потолок нужно увеличивать, всё-таки спонсирование СКА - это первоочередная задача спонсоров.
+6
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Виталий Желтоусов
питерский САК неприкасаемый
+3
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ЧакЧак
Ротенберг о СКА: «Мы пристально следим за новшествами и стараемся ориентироваться на самые сильные клубы мира, лидеров НХЛ»
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Lahtenpohia
тююю. Рома позвони Валиулину. он расскажет как подписывать условный Петровых за 20 когда он все друзьям рассказывает что условия прежние . и не будет проблем с потолком. 😂😂😂

а серьезно так ещё отдадут прилично игроков
+3
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Dr Gonzo
Ответ Kabardinka
Если с Яшкиным и Жафяровым, то Казань 1.5 ярда пробьёт. Но потолок СКА местным интереснее) Просто Билл совок, а такие любят подобные вещи делать втихаря.
Вранье.
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a-fon
гениальный менеджмент.
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Storck Aerfas. 4 Pro
Ответ jqzn88xn6n
Так больше продолжаться не может
Ещё как может.Весь этот цирк примерно после сезона 2014 начался(это был пик, некогда перспективной лиги)В общем как эти люди появились в КХЛ, так всё и пошло под откос😢
+1
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Дмитрий Джи
Ответ wlad wasew
Попались, которые кусались
а у и толку? им по бую
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filippa
Ща Ромка посмотрит финал НХЛ. почитает интервью Хосе и выдаст перлы про- деньги пыль! особенно чужие...
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viktorpavlov70
Да быть такого не может)))
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filippa
Ответ Пугливый Кот
Если регламент мешает мальчику Боре-надо поменять регламент.Иначе это может негативно сказаться на будущих победах "России 25" над сборной Канады. Тут дело государственной важности,остальные подождут.))
а почему Боре? Боряж вроде как в Футбодьном Локо!
+1
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Болельщик АВЫ
Ответ Кеша
Отправить пол команды в фарм . Там до потолка еще ой как далеко . 15 человек обещали в Ладу . Поэтому впишутся легко.
Наш Арсений как раз само то для Лады.не в обиду болельщикам клуба.
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tarasoff27ka
Срочно нужно менять потолок
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