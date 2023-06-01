Платежная ведомость СКА превышает 1,2 млрд рублей при потолке в 900 млн («СЭ»)
Платежная ведомость СКА превышает 1,2 млрд рублей.
По информации «Спорт-Экспресса», на данный момент сумма зарплат хоккеистов петербургской команды в сезоне-2023/24 превышает 1,2 млрд.
Напомним, что потолок зарплат в Фонбет чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
Ранее СКА не продлил контракт Дмитрия Яшкина и объявил об уходе Дамира Жафярова, однако команде придется расстаться еще с несколькими хоккеистами, чтобы не нарушить регламент.
Этот персонаж,
сделает как ему будет нужно.
И обойдёт потолок легко...
а серьезно так ещё отдадут прилично игроков