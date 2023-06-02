Никола Йокич установил рекорд по передачам в финале для центровых

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В первом матче финальной серии с «Хит» центровой «Денвера» Никола Йокич установил рекорд по передачам для пятых номеров – он отдал 14 ассистов и совершил лишь 2 потери.

Предыдущее достижение принадлежало центровому «Селтикс» Биллу Расселлу. Тот сделал 13 передач в финале 1969 года против «Лейкерс».  

Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.  

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18 комментариев

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Forza
Я правильно понимаю, что никто в истории в плей-офф трипл-дабл в среднем за игру не делал?
+44
-3
+41
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Учительгода2020
После каждого матча будет новость про очередной его рекорд. МВП!
+25
-3
+22
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Сижу на факсах Барселоны
Гений, лучший в лиге.
+22
-8
+14
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Александр Митраков
Ответ Forza
Я правильно понимаю, что никто в истории в плей-офф трипл-дабл в среднем за игру не делал?
Делали. Дважды Вестбрук, по разу Кидд и Робертсон

Но на меньшем количестве игр

https://www.landofbasketball.com/records/triple_double_playoffs.htm
+12
0
+12
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Кирилл Павлюченко
MVP регулярки озадаченно чешет репу от таких цифр Николы.
+11
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Кирилл
Никола спокойно, без особых усилий и напряжения собрал свой трипл-дабл с рекордом по передачам для центров )
Но, думаю, победа для него гораздо важнее )
+9
-4
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Кирилл Павлюченко
Бенефис Йокича!
+4
-1
+3
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mithridat
Ответ Forza
Я правильно понимаю, что никто в истории в плей-офф трипл-дабл в среднем за игру не делал?
Среди игроков, выходивших в финал НБА - никто
+2
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Александр Митраков
Ответ Алексей Окатов
Комментарий удален пользователем
Не делал
+2
0
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Кактус Каким
Настоящий лидер,не плюшевый как всякие луки дончичи
+3
-1
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Mikl_5555
как вообще этот сербский танк остановить можно??
+1
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kolyan#15
Денвер если сможет проиграть, то только сам себе
+1
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Матвей Дойников
Ну что там? Против бакс и боцтона тоже так говорили, и маями всегда забирали первый матч? Так ведь, да?
+3
-2
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Akademik77
Белый разрывает лигу. Это немыслимо конечно.
0
0
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Akademik77
Белый разрывает лигу. Это немыслимо конечно.
0
0
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Алексей Окатов
Ответ Forza
Я правильно понимаю, что никто в истории в плей-офф трипл-дабл в среднем за игру не делал?
Комментарий удален пользователем
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Александр Митраков
И рекордное количество передач для личной дебютной игры в финалах
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Analjinn
Лёгкая серия для Коли.
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