Никола Йокич установил рекорд по передачам в финале для центровых

В первом матче финальной серии с «Хит» центровой «Денвера» Никола Йокич установил рекорд по передачам для пятых номеров – он отдал 14 ассистов и совершил лишь 2 потери.

Предыдущее достижение принадлежало центровому «Селтикс» Биллу Расселлу. Тот сделал 13 передач в финале 1969 года против «Лейкерс».

Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.