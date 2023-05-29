Канада выиграла ЧМ по хоккею, Латвия взяла бронзу, «Ювентус» без ЛЧ, «Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, осечка «Спартака» и другие новости

1. Завершился чемпионат мира по хоккею. Канада ожидаемо победила Германию (5:2) в финале. А Латвия в матче за 3-е место сенсационно обыграла США (4:3 ОТ), впервые в истории взяв медаль ЧМ по хоккею.

2. «Спартак» поделил очки с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре чемпионата России, «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (2:4), «Ростов» был сильнее «Ахмата» (3:2), «Факел» обыграл «Крылья» (2:1).

3. В заключительном, 38-м, туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома победил «Фулхэм» (2:1), «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1), «Арсенал» разгромил «Вулверхэмптон» (5:0), «Ливерпуль» устроил перестрелку с «Саутгемптоном» (4:4), «Манчестер Сити» уступил «Брентфорду» (0:1).

«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, а «Эвертон» снова спасся. «Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл» сыграют в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» и «Брайтон» – в Лиге Европы, «Астон Вилла» – в Лиге конференций. «Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки. «Челси» стал 12-м – это худший результат за 29 лет. Холанд стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 36 голами в 35 матчах, де Брюйне – лучший ассистент с 16 пасами за 32 игры.

4. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, компанию на подиуме ему составили Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и пилот «Альпин» Эстебан Окон.

5. В 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома проиграл «Милану» (0:1), «Наполи» разошелся миром с «Болоньей» (2:2), «Лацио» переиграл «Кремонезе» (3:2). «Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет. А «Милан» вышел в ЛЧ вслед за «Наполи», «Интером» и «Лацио».

6. Рублев, Шевченко, Хачанов, Циципас, Хуркач вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос». Касаткина, Самсонова, Потапова, Рахимова, Соболенко тоже пробились во 2-й круг, Саккари выбыла.

7. В 37-м туре чемпионата Испании «Барселона» уверенно разобралась с «Мальоркой» (3:0), «Атлетико» дома переиграл «Реал Сосьедад» (2:1), «Вильярреал» в гостях уступил «Райо Вальекано» (1:2). «Эспаньол» вылетел из Ла Лиги. «Реал Сосьедад» вышел в Лигу чемпионов впервые за 10 лет, «Вильярреал» и «Бетис» попали в Лигу Европы.

8. Трансферы. «Зенит» готов выплатить отступные за Сергея Пиняева – 600 млн рублей, но вингер «Локомотива» хочет только в Европу. Также клуб из Петербурга ищет вратаря, хорошо играющего ногами, Иван Ломаев из «Крыльев» – главный кандидат. «Реал» интересуется Бобби Фирмино. Лучано Спаллетти уйдет из «Наполи» после первого за 33 года чемпионского титула клуба. Жозе Моуринью уйдет из «Ромы», скорее всего.

9. «Хайденхайм» впервые вышел в Бундеслигу, забив на 93-й и 99-й. Перед этим фанаты «Гамбурга», матч которого закончился раньше, уже праздновали на поле выход в высший дивизион, но в итоге клуб опустился в зону стыков, где сыграет против «Штутгарта».

10. Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра – 23,56 м.

11. Вратарь «ПСЖ» Рико после падения с лошади получил травму головы, 29-летнего испанца доставили в больницу и интубировали. Затем стало известно, что у Рико кровоизлияние в мозг – лошадь сбросила его и ударила копытом по голове.

12. Российский фанат в футболке с флагом Сербии на карте Косово спровоцировал болельщиков «Динамо» Тбилиси на матче чемпионата Грузии. Ему плюнули в лицо, в подтрибунке была драка.

13. Словенский гонщик Примож Роглич победил в генеральной классификации «Джиро д’Италия».

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