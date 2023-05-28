«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки. «Шпоры» стали 8-ми в АПЛ

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«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не попал в еврокубки.

В матче заключительного тура АПЛ лондонский клуб разгромил «Лидс» (4:1), но этот результат не помог команде подняться выше 8-го места в таблице. «Тоттенхэм» на 1 очко отстал от «Астон Виллы», которая вышла в Лигу конференций.

8-е место в чемпионате – худший результат «Тоттенхэма» с сезона-2008/09.

От АПЛ в следующем сезоне еврокубков сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые попали в Лигу чемпионов, «Ливерпуль» и «Брайтон», которые вышли в Лигу Европы, и «Астон Вилла», которая сыграет в Лиге конференций.

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65 комментариев

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rigobersong
На момент ухода Конте шли на 4м месте набрав 49 очков, после ухода за 10 туров набрали 11!:)) Леви гений!:)👏👏👏
+82
-8
+74
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Фанат Лионеля Месси
Без Кейна на дне таблицы бы валялись
+61
-7
+54
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Cearvm
Тоттенхэм такой Тоттенхэм, что за выступлениями Челси и адскими провалами Эвертона и Лестера этого никто не заметил)
+39
0
+39
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Барсик Юрана
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Срочно Роналду на помощь!
В шип хочешь Тотхэм отправить?
+26
-10
+16
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Лагер
Багаж Павлюченко закончился
+14
-3
+11
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окечуква
Справедливо. Брайтон и Вилла лучше.
+10
0
+10
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ rigobersong
На момент ухода Конте шли на 4м месте набрав 49 очков, после ухода за 10 туров набрали 11!:)) Леви гений!:)👏👏👏
Леви видимо решил, если Баварии можно, то почему мне нельзя?
+8
0
+8
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Great ManUtd
Ответ StarsAndArrows
Ни Ливерпулю,ни шпорам эти недоеврокубки не нужны,они нужны для середняков типа молотков и виллы,лучше на чемпионат все силы бросить в борьбу за 4ку.
Что за бред? Арсенал хоть раз смог ЛЕ выиграть за то время, что в ней участвовал? МЮ только 1 раз выиграл и 1 раз жёстко просрал. Ливер не смог, Шпоры не смогли. Еврокубки в том то и престижные турниры, что их очень тяжело выигрывать и это огромный престиж для клуба - победа в Еврокубках.
+7
0
+7
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Great ManUtd
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Бедный Кейн, забил 30 в АПЛ и финишировал с командой на 8 месте. Интересно, были ли что-то подобное ранее в чемпионате?
Кевин Филлипс в 99/00 30 голов забил за Сандерленд и они заняли 7-е место.
+6
0
+6
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The Best
Респект Тоттенхэму 👏
Поддержали Челси который тоже без еврокубков остался на следующий сезон 🤝
+6
-1
+5
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dreamstep
Честнее чтобы Астон Вилла и Брайтон попали в еврокубки, чем ТТХ снова будет там уныло играть. Пусть лучше на АПЛ сконцнтрируются.
+4
0
+4
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SaH4r.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Срочно Роналду на помощь!
зачётный сарказм😂
+6
-2
+4
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Great ManUtd
Ответ artman
Как болельщик ТТХ, очень рад, что Вилла выиграла и мы никуда не вышли. Новую команду надо строить без убогой Лиги Конференций
Да, очень уж позорно Тоттенхэм слил свой сезон в ЛК.
+4
0
+4
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Direct free kick
Ответ dmitryGoose
Вот он, уровень Тоттенхэма без Конте. Он, безусловно, неудобный, дорогой и истеричный тренер, но выжимает из игроков максимум
При Конте слито куча денег на трансферы. По хорошему его бы в белую лебедь отправить за экономические преступления
+5
-2
+3
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dmitryGoose
Вот он, уровень Тоттенхэма без Конте.

Он, безусловно, неудобный, дорогой и истеричный тренер, но выжимает из игроков максимум
+7
-4
+3
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Бедный Кейн, забил 30 в АПЛ и финишировал с командой на 8 месте. Интересно, были ли что-то подобное ранее в чемпионате?
+3
-1
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Heisenberg
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Срочно Роналду на помощь!
Думаю такая "помощь" им точно не нужна.
+3
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
При Конте слито куча денег на трансферы. По хорошему его бы в белую лебедь отправить за экономические преступления
Там уже Поттер и бывшее руководство Ювентуса в очереди
+2
0
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Kikker
Ответ Great ManUtd
Тогда почему, Вильярреал выиграв ЛЕ, пошёл в ЛЧ. А в ЛК от Испании не было ни одного клуба.
Потому что тогда Вильярреал занял 7-е место в чемпионате Испании. 8-е место никак не может квалифицироваться в еврокубки, если не выигрывает ЛЧ/ЛЕ/ЛК или кубок своей страны.
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Фанат Лионеля Месси
Без Кейна на дне таблицы бы валялись
Составили бы серьезную конкуренцию Эвертону в этом сезоне !
+4
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CriminalJoint62
Ответ Great ManUtd
Стоп-стоп. А если Вест Хэм выиграет ЛК, Вилла мимо еврокубков же, нет?
Нет, будет 8 клубов от АПЛ. Вест Хэм сыграет в Лиге Европы
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Pokrishkin
Фраза из залечь на дно в Брюгге
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Great ManUtd
Стоп-стоп. А если Вест Хэм выиграет ЛК, Вилла мимо еврокубков же, нет?
тогда три команди в Ле будет играт а Вилла на ЛК
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Great ManUtd
Стоп-стоп. А если Вест Хэм выиграет ЛК, Вилла мимо еврокубков же, нет?
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Great ManUtd
Кевин Филлипс в 99/00 30 голов забил за Сандерленд и они заняли 7-е место.
Спасибо.
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