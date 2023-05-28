«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки. «Шпоры» стали 8-ми в АПЛ
«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не попал в еврокубки.
В матче заключительного тура АПЛ лондонский клуб разгромил «Лидс» (4:1), но этот результат не помог команде подняться выше 8-го места в таблице. «Тоттенхэм» на 1 очко отстал от «Астон Виллы», которая вышла в Лигу конференций.
8-е место в чемпионате – худший результат «Тоттенхэма» с сезона-2008/09.
От АПЛ в следующем сезоне еврокубков сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые попали в Лигу чемпионов, «Ливерпуль» и «Брайтон», которые вышли в Лигу Европы, и «Астон Вилла», которая сыграет в Лиге конференций.
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Поддержали Челси который тоже без еврокубков остался на следующий сезон 🤝
Он, безусловно, неудобный, дорогой и истеричный тренер, но выжимает из игроков максимум