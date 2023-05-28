«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки. «Шпоры» стали 8-ми в АПЛ

«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не попал в еврокубки.

В матче заключительного тура лондонский клуб разгромил «Лидс» (4:1), но этот результат не помог команде подняться выше 8-го места в таблице. « » на 1 очко отстал от « », которая вышла в Лигу конференций.

8-е место в чемпионате – худший результат «Тоттенхэма» с сезона-2008/09.

От АПЛ в следующем сезоне еврокубков сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», « » и «Ньюкасл», которые попали в Лигу чемпионов, « » и «Брайтон», которые вышли в Лигу Европы, и «Астон Вилла», которая сыграет в Лиге конференций.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте