Килиан Мбаппе: «Я буду в «ПСЖ» в следующем сезоне. Счастлив, что сделал такой выбор в прошлом году. Всегда хотел побеждать и вписать себя в историю Лиги 1»

Килиан Мбаппе высказался после получения приза лучшему игроку сезона в Лиге 1.

Нападающий «ПСЖ» получил награду в четвертый раз подряд.

«Все мои мысли сейчас с Рико (вратарь «ПСЖ» получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании, у него диагностировано кровоизлияние в мозг – Sports.ru). Весь клуб думает о нем.

Также сейчас мы думаем о нашем спортивном директоре, который перенес трагическую потерю. Хотелось правильно расставить приоритеты в этой речи.

Я хотел поблагодарить и поздравить игроков «Ланса», которые провели отличный сезон, а также Джонатана Дэвида, который забил много голов и помог своей команде. И, конечно, Лео [Месси], который много помогал все.

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех сотрудников « ». Я часто об этом говорю, но повторюсь: мы можем считать это банальностью, но возможность играть за «ПСЖ» рядом с такими игроками – это привилегия.

Мы смогли победить, и я хочу поблагодарить всех. Штаб, руководство, персонал, медицинский штаб, охрану и офисных сотрудников, чьи усилия помогают нам работать в лучших условиях, чтобы мы продолжали побеждать, а это сложно.

Я всегда хотел побеждать и вписать свое имя в историю чемпионата. Но даже с теми амбициями, что у меня есть, я не ожидал, что добьюсь столького так быстро. Это действительно очень приятно.

Я очень счастлив, что сделал такой выбор в прошлом году (Мбаппе отказался от перехода в «Реал» свободным агентом и продлил контракт с «ПСЖ» – Sports.ru). Я здесь, я наслаждаюсь, я становлюсь лучше как игрок. Я извлекаю пользу из этого. Я буду здесь в следующем году. Я очень счастлив», – сказал .

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