Килиан Мбаппе: «Я буду в «ПСЖ» в следующем сезоне. Счастлив, что сделал такой выбор в прошлом году. Всегда хотел побеждать и вписать себя в историю Лиги 1»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался после получения приза лучшему игроку сезона в Лиге 1.

Нападающий «ПСЖ» получил награду в четвертый раз подряд.

«Все мои мысли сейчас с Рико (вратарь «ПСЖ» получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании, у него диагностировано кровоизлияние в мозг – Sports.ru). Весь клуб думает о нем.

Также сейчас мы думаем о нашем спортивном директоре, который перенес трагическую потерю. Хотелось правильно расставить приоритеты в этой речи.

Я хотел поблагодарить и поздравить игроков «Ланса», которые провели отличный сезон, а также Джонатана Дэвида, который забил много голов и помог своей команде. И, конечно, Лео [Месси], который много помогал все.

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех сотрудников «ПСЖ». Я часто об этом говорю, но повторюсь: мы можем считать это банальностью, но возможность играть за «ПСЖ» рядом с такими игроками – это привилегия.

Мы смогли победить, и я хочу поблагодарить всех. Штаб, руководство, персонал, медицинский штаб, охрану и офисных сотрудников, чьи усилия помогают нам работать в лучших условиях, чтобы мы продолжали побеждать, а это сложно.

Я всегда хотел побеждать и вписать свое имя в историю чемпионата. Но даже с теми амбициями, что у меня есть, я не ожидал, что добьюсь столького так быстро. Это действительно очень приятно. 

Я очень счастлив, что сделал такой выбор в прошлом году (Мбаппе отказался от перехода в «Реал» свободным агентом и продлил контракт с «ПСЖ» – Sports.ru). Я здесь, я наслаждаюсь, я становлюсь лучше как игрок. Я извлекаю пользу из этого. Я буду здесь в следующем году. Я очень счастлив», – сказал Мбаппе.

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47 комментариев

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Katin Dag
Ответ Драпежник
Слава богу он сказал это в интервью, теперь слухи о переходе в Реал этим летом не будут постить.
будут
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Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
+30
-13
+17
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Драпежник
Слава богу он сказал это в интервью, теперь слухи о переходе в Реал этим летом не будут постить.
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Али Себиев
Ответ rigobersong
Там еще Беллингем:) Только перес забыл сказать, что на тчуамени последнюю копилку разбили:))
Да, последнюю копилку разбили. 70 лямов с продажи Каземиро были последними деньгами клуба, а до этого момента Мадрид и вовсе был банкротом. Продолжай держать в курсе, финансист
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Молодой Френки
Тем временем Холланд приближается к Золотому Мячу
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Дмитрий Формусатий
Ответ Ман Сити
Вообще сдал Перес, раньше какого-то там Мбаппе купил бы не глядя, а теперь какие-то ноунеймов в Бразилии все выискивает
Перес финансовый гигант, менеджер топ-уровня, который конкурирует с цистернами по типу Боули и ваших голубых, которые тратят на пво 300 млн за одно ТО
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Katin Dag
Ответ Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
и ситя тут)
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Молодой Френки
Ответ Илья Морозов
Бездействие в матчах с Реалом сильно отдалило его от золотого мяча Теперь надо класть покер Интеру и брать требл, не меньше
Я про следующие сезоны. В этом году возьмет Месси. Без вариантов
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Алексей Тарасюк
Ответ Драпежник
Слава богу он сказал это в интервью, теперь слухи о переходе в Реал этим летом не будут постить.
😎💰😎 Уже послезавтра он скажет, что с детства мечтал играть за Реал.
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Человек1991
Ответ VERBLYUD
Пока Мбаппе играет в позорном ПСЖ, Холанд берет Европейскую ЗБ, во второй раз становится лучшим бомбардиром ЛЧ, скорее всего, выигрывает требл) После этого сезона на клубном уровне Эрлинг будет считаться лучше Мбаппе) Наверное, у Килина будет полыхать)
По игре всё таки Мбаппе получше, но как центрфорвард хуже конечно и реализация моментов намного хуже чем у Холланда.
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Katin Dag
Ответ rigobersong
Холанд за матч пробегает почти 10 км, Мбаппе 7.5:)) Да и видно, что Холанд голоден до побед, старается биться за каждый мяч в отличии от зазнавшейся черепашки:))
оооо ЛЕГЕНДА мне написала)
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Сквиди Комаров
Ответ Ман Сити
Вообще сдал Перес, раньше какого-то там Мбаппе купил бы не глядя, а теперь какие-то ноунеймов в Бразилии все выискивает
Перес хорошо работает с судьями и это вечно а в остальном сдал конечно
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Человек1991
Мбаппе: Я остаюсь ! Я буду здесь жить ! ))
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VERBLYUD
Ответ Этот Райола хочет денег
Я буду без ЗМ и в следующем сезоне. Счастлив, что снова сделал такой выбор
Такими темпами Французы могут и ЗМ вручить ему. Сейчас он для них национальный герой))
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Невский баклан
Мбаппе как игрок явно перерос ПСЖ с Лигой 1 вместе взятыми
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Илья Морозов
Ответ Молодой Френки
Тем временем Холланд приближается к Золотому Мячу
Бездействие в матчах с Реалом сильно отдалило его от золотого мяча

Теперь надо класть покер Интеру и брать требл, не меньше
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Romano1985
Будешь как Неймар .
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Men77
Ну то. что Мбаппе следующий сезон будет в ПСЖ это не новость. У него огромный контракт, чтобы он ушел, нужно будет его выкупать за хулиард денег. А это никто не потянет.
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Дмитрий Формусатий
Ответ Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
Кто встраивает ? Так-то адекватные фанаты Мадрида не хотят видеть мбабло в Реале.

Холланда да, хотим видеть, но не получится скоро его заполучить.

Называть расистом кого-то, кто сам страдает от этого.. это как назвать тебя хорошим человеком, все мы знаем что это неправда :)
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deimon7.7
"Я буду здесь в следующем году, я очень счастлив" Конечно счастлив, там же 90тонная котлета упадет. А через сезон уже можно уходить с довольным лицом)
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Модрич10
Ответ Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
он уже упустил момент, в Реале его не ждет
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Алексей Тарасюк
Ответ Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
Ой, эти слова Мбаппе - то же самое, что один там говорит один про будущее саудовской Лиги как Топ-5. Сказки для публики
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OldRedWhite
Ответ Ман Сити
Болельщики Реала тебя уже встраивают в атаку своего клуба, вместе с Холандом и своим расистом
Да пусть остаётся !
Это такой улучшенный вариант судьбы Кейна .
Только у того вообще никаких титулов , а у этого не будет ни одного Европейского Кубка , если экстренно не перейдет из ПСЖ в Фиорентину )))
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Сквиди Комаров
Игрок средний но очень хорошо распиаренный французкими СМИ.
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Невский баклан
Ответ Burel
молодец, что не променял карьеру на огромный мешок денег из королевской казны
И выбрал огромный мешок денег из арабской нефтескважины)))
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