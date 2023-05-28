«Челси» стал 12-м в АПЛ – это худший результат за 29 лет. Меньше очков было 35 лет назад – тогда вылетели из АПЛ

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

«Челси» провел худший за несколько десятков лет сезон.

Лондонский клуб занял 12-е место в таблице АПЛ и набрал 44 очка.

44 балла в чемпионате – худший результат «Челси» в сезона-1987/88, когда команда вылетела во второй дивизион. Тогда «синие» набрали 42 очка.

Ниже 12-го места «Челси» не финишировал с сезона-1993/94. Тогда команда стала 14-й в чемпионате.

Напомним, в начале мая «Челси» лишился шансов на попадание в еврокубки. Клуб не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиги Европы впервые за 7 лет.

Команду в этом сезоне тренировали Томас Тухель, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард.

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70 комментариев

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Отец Абду
Ну ниче, зато забили больше чем Холанд и стали лучшими бомбардирами АПЛ с 37 голами ( у Холанда всего 36):)
+118
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+115
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deadjoker
Спасибо Боули за рекорд.
+49
-3
+46
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Evgeny Trifonov
так Боули же думал как в НХЛ, закончить ниже и взять на драфте выше номер. Наверное не предупредили
+46
-5
+41
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Данил Садыков
Ответ Отец Абду
Ну ниче, зато забили больше чем Холанд и стали лучшими бомбардирами АПЛ с 37 голами ( у Холанда всего 36):)
Смех смехом но забить всего на один больше чем вылетевший с 20-го места Саутгемптон потратив на трансферы почти поллярда за одно окно - это лютое позорище. Куда скатился некогда любимый мною клуб...
+34
-2
+32
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BarCa
Ответ Отец Абду
Ну ниче, зато забили больше чем Холанд и стали лучшими бомбардирами АПЛ с 37 голами ( у Холанда всего 36):)
И этот 37, автогол, гол записан на игрока Ньюкасла.
+25
-1
+24
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CyberUnited
5 лондонских клубов завершили сезон выше челси
+13
0
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Красная стрела
Возвращение к истокам.
+16
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Михо
При Абрамовиче такой ##### не было!
+13
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Акира_1
Ну че там? Ужасный старт Тухеля и его 9 очков спасли наших гениев в лице Боэли, Поттера и Лэмпарда от позора в Шипе? 🤔
+13
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+12
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Сергей Ямковой
Ответ Красная стрела
Возвращение к истокам.
Все верно, до потока ворованных чукотских денег Челси был дном
+13
-5
+8
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Mamontilo
А все потому что местные фаны Челси весь сезон провели на ветках Барсы, не дотопили
+8
-3
+5
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раскаявшийся жиробас
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
2015/2016 сезон, 10 место
+4
0
+4
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Вадим Слуцкий
Добродетельная Великобритания празднует победу над российской угрозой в лице еврея Абрамовича, который уже 20 лет не живёт в России. Правда, была хорошая команда, которая не так давно выиграла ЛЧ - а стало д.....о. Но зато - добродетельно.
+4
0
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Экселлент
Верим, что Чулсе в следующем сезоне побьёт рекорд и вылетит позорно в Чемпионшип, они достойны этого, такое дно не должно в Премьер-лиге играть
+10
-6
+4
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HellLight
Ответ rigobersong
Отличный сезон фк Мема:) Создавали настроение весь чемпионат:))
новость не про фк рычаг
+16
-12
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Олег910
Боули конечно мастер. Настоящий эффективный менеджер показывает туземцам, как надо делать бизнес ударными темпами.
+4
0
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Alexander Solodkov
выставили Абрамовича и тю-тю
+4
-1
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markoolio
Ответ Данил Садыков
Смех смехом но забить всего на один больше чем вылетевший с 20-го места Саутгемптон потратив на трансферы почти поллярда за одно окно - это лютое позорище. Куда скатился некогда любимый мною клуб...
Глорик?
+6
-3
+3
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#SharkTeam
600 лямов коту под хвост
+6
-3
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Port Royal
Ответ CriminalJoint62
Последний раз когда Челси финишировал во второй части таблицы, они победили в АПЛ в следующем сезоне. 🤔
Они тогда на 10-м месте закончили, это еще первая часть таблицы
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CriminalJoint62
Ответ London.is.blue
Синие вернутся, слезы манков и канониров прольются. И это факт. Ужасный сезон. Но лучше уж так, чем по 15-20 лет сидеть без трофеев, как некоторые.
Какая там стадия по счету, торг?
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Пацанчик реальный
Ответ benjamin92
Синий бус возвращается на родные позиции после ухода ворованных российских миллиардов
Вы бы с рычага сначала слезли,потом говорить бы что-то начали!
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deadjoker
Ответ OldRedWhite
Он здесь ни при чем ! Это семейства Ротвейлеров и Ротшильдов ( это такая норная порода ) откусили Челси у нашего Абрамовича ! И произошел крах !
Это понятно. Не отожми клуб не ушли бы грамотные управленцы. Но новые показали полную неспособность банально поддержать уровень.
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HellLight
боули!! боули!! боули!!
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Born is the King
Ответ Леван Мкртчян
А где в новости написано, что Челси вылетел именно из АПЛ в сезоне 87/88?
Новость читай полностью
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