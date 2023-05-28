«Челси» стал 12-м в АПЛ – это худший результат за 29 лет. Меньше очков было 35 лет назад – тогда вылетели из АПЛ
«Челси» провел худший за несколько десятков лет сезон.
Лондонский клуб занял 12-е место в таблице АПЛ и набрал 44 очка.
44 балла в чемпионате – худший результат «Челси» в сезона-1987/88, когда команда вылетела во второй дивизион. Тогда «синие» набрали 42 очка.
Ниже 12-го места «Челси» не финишировал с сезона-1993/94. Тогда команда стала 14-й в чемпионате.
Напомним, в начале мая «Челси» лишился шансов на попадание в еврокубки. Клуб не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиги Европы впервые за 7 лет.
Команду в этом сезоне тренировали Томас Тухель, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард.
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