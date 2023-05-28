Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра.

Двукратный олимпийский чемпион толкнул ядро на 23,56 м на Гран-при Лос-Анджелеса.

Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же – его он установил на олимпийском отборе США в июне 2021 года, побив рекорд Рэнди Барнса, который держался 31 год.

В феврале Краузер установил новый мировой рекорд в помещении (23,38), но World Athletics не признала его, так как та площадка для толкания ядра не прошла сертификацию и была признана не соответствующей правилам.

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