Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра

Теги толкание ядра сборная США рекорды Райан Краузер Легкая атлетика

Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра.

Двукратный олимпийский чемпион толкнул ядро на 23,56 м на Гран-при Лос-Анджелеса.

Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же – его он установил на олимпийском отборе США в июне 2021 года, побив рекорд Рэнди Барнса, который держался 31 год.

В феврале Краузер установил новый мировой рекорд в помещении (23,38), но World Athletics не признала его, так как та площадка для толкания ядра не прошла сертификацию и была признана не соответствующей правилам.

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7 комментариев

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Real_v_dushe
Вся семья его метатели, даже дядя, неудивительно, что смогли такого великого чемпиона воспитать.
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Порядка.нет
американский "рекордсмэн" через терапевтические исключения
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Real_v_dushe
Ответ гилберт
И все на витаминках. На волшебных.
Докажите, что не на витаминах, а потом строчите свои посты.
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гилберт
Ответ Real_v_dushe
Докажите, что не на витаминах, а потом строчите свои посты.
???
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