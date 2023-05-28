«Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл» сыграют в ЛЧ, «Ливерпуль» и «Брайтон» – в ЛЕ, «Астон Вилла» – в ЛК
Определились все участники еврокубков от Англии на основе выступлений в АПЛ.
В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
В Лигу Европы попали «Ливерпуль» и «Брайтон». В Лиге конференций выступит «Астон Вилла».
«Вест Хэм» станет участником Лиги Европы в случае победы в Лиге конференций. Финал пройдет 7 июня, соперником лондонцев будет «Фиорентина».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
МЮ -2 место
МЮ -6 место
МЮ -3 место
А теперь угадайте в каком сезоне отбегал Кришти за Юнайтед?)
не вижу смысла им не верить.
Аталанта Рома
Вильярреал
Бетис
Фрайбург
Байер
Лилль
Ренн
Спортинг
Арука
Аякс
АЗ Алкмар
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да и слился ты грамотно с арсенала когда они юбилеи отмечать стали.
тут тебе нет равных ;)