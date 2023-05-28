«Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл» сыграют в ЛЧ, «Ливерпуль» и «Брайтон» – в ЛЕ, «Астон Вилла» – в ЛК

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Брайтон Лига Конференций УЕФА Футбол

Определились все участники еврокубков от Англии на основе выступлений в АПЛ.

В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В Лигу Европы попали «Ливерпуль» и «Брайтон». В Лиге конференций выступит «Астон Вилла».

«Вест Хэм» станет участником Лиги Европы в случае победы в Лиге конференций. Финал пройдет 7 июня, соперником лондонцев будет «Фиорентина».

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41 комментарий

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QWertY
МЮ -3 место
МЮ -2 место
МЮ -6 место
МЮ -3 место
А теперь угадайте в каком сезоне отбегал Кришти за Юнайтед?)
+46
-14
+32
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10ztv
Ответ QWertY
МЮ -3 место МЮ -2 место МЮ -6 место МЮ -3 место А теперь угадайте в каком сезоне отбегал Кришти за Юнайтед?)
щас фаны криро тебе скажут, что 1 гол легенды эвертону и принёс 3 место
+29
-7
+22
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Токсик
Портовое глорье с такой уверенностью базарили, что выкинут МЮ из четверки, что аж закончили с отставанием в 8 очков
+37
-17
+20
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Dm Kznts
скаузеров с четвергом )
+15
-4
+11
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Carver
Очень мало сомнений, кто выиграет ЛК в следующем сезоне))
+8
-2
+6
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Great ManUtd
Ответ Ман Сити
Ты тут с 18 года, у меня аккаунт уже 10 лет. Откуда тебе, юбиляру, знать за кого я раньше болел?
Все знают за кого ты раньше болел и как получил ту психологическую травму.
+3
0
+3
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Dm Kznts
Ответ **Iscander**
Присоединяюсь к поздравлениям
мерси
+2
-1
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Ман Сити
Ты тут с 18 года, у меня аккаунт уже 10 лет. Откуда тебе, юбиляру, знать за кого я раньше болел?
Арсенал14
+2
-1
+1
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**Iscander**
Ответ Dm Kznts
витька вроде
Да этот вообще не далёкий
+1
0
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Ты тут с 18 года, у меня аккаунт уже 10 лет. Откуда тебе, юбиляру, знать за кого я раньше болел?
а все говорят про это.
не вижу смысла им не верить.
+1
0
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Маню наверное первый проект, который с разницой 14 голов в 4-ку попал. По сути был бы месте на 6-7, если бы не кризис в Челси, Ттх и т.д.
не завидуй манся)
+2
-1
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Spail
Помогите найти пенсов в списке
+1
0
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Иван Меркушев
Тоттенхэм - Лондон
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Мексиканская песня
Ливерпуль и Брайтон
Аталанта Рома
Вильярреал
Бетис
Фрайбург
Байер
Лилль
Ренн
Спортинг
Арука
Аякс
АЗ Алкмар
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QWertY
Кстати, где эта внучка Ванги?)

https://postimg.cc/4HmXFDhF
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Dm Kznts
Ответ **Iscander**
Да этот вообще не далёкий
а костёр это кто?
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Master Slova
Ответ Токсик
Портовое глорье с такой уверенностью базарили, что выкинут МЮ из четверки, что аж закончили с отставанием в 8 очков
зато они взяли СевенАп Кап
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Live_Kost
Ливерпуль своей игрой не заслужил к сожалению быть в ЛЧ. Особенно не хочется вспоминать матчи с Брайтоном и Вулверхэмптоном. В следующем сезоне быть перезагрузке
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
скаузеров с четвергом )
С одной стороны круто снова играть в ЛЧ, а с другой шансы смотреть игры АПЛ в субботу в прямом эфире для меня близятся к нулю. )
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Dm Kznts
скаузеров с четвергом )
Весной присоединитесь) четверги на сезон, а 0:7 на века)
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Юбиляр, зачем мне завидовать месту ниже?
а ты всегда завидуешь другим )
да и слился ты грамотно с арсенала когда они юбилеи отмечать стали.
тут тебе нет равных ;)
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Ман Сити
Ответ Dm Kznts
а ты всегда завидуешь другим ) да и слился ты грамотно с арсенала когда они юбилеи отмечать стали. тут тебе нет равных ;)
Ты тут с 18 года, у меня аккаунт уже 10 лет. Откуда тебе, юбиляру, знать за кого я раньше болел?
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Настоящий юбиляр! С праздником тебя)
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Dm Kznts
Ответ **Iscander**
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витька вроде
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Great ManUtd
Ответ Ман Сити
Юбиляр, зачем мне завидовать месту ниже?
Впервые за фиг знает сколько лет любимый клуб попал в ЛЧ и ты уже раздухарился? Все прекрасно знают чей ты .
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