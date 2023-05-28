«Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл» сыграют в ЛЧ, «Ливерпуль» и «Брайтон» – в ЛЕ, «Астон Вилла» – в ЛК

Определились все участники еврокубков от Англии на основе выступлений в АПЛ.

В Лиге чемпионов сыграют « », « », « » и « ».

В Лигу Европы попали « » и « ». В Лиге конференций выступит « ».

« » станет участником Лиги Европы в случае победы в Лиге конференций. Финал пройдет 7 июня, соперником лондонцев будет «Фиорентина».

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