Спаллетти уйдет из «Наполи». Де Лаурентис подтвердил: «Он хотел остановиться. Как я мог отказать?»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

В «Наполи» подтвердили, что Лучано Спаллетти намерен покинуть клуб.

«Спаллетти – свободный человек. Когда кто-то говорит, что ему кажется, что он показал максимум, и сообщает, что хочет отдохнуть от работы год, то правильно его отпустить.

Его контракт действует еще год, но Спаллетти хотел остановиться. Как я мог отказать? Он столько дал нам. Я благодарен ему.

Он пришел ко мне и сказал, что отдал все силы. Цикл завершен», – заявил Аурелио Де Лаурентис для Che Tempo Che Fa.

В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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18 комментариев

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Fulyan
Победителем уходит, понимая, что вряд-ли уже Наполи повторит такой успех. Все правильно.
Запомнят как чемпиона Италии, а не будут писать #spalettiout как того же Аллегри)
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окечуква
Этот сезон Наполи напоминает чемпионский сезон Лестера. Только вот Раньери не ушел триумфантом, а что было потом все и так помнят. Лучо поступил мудро, красиво замкнул историю.
+7
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+7
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Royal Watcher
«Как я мог его удержать, я ему на почту писал писал, он не прочитал…»
+5
-1
+4
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AuroraBorealis
Ответ HI MARS
Ну и правильно.Надо уходить на пике
Да, вовремя уйти тоже нужно уметь
+5
-2
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Лёха Жданчик
Спалетти говорит что хочет отдохнуть...но уйдет в Юве
+2
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Pavelaznaurov
Наплевал на деньги,есть еще оказывается люди,а не скряги жалкие
+2
-1
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ciao.ragazzi.2519
круто , на таком пике Наполи будет лет через 30, поэтому ушёл красиво, как в свое время зидан с Реала, я про первый уход
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Рашпель793
Учитывая, что контракт ещё год действует, респект Аурелио, что не стал удерживать человека и разошлись на хорошей ноте.
Ну, а Лучано наверное правильно сделал, что на пике ушёл. Видимо решил, что не повторит успех, да и наверное не дали гарантий, что не распродадут лидеров и не усилят команду.
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Иван Иванов
Спалетти вроде хочет взять годичный перерыв в работе , жаль, а то ПСЖ как раз в активном поиске тренера.
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Lost Sock
Ответ AuroraBorealis
Да, вовремя уйти тоже нужно уметь
да, вовремя уйти тоже нужно уметь
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ArdaTuran
Ответ Pavelaznaurov
Наплевал на деньги,есть еще оказывается люди,а не скряги жалкие
Тебе напомнить сколько лет Спагетти доил Интер, попивая вино в своем винограднике?
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