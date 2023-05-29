Спаллетти уйдет из «Наполи». Де Лаурентис подтвердил: «Он хотел остановиться. Как я мог отказать?»

В «Наполи» подтвердили, что Лучано Спаллетти намерен покинуть клуб.

« – свободный человек. Когда кто-то говорит, что ему кажется, что он показал максимум, и сообщает, что хочет отдохнуть от работы год, то правильно его отпустить.

Его контракт действует еще год, но Спаллетти хотел остановиться. Как я мог отказать? Он столько дал нам. Я благодарен ему.

Он пришел ко мне и сказал, что отдал все силы. Цикл завершен», – заявил Аурелио Де Лаурентис для Che Tempo Che Fa.

В этом сезоне « » впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте