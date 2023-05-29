Спаллетти уйдет из «Наполи». Де Лаурентис подтвердил: «Он хотел остановиться. Как я мог отказать?»
В «Наполи» подтвердили, что Лучано Спаллетти намерен покинуть клуб.
«Спаллетти – свободный человек. Когда кто-то говорит, что ему кажется, что он показал максимум, и сообщает, что хочет отдохнуть от работы год, то правильно его отпустить.
Его контракт действует еще год, но Спаллетти хотел остановиться. Как я мог отказать? Он столько дал нам. Я благодарен ему.
Он пришел ко мне и сказал, что отдал все силы. Цикл завершен», – заявил Аурелио Де Лаурентис для Che Tempo Che Fa.
В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
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Запомнят как чемпиона Италии, а не будут писать #spalettiout как того же Аллегри)
Ну, а Лучано наверное правильно сделал, что на пике ушёл. Видимо решил, что не повторит успех, да и наверное не дали гарантий, что не распродадут лидеров и не усилят команду.