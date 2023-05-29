Российский фанат в футболке с флагом Сербии на карте Косово спровоцировал фанатов «Динамо» Тбилиси на матче в Грузии. Ему плюнули в лицо, в подтрибунке была драка
Российский болельщик в футболке с флагом Сербии спровоцировал конфликт на матче в Грузии.
В 17-м туре чемпионата Грузии встречались «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми (1:2).
Как стало известно Sports.ru, один из болельщиков, одетый в футболку, на которой изображен флаг Сербии внутри карты Косово, подошел к решетке, отгораживающей трибуны с фанатами клуба из Тбилиси, и начал жестикулировать.
В ответ один из болельщиков плюнул ему в лицо, после чего российский болельщик ушел в подтрибунное помещение, где его догнали и началась драка.
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Самый интернациональный анекдот в истории.
Как он в подтрибунное помещение попал? Это же зона спортсменов.
Подобный случай уже был в Швейцарии, где российского парня побили фанаты якобы за русскую речь, а потом выяснилось, что он начал снимать против их воли.
Не оправдываю насилие, ультрас это те ещё преступные неадекваты, но чтобы размахивать чем-либо перед ними, надо быть 200iq особо одаренным.
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А вдруг побьёт ещё?
Следующий товарисч, возможно, зайдет с лозунгами Абхазия це Украина.