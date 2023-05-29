Российский фанат в футболке с флагом Сербии на карте Косово спровоцировал фанатов «Динамо» Тбилиси на матче в Грузии. Ему плюнули в лицо, в подтрибунке была драка

Теги премьер-лига Россия происшествия болельщики Динамо Тбилиси Динамо Батуми высшая лига Грузия Sports.ru Политика Футбол

Российский болельщик в футболке с флагом Сербии спровоцировал конфликт на матче в Грузии.

В 17-м туре чемпионата Грузии встречались «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми (1:2).

Как стало известно Sports.ru, один из болельщиков, одетый в футболку, на которой изображен флаг Сербии внутри карты Косово, подошел к решетке, отгораживающей трибуны с фанатами клуба из Тбилиси, и начал жестикулировать.

В ответ один из болельщиков плюнул ему в лицо, после чего российский болельщик ушел в подтрибунное помещение, где его догнали и началась драка.

«Динамо» Тбилиси: «Мы за европейский путь Грузии. Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны»

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85 комментариев

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Фарид Харисов
Русский в футболке с флагом Сербии на карте Косово спровоцировал грузинских фанатов.

Самый интернациональный анекдот в истории.
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llolishe
Отар Кушанашвили вспомнил молодость
+64
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Nickolay Lyskov
Ответ An Kr
А как определили, что это российский фанат? При чем здесь флаг Сербии с Косово приплетен? Как он в подтрибунное помещение попал? Это же зона спортсменов.
А какой еще мог быть на матче «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми?
+52
-1
+51
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Отчего грузины оскорбились от этого флага?
+32
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DrunkGonzo
один вопрос как и зачем
+25
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An Kr
А как определили, что это российский фанат? При чем здесь флаг Сербии с Косово приплетен?
Как он в подтрибунное помещение попал? Это же зона спортсменов.
+23
-8
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Big_Ball
Думаю, что проблема была не в футболке с флагом, а в факте привлечения внимания ультрасов к себе, а они как известно не любят любые провокации в свой адрес.

Подобный случай уже был в Швейцарии, где российского парня побили фанаты якобы за русскую речь, а потом выяснилось, что он начал снимать против их воли.

Не оправдываю насилие, ультрас это те ещё преступные неадекваты, но чтобы размахивать чем-либо перед ними, надо быть 200iq особо одаренным.
+16
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Леван Мкртчян
Ответ Log in
Отчего грузины оскорбились от этого флага?
Контуры границ Косово очень похожи на одну отчужденную от Грузии территорию, а флаг Сербии очень похож на один, хорошо нам знакомый флаг.
( Частная версия)
+18
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Owen_the_Simple
Редкая ачивка. Завидую
+16
-3
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ТвояМамка
Ответ Owen_the_Simple
На видео вообще дикари какие-то. И тех два с половиной человека. У них же вроде нет фан айди?
Без пяти минут европейцы же.
+15
-7
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Owen_the_Simple
На видео вообще дикари какие-то. И тех два с половиной человека. У них же вроде нет фан айди?
+15
-8
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Мыкола
Провокатор со светлым лицом, который покинул Россию через Верхний Ларс на философском самокате?))
+19
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Давид Agabekyan
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
США это Великобритания!
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Каддафи
Ответ Леван Мкртчян
В 2008 по-бодрее был Отарик, почти до поля добрался в памятном матче Евро, а сейчас слабовато --за ограждением начал в подтрибунке закончил)
Отарик в 2004 бегал
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Доктор Верховцев
Ничего не понятно, но очень интересно (нет).
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Owen_the_Simple
Понравилось, как лысый висел на решётке , спокойно наблюдал, как чел в футболке уходит, затем перепрыгнул через решётку с понтом, ускорился, но тут же пошёл пешочком. Ооооочень не спеша догонял. По Козьме Пруткову.
А вдруг побьёт ещё?
+8
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Ответ llolishe
Отар Кушанашвили вспомнил молодость
9 лет без бана, всё-таки
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efremovms@gmail.com
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Шотландия это Шотландия.Ирландия едина!
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ДМ-1чемпион
Бред какой то! А почему решили что это российский болельщик!? Чемпионат Грузии, флаг Сербии! Бред какой-то написан.
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Velirpa
Ответ Owen_the_Simple
Редкая ачивка. Завидую
топ-комментарий.
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Grateskdurun
Вижу ток оголтелое быдло которое возбуждается с тряпки. получше пусть ставят решетки.
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An Kr
Ответ Lost Sock
ставлю 1000 долларов ты стадион и театр не отличаешь и кто тебе плюсы ставит ))) подтрибунное помещение это то место откуда люди заходят на трибуну там ход-доги продают пописять ходят ... а ты лучше иди кёрлинг посмотри
Ты проиграл, переводи 1000. 🤯🤦‍♂️Подтрибунное помещение-это там где раздевалки. Иди учи матчасть.
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ZarvuR2020
А почему грузинам не пофиг?
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Ответ Леван Мкртчян
Контуры границ Косово очень похожи на одну отчужденную от Грузии территорию, а флаг Сербии очень похож на один, хорошо нам знакомый флаг. ( Частная версия)
Не Россия чертила контуры Косово. А флаги многих славянских стран перекликаются. Значит двойка по географии...

Следующий товарисч, возможно, зайдет с лозунгами Абхазия це Украина.
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DVS1
Не знаю кто это, может вообще постановка, но стадо грузинских "гибонов" за железной сеткой выглядит даже хуже Винисиуса
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