Российский фанат в футболке с флагом Сербии на карте Косово спровоцировал фанатов «Динамо» Тбилиси на матче в Грузии. Ему плюнули в лицо, в подтрибунке была драка

Российский болельщик в футболке с флагом Сербии спровоцировал конфликт на матче в Грузии.

В 17-м туре чемпионата Грузии встречались « » Тбилиси и « » Батуми (1:2).

Как стало известно Sports.ru, один из болельщиков, одетый в футболку, на которой изображен флаг Сербии внутри карты Косово, подошел к решетке, отгораживающей трибуны с фанатами клуба из Тбилиси, и начал жестикулировать.

В ответ один из болельщиков плюнул ему в лицо, после чего российский болельщик ушел в подтрибунное помещение, где его догнали и началась драка.

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