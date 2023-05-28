ЧМ по хоккею 2023. Финал. Канада против Германии

Теги результаты Сборная Канады по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборные Канады и Германии сыграют в финале ЧМ по хоккею 2023.

В Финляндии пройдет заключительный матч чемпионата мира по хоккею. 

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

Чемпионат мира-2023

Финал

Канада – Германия
Дата проведения
28 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван_Флягин
Чемпионат шикарный получился.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Удачи и победы сборной Канады. 👍
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Германии главное не повторять ошибок золотого финала ОИ 2018 , когда ведя в счёте и в большинстве за минуту до конца они испугались выиграть и замандражировали.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красно Белый
Сотворите немцы чудо
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван_Флягин
Великая Канада выиграет, но буду прибаливать за великую Германию.
А вдруг?!🇩🇪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ну финал можно и посмотреть.Германия в последние года прибавляет в классе.Ну Канада будет играть в своем стиле,и если не будут собранные в финале,то могут и пролететь.Но как неоднократно канадцы показывают,они могут вытащить матч,за считанные минуты.В любое случае финал,и сборная Германия попылит мощно..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SupoStats
Немцы выиграют
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Кто в хоккее хорошо разбирается, скажите, что произошло на этом ЧМ - немцы и латыши так сильно прибавили, или уровень сборных-лидеров упал, или фаворитам было слегка пофиг этот чемпионат?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Philatelist79
Удачи Канаде, пора вернуть кубок на родину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
вот смеху то было бы , если бы в финале играли германия и латвия )))... канада ещё хоть как то пытается спасти престиж ещё недавно популярного вида спорта ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Юрий Костыгин
Кто в хоккее хорошо разбирается, скажите, что произошло на этом ЧМ - немцы и латыши так сильно прибавили, или уровень сборных-лидеров упал, или фаворитам было слегка пофиг этот чемпионат?
И то, и другое. Ну и России нет, а у нас обычно нормальный состав приезжает - это тоже уменьшало вероятность сенсации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaEn
Ответ Юрий Костыгин
Кто в хоккее хорошо разбирается, скажите, что произошло на этом ЧМ - немцы и латыши так сильно прибавили, или уровень сборных-лидеров упал, или фаворитам было слегка пофиг этот чемпионат?
Тут всё и сразу. Одно место в плей-офф освободилось за счёт неучастия России. В ведущие сборные не приехало много лидеров НХЛ. Ну это уже традиция на ЧМ. Латвия играла дома и Витолиньш создал очень боеспособный коллектив. 6 побед подряд (в т.ч. Чехия, Швейцария, Швеция).
Германия традиционно разгоняется походу турнира.
Олимпиада 2018 как доказательство.
Финны дома на редкость беззубы были. Вот главная сенсация. Видимо это поколение их сборной закачивается.
Опять 15 ый состав канадцев выиграет титул.
Как-то так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий