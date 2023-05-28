ЧМ по хоккею 2023. Финал. Канада против Германии
Сборные Канады и Германии сыграют в финале ЧМ по хоккею 2023.
В Финляндии пройдет заключительный матч чемпионата мира по хоккею.
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.
Финал
- Дата проведения
- 28 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023
А вдруг?!🇩🇪
Германия традиционно разгоняется походу турнира.
Олимпиада 2018 как доказательство.
Финны дома на редкость беззубы были. Вот главная сенсация. Видимо это поколение их сборной закачивается.
Опять 15 ый состав канадцев выиграет титул.
Как-то так.