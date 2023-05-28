ЧМ по хоккею 2023. Финал. Канада против Германии

Сборные Канады и Германии сыграют в финале ЧМ по хоккею 2023.

В Финляндии пройдет заключительный матч чемпионата мира по хоккею.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023