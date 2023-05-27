Зал славы «Зенита», лудомания у игрока АПЛ, «Юве» могут исключить из еврокубков, законопроект о доплате к пенсии тренеров и другие новости

1. «Зенит» откроет Зал славы на «Газпром Арене». В него войдут 150 человек.

2. УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги и финансовых махинаций. Глава союза Александер Чеферин удивлен пассивностью нового руководства клуба.

3. Айвену Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр (лудоманию). Это и признание вины сократило отстранение игрока «Брентфорда» от футбола с 15 до 8 месяцев. Форвард 13 раз ставил против своей команды.

4. Госдума России приняла законопроект о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов.

5. Трансферы. Оказывается, «Барселона» не делала Месси предложение. Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100+ млн евро, а еще Анчелотти хочет, чтобы «Мадрид» подписал Кейна. Асенсио решил покинуть «Реал» бесплатно и ведет переговоры с «ПСЖ». Зидан – приоритетный вариант для парижан на роль тренера, Моуринью – план Б.

6. Аслан Карацев вышел в основную сетку «Ролан Гаррос». Мирра Андреева тоже прошла квалификацию, Эрика Андреева, Тимофеева, Аванесян выбыли. Опубликована окончательная сетка «Ролан Гаррос» у мужчин и женщин.

7. Министерство спорта Украины включило хоккеистов, футболистов, баскетболистов и других атлетов в список из 236 спортсменов, не вернувшихся из-за границы.

8. «Арсенал» презентовал новую домашнюю форму, посвященную 20-летию сезона без поражений.

9. Леброн Джеймс не завершит карьеру в это межсезонье. Об этом заявил близкий к звезде «Лейкерс» источник.

10. Корейский фанат подарил Камиле Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022.

11. Александр Емельяненко победил Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Алексей Олейник проиграл Оли Томпсону нокаутом в первом раунде.

12. Некролог о президенте Беларуси Александре Лукашенко появился на сайте минского «Динамо». Хоккейный клуб сообщил о взломе.

13. Тренер Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь завоевания чемпионского титула в Италии с «Наполи».

14. Сайнс выиграл первую практику на Гран-при Монако, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Во время второй практики испанец врезался в барьеры и стал третьим, победил Ферстаппен, Леклер – 2-й.

Цитаты дня:

«Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то, тем более сейчас. Это был бы плевок в душу многим людям». Чемпион мира по фехтованию на колясках Федяев о переходах атлетов

Иван Таранов: «Депрессии не существует! Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок. Если ты занят делом, есть цель – какая депрессия?»

Вероника Степанова: «Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран»

Вячеслав Фетисов: «Для меня нет ЧМ по хоккею. Это преступление – показывать его в России, обсуждать его итоги»

Александр Медведев: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»

Овечкин – Смолову о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»