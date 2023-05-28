«Реал Сосьедад» вышел в ЛЧ впервые за 10 лет. «Вильярреал» и «Бетис» попали в ЛЕ
Определились участники еврокубков от Испании на основе выступлений в Ла Лиге.
В Лиге чемпионов сыграют «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад», который не играл в этом турнире 10 лет – с сезона-2013/14. В Лигу Европы попали «Вильярреал» и «Бетис».
Борьба за место в Лиге конференций продолжается – на него претендуют «Осасуна», «Атлетик», «Жирона», «Райо Вальекано» и «Севилья».
Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома».
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кто здесь лондонцы?
ждем в 2033 с Карпиным на посту тренера)