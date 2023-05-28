«Реал Сосьедад» вышел в ЛЧ впервые за 10 лет. «Вильярреал» и «Бетис» попали в ЛЕ

Определились участники еврокубков от Испании на основе выступлений в Ла Лиге.

В Лиге чемпионов сыграют « », «Реал», « » и « », который не играл в этом турнире 10 лет – с сезона-2013/14. В Лигу Европы попали « » и « ».

Борьба за место в Лиге конференций продолжается – на него претендуют «Осасуна», «Атлетик», «Жирона», «Райо Вальекано» и «Севилья».

Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома».

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