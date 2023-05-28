«Реал Сосьедад» вышел в ЛЧ впервые за 10 лет. «Вильярреал» и «Бетис» попали в ЛЕ

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Определились участники еврокубков от Испании на основе выступлений в Ла Лиге.

В Лиге чемпионов сыграют «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад», который не играл в этом турнире 10 лет – с сезона-2013/14. В Лигу Европы попали «Вильярреал» и «Бетис».

Борьба за место в Лиге конференций продолжается – на него претендуют «Осасуна», «Атлетик», «Жирона», «Райо Вальекано» и «Севилья».

Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома».

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37 комментариев

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Кирилл Голивец
"Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома»."

кто здесь лондонцы?
+39
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+39
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Кирилл Голивец
Интересно, что в позапрошлый раз они вышли в ЛЧ в 2003)

ждем в 2033 с Карпиным на посту тренера)
+30
-1
+29
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korablev
Эспаньол вылетел. У Барселоны в этом сезоне двойной успех :)
+23
-4
+19
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Zenit2013
Ответ Кирилл Голивец
"Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома»." кто здесь лондонцы?
Моуриньо
+7
0
+7
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falkao17
Исправляется Ромашка) Тут недавно слово обуза писал через букву А) Теперь редачить научился) Растёт верный 🐕
+5
-1
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Дмитрий Сотников
Очень рад за Сосьедад! Команда на протяжении нескольких сезонов выдаёт сильный старт, но на дистанции всегда просаживается и теряет позиции. Но в этом сезоне баски прошли дистанцию стабильно и ровно и заслужили свое место в ЛЧ. Красавцы
+4
0
+4
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korablev
Ответ tampa-bay
Обьяснишь почему вылет Эспаньола для Барсы успех? Без прикола, просто не понимаю, вроде не конкурент, за ЕК и за чемпионства с Барсой не борется, болельщиков Каталонии она тоже вряд ли себе перетянет, ибо на постоянно проигрывающую команду мало кому охота ходить
Потому что очень часто матчи между ними превращаются в сечу из-за грубой игры «попугаев». Потому что от болельщиков Эспаньола с трибун в адрес игроков Барселоны частенько летят гадости. Ну, и тд. Уж точно это не самый приятный соперник.
+4
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Parce
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что в позапрошлый раз они вышли в ЛЧ в 2003) ждем в 2033 с Карпиным на посту тренера)
Как говорится, раз в 10 лет и Сосьедад попадает в Лч)
+4
0
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Blackfire999
Ответ Кирилл Голивец
"Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома»." кто здесь лондонцы?
читать перед отправкой слишком старомодно, а спортс это всё-таки современный ресурс
+3
0
+3
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Sergeiatmd
Какая же в следующем году будет интересная лч - Ланс, Сосьедад, Ньюкасл, Арсенал, Унион, Лацио и Фейеноорд сыграют и Рома может выйти, плюс на ливер с брайтоном интересно будет посмотреть в ле и на ювентус с астон виллой - в лк. Если, конечно, "зебры" не поднимутся выше
+2
0
+2
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Budabuda
Ответ Zenit2013
Моуриньо
лондон из зе кэпитал оф грейт британ
+2
0
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falkao17
Ответ Роман
Реал будь то Мадрид или Сосьедад попадут в ЛЧ. ДНК Реала.
Буть🤣🤣🤣
+7
-6
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Roman Gerasimov
Ответ Кирилл Голивец
"Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома»." кто здесь лондонцы?
Скопировали текст с финала лиги конференции. Там Вест Хэм.
+1
0
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ASH11
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что в позапрошлый раз они вышли в ЛЧ в 2003) ждем в 2033 с Карпиным на посту тренера)
Староват Карпин будет к 2033 году для таких вызовов.
+1
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Ender10
Ответ Кирилл Голивец
"Отметим, что «Севилья» станет участником Лиги чемпионов в случае победы в Лиге Европы. Финал пройдет 31 мая, их соперником лондонцев будет «Рома»." кто здесь лондонцы?
Может это судья 🧐
+1
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Valentin Grabenovsky
там в подвале интересные расклады могут быть
+2
-2
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krealpmoney
Ответ falkao17
Никогда такого не говорил. И все знают,что у меня есть второй аккаунт,но пишу я с него очень редко. Можешь сам историю посмотреть.
а разве мультиаккаунтинг не запрещен? 0_o
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falkao17
Ответ Xabi Alonso78
Ты же говорил, что у тебя нет второго акка?
И то сейчас написал с него потому что злой гений Роман написал жалобу за слово собака
+1
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falkao17
Ответ Xabi Alonso78
Ты же говорил, что у тебя нет второго акка?
Никогда такого не говорил. И все знают,что у меня есть второй аккаунт,но пишу я с него очень редко. Можешь сам историю посмотреть.
+1
-1
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falkao17
Ответ krealpmoney
а разве мультиаккаунтинг не запрещен? 0_o
Пишу с этого аккаунта только когда блокируют основной. Это бывает очень редко. Можешь написать в поддержку,если в чем-то сомневаешься)
0
0
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tampa-bay
Ответ korablev
Эспаньол вылетел. У Барселоны в этом сезоне двойной успех :)
Обьяснишь почему вылет Эспаньола для Барсы успех? Без прикола, просто не понимаю, вроде не конкурент, за ЕК и за чемпионства с Барсой не борется, болельщиков Каталонии она тоже вряд ли себе перетянет, ибо на постоянно проигрывающую команду мало кому охота ходить
+1
-1
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wmfrxwf5rq
Ответ Роман
Очередной ноунейм с ником фалькао увидело опечатку. Ай да молодец.
Но Роман у нас «Суперзвезда». С его мнением все считаются и уважают его
+1
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Иван Иванов
Очень хорошо помню предыдущий заход Сосьедада в лч - в команде Филиппа Монтанье ведущую роль играли : Клаудио браво, Иниго мартинез,Хаби Приетто (капитан), Карлос вела,иманол агиретче,и конечно же молодой Антуан Гризманн, тогда в квалификации удалось пройти Лион, а в группе играли с МЮ, Байером и Шахтёром, из группы тогда выйти не смогли ,заняв 4 место.
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Анатолий Романов
Сосьедад вышел в лч, ни одной статьи на главной, в материалах по тегу пусто, какой путь команда проделал, анализ трансферов, тактики и тд, одна апл, Бавария, медиалига и тд
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djamel
Гризман, Вела, Агираче, Сеферович. Браво на воротах. Хороший был Реал.
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