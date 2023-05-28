«Зенит» готов дать за Пиняева 600 млн рублей – это отступные. Вингер хочет только в Европу (Иван Карпов)

«Зенит» хочет купить Сергея Пиняева, но «Локомотив» не намерен его отпускать.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сине-бело-голубые очень хотят выкупить за 600 миллионов рублей – такие отступные прописаны в его контракте с «Локомотивом».

Однако московский клуб не намерен отпускать 18-летнего вингера этим летом.

Сам Пиняев покидать «Локо» тоже не хочет – из этого клуба он планирует перейти в европейскую команду, но не в « ».

В этом сезоне у Пиняева 1 гол в 10 матчах за « ». Его статистику можно изучить здесь.

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