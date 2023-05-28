«Зенит» готов дать за Пиняева 600 млн рублей – это отступные. Вингер хочет только в Европу (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Пиняев деньги Футбол

«Зенит» хочет купить Сергея Пиняева, но «Локомотив» не намерен его отпускать.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сине-бело-голубые очень хотят выкупить Пиняева за 600 миллионов рублей – такие отступные прописаны в его контракте с «Локомотивом».

Однако московский клуб не намерен отпускать 18-летнего вингера этим летом.

Сам Пиняев покидать «Локо» тоже не хочет – из этого клуба он планирует перейти в европейскую команду, но не в «Зенит».

В этом сезоне у Пиняева 1 гол в 10 матчах за «Локомотив». Его статистику можно изучить здесь.

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57 комментариев

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La Crosse Bobcats
Ответ ALEX VIKING
Да пошли вы нахрен, дайте Локомотиву поиграть нормально! Тока тока состав более менее стабилизировали.
так болельщики Крылышек тоже самое могут про Локомотив сказать, который ограбил их забрав Пиняева и Гущенкова, а теперь Крылья стоят на грани вылета))
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luu
"Как сообщает инсайдер(лол) Иван Карпов", дальше не читал.
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MishaFCZ
Источник-алкаш карп.
+17
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Alex Americano
Пиняев умный малый и понимает расклады. Надеюсь, действительно нацелен исключительно на европейские клубы.
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Пучков Юра
Пусть лучше будет играть в Локо, чем сидеть в Зените на банке как Бакаев
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Иван Рыбаков
Пришло лето и утки полетели.
+10
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Сергей Лимонников
Ответ La Crosse Bobcats
так болельщики Крылышек тоже самое могут про Локомотив сказать, который ограбил их забрав Пиняева и Гущенкова, а теперь Крылья стоят на грани вылета))
Крылья бы в любом случае всех распродали. Этот клуб только под это и создан
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Мексиканская песня
К Захаряну.
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MAXIMum1
18 лет, 600 млн...??? Не смешите. Зачем он Зениту? Ещё сезон не окончен, полетели утки. Контракт жирнее выбивает.
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Игорь Ерофеенков
Ответ La Crosse Bobcats
так болельщики Крылышек тоже самое могут про Локомотив сказать, который ограбил их забрав Пиняева и Гущенкова, а теперь Крылья стоят на грани вылета))
ЭТО ДРУГОЕ!
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f0mk4
Из Крыльев тоже только в европейский клуб хотел...
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Петроград
Ответ Сергей Лимонников
Крылья бы в любом случае всех распродали. Этот клуб только под это и создан
А, ну, тогда ладно.
+2
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Михаил1970
Ответ Иван Рыбаков
Пришло лето и утки полетели.
Пока только карпы поплыли. Уткин еще не комментировал.
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Dr. Heisenberg
"На тебе сто мильенов. А вообще возьми все, я себе еще нарисую" (Попандопуло)
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ALEX VIKING
Да пошли вы нахрен, дайте Локомотиву поиграть нормально! Тока тока состав более менее стабилизировали.
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Бронислав Каминский
Ответ Black Phoenix
Зенит как всегда: за космические деньги скупают перспективный молодняк у конкурентов не сколько ради своей пользы, но ради ослабления соперников. Тактика Баварии, условно.
Кого Зенит из российского молодняка хотя бы недавно скупил?)))
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trav
Ответ Alex Americano
Пиняев умный малый и понимает расклады. Надеюсь, действительно нацелен исключительно на европейские клубы.
ни один европейский клуб (кроме Турции) не купит игрока с российским паспортом. зачем агенты вбрасывают эту информацию - совершенно непонятно
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trav
Ответ evgshk
Правильно. Вот Кокорин набрался сил и к 30 годам уехал разрывать… Чемпионат Кипра!
Кокорина купила Фиорентина, а не Арис
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Owen_the_Simple
Ответ Дима Рогач
Он не перейдет в Зенит, ещё по интервью у Красавы 4 года назад было понятно, что чувак разумный, та самая новая молодежь, которая не за пайку, а за идею.
Из Крыльев он переходил в Локо переходил за идею? Какую именно?
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Фантом
А зачем он "Зениту"? Его же куда-то пристроить надо, вместо кого? Вот если кто-то из тройки Малком-Мостовой-Клаудиньо уходит, тогда может быть.
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Чётко_как_чечётка
Не не не. Уверен, ему и в Локо с Галактионовым комфортно.
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Дима Рогач
Ответ IceBear27
Какую идею? Не перейду из одного клуба на государственной кормушке в другой на государственной кормушке?)
Из худшего в лучший , просто в России других клубов почти нет. По этой логике можно и в зенит , но там уже крепостное право , я думаю он это понимает и не перейдет.
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Дмитрий9779
Чёт лажа какая-то слева у него в конкуренции Мостовой,Мантуан ну и Клаудиньо,Справа Малком Мантуана вроде оставляют,Малком уходить не собирается,пусть играет за Локо спокойно,а потом в Европу...но только не в Зенит😁
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poolshh
В Европу в этом десятилетии нереально. Это безотносительно футбольного таланта Пиняева. Просто невозможно.
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Макинтош Шевченко
зенит, хорош уже!
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