«Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» не попал в Лигу чемпионов по итогам выступления в Серии А и снятия очков.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри проиграла «Милану» (0:1) в матче 37-го тура Серии А.

После снятия 10 очков по делу о фиктивном приросте капитала у «Юве» остается 59 баллов в 37 играх.

В Лиге чемпионов «Ювентус» не сыграет впервые с сезона-2010/11. Тогда команда заняла 7-е место в Серии А.

У «Юве» еще есть шансы на попадание в еврокубки. Отставание от идущей 6-й «Ромы» – 1 очко, от идущей 5-й «Аталанты» – 2 очка.

В заключительном туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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69 комментариев

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Vadja
"Огромное" спасибо Аллегри за это историческое достижение!
Он команде как будто трепанацию сделал и чисто по фану с бровки смотрит, что из этого получится. Нет системности, нет игры вперед, нет физики, нет мыслей на поле вообще!
Главное, Сарри и Пирло, у которых были идеи, уволили после года работы, а Аллегри, который просто уничтожает команду, дали два года работы с перспективой оставить еще и на третий.
Гениально!
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NMTEG
Главная ошибка — уволить Маротта, косой делал всю погоду в этом стойле
+20
-9
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Зелёный гопник
Играют убого в этом сезоне, не заслужили Лигу Чемпионов!
+17
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Fark
Аллегри и пассажиров выгнать, взять хорошего профи тренера и строить новую команду.
+8
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Бенисио Дель Пьеро
Следующий сезон ЛЧ, как минимум удивит довольно резким изменением участников. Не смогли квалифицироваться Ювентус, Ливерпуль и Челси, которые были там постоянными гостями в последние годы. Впервые за долгое время в ЛЧ сыграют Арсенал и Ньюкасл. Ланс кажется вообще впервые вышел в турнир. Надеюсь будет хороший розыгрыш. Всё таки последняя ЛЧ в нынешнем формате
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RG26
Ну всё правильно, в финансовых махинациях и тонкостях учета же виноваты Куадрадо и Рабьо. Щенсны и Ди Мария там тоже замешаны лично через Недведа. Спортивная справедливость по-итальянски.
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Алексей Малютин
Ответ Зелёный гопник
Играют убого в этом сезоне, не заслужили Лигу Чемпионов!
2 место на поле. Не заслужили все остальные, кто играл еще хуже
+15
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Сергей Петлин
Ответ NMTEG
Главная ошибка — уволить Маротта, косой делал всю погоду в этом стойле
Главная ошибка этого Юве - Аллегри.
+7
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Zidane 21
жду увольнение Аллегри
+4
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Я всех их сделал
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Следующий сезон ЛЧ, как минимум удивит довольно резким изменением участников. Не смогли квалифицироваться Ювентус, Ливерпуль и Челси, которые были там постоянными гостями в последние годы. Впервые за долгое время в ЛЧ сыграют Арсенал и Ньюкасл. Ланс кажется вообще впервые вышел в турнир. Надеюсь будет хороший розыгрыш. Всё таки последняя ЛЧ в нынешнем формате
Ланс не впервые вышел, они там несколько раз уже играли, последний раз в 2002 году в убийственной группе с Миланом, Баварией и мощным Депортиво, и как ни странно последнее место там заняли мюнхенцы с 2 очками, а Ланс очень даже достойно смотрелся и взял очки со всеми топами
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ForzaGandzasar
А в этом играл? или просто участвовал? С Маккаби за ЛЕ ведь боролись!! И все. 0 игры. О мыслей.
+4
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Михаил Дьяконов
Ответ Кашшай Чакырович
Ну да Аллегри виновт ,что с Юве сняли 11 очков !
Ну, тут даже не в очках дело. Если хотя бы пару игр Юве видел, то должен знать, что там полнейшая безнадега
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Kubinec_
руководство своими тупыми решениями полностью заслужило этот позор. как можно было похерить такой фундамент? Паратичи, чтоб ты на дошике всю жизнь сидел (курином)
+3
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Игорь Овсяник
Ответ Аркадий Аркадич
Очень странный вывод по поводу команды, которая по набранным очкам на 2ом месте. Не вина игроков, что Юве как обычно не умеет честно дела вести.
на третьем
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Левая бровь Анчелотти
Если говорить честно, то мы не попали в ЛЧ заслуженно. Ювентус сейчас - посмешище, команда никакущая. Я надеюсь, что это последний домашний матч Аллегри в клубе, он должен быть уволен! Летом нужно начинать масштабную перестройку на всех уровнях. Обязательно нужно назначать Джунтоли и решать вопрос с Суперлигой. Нужно начинать строительство молодой команды, играющей в атакующий футбол. Фактически сегодня этот ужасный сезон закончился. Я верю, что руководство сделает правильные выводы и Ювентус будет развиваться в правильном направлении, для того чтобы вернуть былую славу. Forza Juve! Fino alla fine! 🖤🤍
+3
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Кирилл Павлюченко
Спасибо Аньелли! Успел переподписать генитального Аллегри - и что теперь делать с этим чемоданом без ручки?!
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Аркадий Аркадич
Ответ Зелёный гопник
Играют убого в этом сезоне, не заслужили Лигу Чемпионов!
Очень странный вывод по поводу команды, которая по набранным очкам на 2ом месте. Не вина игроков, что Юве как обычно не умеет честно дела вести.
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Antonio Conte
Антирекорд за антирекордом, но тренера не меняем
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Любезный Коссутий
Ответ llolishe
Максимльно середняков будет в след ЛЧ типо Лансов и МЮ
а топари по четвергам играть будут - мы помним, да
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Andrey Andreev
Ответ RG26
Ну всё правильно, в финансовых махинациях и тонкостях учета же виноваты Куадрадо и Рабьо. Щенсны и Ди Мария там тоже замешаны лично через Недведа. Спортивная справедливость по-итальянски.
Не будь финансовых махинаций, и состав у Юве был бы слабее.
+5
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GuruFutbola
Севильи в ле не будет, есть шанс)
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Фантом
Ответ Зубы Дзюбы
По набранным очкам на 2-м месте по сути.
Вообще-то если добавить обратно 10 снятых очков, то получится 69 - и дележ с "Интером" 3-4 места.
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Bryan
Ответ giant
Странная у Вас математика. 59+10=69. На втором месте Лацио с...71. Не удивительно что очки за махинации с цифрами снимают.
Человек ошибся, что не отменяет того факта что на поле команда заслужила право играть в ЛЧ.
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Угараю_с_вас
Ответ Vadja
"Огромное" спасибо Аллегри за это историческое достижение! Он команде как будто трепанацию сделал и чисто по фану с бровки смотрит, что из этого получится. Нет системности, нет игры вперед, нет физики, нет мыслей на поле вообще! Главное, Сарри и Пирло, у которых были идеи, уволили после года работы, а Аллегри, который просто уничтожает команду, дали два года работы с перспективой оставить еще и на третий. Гениально!
Ну по очкам он все таки в ЛЧ, не он же виноват что сняли )) а так все фаны Юве вроде блюют от их игры второй сезон 🤣
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Андрей Тюрин
Ответ Кашшай Чакырович
Ну да Аллегри виновт ,что с Юве сняли 11 очков !
не в том дело, игра при Аллегри жуткая хрень
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