«Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет
«Ювентус» не попал в Лигу чемпионов по итогам выступления в Серии А и снятия очков.
Сегодня команда Массимилиано Аллегри проиграла «Милану» (0:1) в матче 37-го тура Серии А.
После снятия 10 очков по делу о фиктивном приросте капитала у «Юве» остается 59 баллов в 37 играх.
В Лиге чемпионов «Ювентус» не сыграет впервые с сезона-2010/11. Тогда команда заняла 7-е место в Серии А.
У «Юве» еще есть шансы на попадание в еврокубки. Отставание от идущей 6-й «Ромы» – 1 очко, от идущей 5-й «Аталанты» – 2 очка.
В заключительном туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях.
Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?
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Он команде как будто трепанацию сделал и чисто по фану с бровки смотрит, что из этого получится. Нет системности, нет игры вперед, нет физики, нет мыслей на поле вообще!
Главное, Сарри и Пирло, у которых были идеи, уволили после года работы, а Аллегри, который просто уничтожает команду, дали два года работы с перспективой оставить еще и на третий.
Гениально!