«Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет

«Ювентус» не попал в Лигу чемпионов по итогам выступления в Серии А и снятия очков.

Сегодня команда проиграла «Милану» (0:1) в матче 37-го тура Серии А.

После снятия 10 очков по делу о фиктивном приросте капитала у «Юве» остается 59 баллов в 37 играх.

В Лиге чемпионов «Ювентус» не сыграет впервые с сезона-2010/11. Тогда команда заняла 7-е место в Серии А.

У «Юве» еще есть шансы на попадание в еврокубки. Отставание от идущей 6-й «Ромы» – 1 очко, от идущей 5-й «Аталанты» – 2 очка.

В заключительном туре Серии А « » сыграет с «Удинезе» в гостях.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте