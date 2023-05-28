Дзюба о том, что Овечкин назвал его «слабеньким»: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ ахахаха Хоккей

Артем Дзюба высказался о том, что Александр Овечкин назвал его «слабеньким».

Капитан «Вашингтона» дал такую характеристику футболисту «Локомотива» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Дзюба прокомментировал слова хоккеиста после матча 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (4:2).

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить [сказать подобное].

Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – сказал Дзюба.

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18 комментариев

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Пепси пеналдувич
Все таки ответил) ну достойно по крайне мере.
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Енот-потаскун
Милое пузико, Сашенька...
Это куда он толкаться собрался? )
+15
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Ира15577
Молодец Артем! Уважает Легенду Александра!!!
+10
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Не уверен!!
Ответ Пепси пеналдувич
Все таки ответил) ну достойно по крайне мере.
Скорее ванильно, чем достойно
+6
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Кайрат Жанабаев
Овечкин легенда. Дзюба уровен не сравнит. В Россие он бомбардир.
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Lux_Vid Александров
Ответ Теннисный абсолют
Так-то оно так, но и Дзюба - величайший русский форвард 21-го века Не нужно принижать так уж его.
Разница в том, что Дзюбинатор лучший бомбардир России, а Ови может стать лучшим снайпером в лучшей хоккейной лиге мира, после КХЛ конечно
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Dmitry Orlov
Перспективная ветка
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atonce
Где пузико Овечкина, где Дзюба..это вообще разные вселенные
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Deluxo
Дзюба, дурачок. Ты Сашке и в подмётки не годишься. Он Великий спортсмен, а ты дрочер недоделанный. .
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Евгений Исаев
Мастер ногомяча и рукачлена решил попетросянить? Уж лучше бы ничего не отвечал, чем про "пузико"...
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Теннисный абсолют
Ответ Кайрат Жанабаев
Овечкин легенда. Дзюба уровен не сравнит. В Россие он бомбардир.
Так-то оно так, но и Дзюба - величайший русский форвард 21-го века
Не нужно принижать так уж его.
+6
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санчос пономоревский
Таки Да, на это было бы интересно посмотреть...
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fatov65@mail.ru
Дзюба ведь новый контракт подписал. Лучше не толкаться с Сашей
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Алексей Кузнецов
Вспоминаю Овечкина в товарищеском матче прошлым летом. Он просто мощный и Артем отлетел бы от Александра сильнее, чем Ягр на Олимпиаде в Ванкувере.
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k1rr
при всем уважении, масштаб все-таки несопоставим, чтобы прощаю пузико сашенька) Артема задело, видно
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Алар
С таким пузиком до рекорда Гретцки… Побьет ли?)
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