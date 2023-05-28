Дзюба о том, что Овечкин назвал его «слабеньким»: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться»
Артем Дзюба высказался о том, что Александр Овечкин назвал его «слабеньким».
Капитан «Вашингтона» дал такую характеристику футболисту «Локомотива» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
Дзюба прокомментировал слова хоккеиста после матча 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (4:2).
«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить [сказать подобное].
Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – сказал Дзюба.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Это куда он толкаться собрался? )
Не нужно принижать так уж его.