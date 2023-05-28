«Милан», «Интер», «Наполи» и «Лацио» сыграют в Лиге чемпионов

Определились представители Италии в Лиге чемпионов на основе выступлений в Серии А.

Сегодня место в топ-4 себе гарантировал « », одолевший « » (1:0) в 37-м туре.

Ранее выход в ЛЧ оформили « », « » и « ».

Также шансы выступить на групповом этапе турнира есть у «Ромы», которая дошла до финала Лиги Европы. Ее игра с «Севильей» пройдет 31 мая.

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