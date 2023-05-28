«Милан», «Интер», «Наполи» и «Лацио» сыграют в Лиге чемпионов

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Определились представители Италии в Лиге чемпионов на основе выступлений в Серии А.

Сегодня место в топ-4 себе гарантировал «Милан», одолевший «Ювентус» (1:0) в 37-м туре.

Ранее выход в ЛЧ оформили «Наполи», «Интер» и «Лацио».

Также шансы выступить на групповом этапе турнира есть у «Ромы», которая дошла до финала Лиги Европы. Ее игра с «Севильей» пройдет 31 мая.

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30 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Первоклассная работа Пиоли. Со столь скудными ресурсами добился невероятного успеха. Три года подряд Милан выходит в Лигу чемпионов. Осознайте и цените это. Зимой казалось, что Милан посыпался и думали даже об увольнении, а в итоге тренер вообще без усилений состава дошел до полуфинала ЛЧ и топ 4. Очень впечатляет. Для меня Пиоли входит в топ 3 лучших тренеров мира.
+54
-3
+51
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Direct free kick
Главный клуб Италии снова в ЛЧ, остальное вторично. Теперь дело за великим Моуриньо
+24
-4
+20
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
ждем Рому еще. должно быть 5 клубов 💪
31 вечером все смотрим на великого Моуриньо
+16
0
+16
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Любезный Коссутий
ждем Рому еще.
должно быть 5 клубов 💪
+16
-2
+14
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Кирилл Павлюченко
Старая Синьора взяла больничный.
+7
0
+7
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GMeazza
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Первоклассная работа Пиоли. Со столь скудными ресурсами добился невероятного успеха. Три года подряд Милан выходит в Лигу чемпионов. Осознайте и цените это. Зимой казалось, что Милан посыпался и думали даже об увольнении, а в итоге тренер вообще без усилений состава дошел до полуфинала ЛЧ и топ 4. Очень впечатляет. Для меня Пиоли входит в топ 3 лучших тренеров мира.
Согласен на 100%, только сумасшедшие могут хотеть отставки Пиоли.
Там не то что на замену некого выпускать, там в основу иногда приходится ставить игроков уровень которых - максимум середняки серии А
+8
-1
+7
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Старый Волк
Зачем там лацио? Слить турнир на групповом этапе, чтобы попытаться на следующий сезон снова туда попасть разве что.
+8
-3
+5
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Иван Иванов
Последний раз в квалификации лч Лацио с тренером Пиоли где лидерами были Кейта Бальде, Марко Пароло проиграл Байеру рогера Шмидта 1:3 - 1:0 дома ,0:3 в гостях.
+4
0
+4
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Данил
Ответ Марина Быстрова
Он туда не входит хотя бы потому,что у команды нет никакой тактики,растеряна куча очков с командами уровня серии В, на полуфинальный матч ЛЧ с кузенами вышлиразобранными. Да,если бы рубентус не наказали очками, Пиоли бы поехал на свалку. UPD. Минусуете,койоты🤣 повезло,что вышли. Напоминаю про героически добытые 2 очка с Кремонезе,безвольное поражение от Специи и вынос тела Сассуолло. А, ещё команда забыла выйти на первый полуфинальный матч ЛЧ.
Маринушка, расслабься, попей ромашки и больше не радуй нас столь прекрасной аналитикой. Мы не достойны...
+5
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0rbit
Ответ Н.Ф.
Lazio займёт 3-е место в группе, а потом вылетит в первом же раунде playoff Лиги Европы. Приятного просмотра ©
уверен что последнее
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Fark
Милан попадет, а вот Тулуза уже в ЛЕ не сыграет из из правил УЕФА
Тупейшее правило. То есть 2 ред булла в порядке вещей
+3
0
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Н.Ф.
Lazio займёт 3-е место в группе, а потом вылетит в первом же раунде playoff Лиги Европы.
Приятного просмотра ©
+6
-3
+3
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Fark
Ответ Зубы Дзюбы
Рома тоже может попасть, а Милан не попасть (там что-то с хозяевами их и Тулузы)
Милан попадет, а вот Тулуза уже в ЛЕ не сыграет из из правил УЕФА
+1
0
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0rbit
Ответ Зубы Дзюбы
Тупейшее правило. То есть 2 ред булла в порядке вещей
Если ты не знаешь этого «тупейшего» правила и почему РБ играют зачем чушь писать? Рэд бёрд виноват, что не провёл реструктуризацию во время. Сейчас они пытаются сделать так чтобы Тулуза попала в Ле.
В любом случае если у владельца два и более клуба, сначала учитывается рейтинг чемпионата, потом клуба.
Хорош однотипные комменты везде писать.
+1
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like a boss
Vola Lazio Vola 🦅🟦⬜🟦
0
0
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Марина Быстрова
Ответ GMeazza
Согласен на 100%, только сумасшедшие могут хотеть отставки Пиоли. Там не то что на замену некого выпускать, там в основу иногда приходится ставить игроков уровень которых - максимум середняки серии А
Конечно,ведь игроки Кремонезе,Эмполи и Специи в разы сильнее,сплошь мировые звезды,машины,против которых нет шансов.
0
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Direct free kick
Ответ Старый Волк
Зачем там лацио? Слить турнир на групповом этапе, чтобы попытаться на следующий сезон снова туда попасть разве что.
ФК дуче позорит великий итальянский футбол
0
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Максим Черкашин
Еее LAZIO 🫶🦅🦅🦅😎
+5
-5
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Трент Резнор
Отличная компания.
+4
-4
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