«Милан», «Интер», «Наполи» и «Лацио» сыграют в Лиге чемпионов
Определились представители Италии в Лиге чемпионов на основе выступлений в Серии А.
Сегодня место в топ-4 себе гарантировал «Милан», одолевший «Ювентус» (1:0) в 37-м туре.
Ранее выход в ЛЧ оформили «Наполи», «Интер» и «Лацио».
Также шансы выступить на групповом этапе турнира есть у «Ромы», которая дошла до финала Лиги Европы. Ее игра с «Севильей» пройдет 31 мая.
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должно быть 5 клубов 💪
Там не то что на замену некого выпускать, там в основу иногда приходится ставить игроков уровень которых - максимум середняки серии А
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В любом случае если у владельца два и более клуба, сначала учитывается рейтинг чемпионата, потом клуба.
Хорош однотипные комменты везде писать.